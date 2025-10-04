október 4., szombat

Szerencsejáték

31 perce

Ötöslottó: Elvitték a több mint 1,5 milliárdos főnyereményt!

Kimagaslóan nagy nyereményért lottózhattak a játékosok a héten. Nyugodtan mondhatjuk, igazi nyereményesőt hozott a 40. játékhét a Jokeren és az Ötöslottón is. Új multimilliomosok születtek, sőt milliárdos is. Mutatjuk a nyerőszámokat!

Feol.hu

Eddig a 40. játékhéten nem panaszkodhatunk. Szerdán a Skandináv Lottón a telitalálatos szelvény tulajdonosa 297 millióval lett gazdagabb. Október 4-én, szombaton pedig  kihúzták az Ötöslottó, a Joker nyerőszámait. Utóbbi főnyereményt pedig a Szerencs Szombat című műsorban már közvetlenül az Ötöslottó kezdete előtt el is vitték. A szerencsés közel 42 millió forinttal lett gazdagabb. Mindenki azonban az Ötöslottó sorsolását várta, milliók izgultak szelvényükkel a kezükben a TV képernyők előtt, hogy vajon rájuk mosolyog-e Fortuna. Az Ötöslottót ezúttal kézzel húzták, a tét 1,522 milliárd forint volt.

Igazi nyereményesőt hozott a 40. játékhét a Jokeren és az Ötöslottón is. Új multimamilomos és milliárdos született a szombati sorsoláson.
Elképesztő nyeremények, többeknek megváltozik az életük az Ötöslottó és a Joker sorsolása után.
Forrás:  Shutterstock

Ötöslottó és Joker nyerőszámok a 40. játékhéten

Joker: 4, 9, 6, 8, 2, 6
1 db telitalálatos - 41 779 740 forint


Ötöslottó nyerőszámok: 7, 8, 39, 41, 49,  

Nyeremények:

5 találatos: 1 db - 1 milliárd 521 millió 411 ezer 340 forint

 

4 találat:  19 db - 2.374.850 Ft
3 találat: 1831 db - 26.990  Ft
2 találat: 65 352 db - 2860 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
 

 

