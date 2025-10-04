Ötöslottó: Elvitték a több mint 1,5 milliárdos főnyereményt!

Eddig a 40. játékhéten nem panaszkodhatunk. Szerdán a Skandináv Lottón a telitalálatos szelvény tulajdonosa 297 millióval lett gazdagabb. Október 4-én, szombaton pedig kihúzták az Ötöslottó, a Joker nyerőszámait. Utóbbi főnyereményt pedig a Szerencs Szombat című műsorban már közvetlenül az Ötöslottó kezdete előtt el is vitték. A szerencsés közel 42 millió forinttal lett gazdagabb. Mindenki azonban az Ötöslottó sorsolását várta, milliók izgultak szelvényükkel a kezükben a TV képernyők előtt, hogy vajon rájuk mosolyog-e Fortuna. Az Ötöslottót ezúttal kézzel húzták, a tét 1,522 milliárd forint volt.

Elképesztő nyeremények, többeknek megváltozik az életük az Ötöslottó és a Joker sorsolása után.

Ötöslottó és Joker nyerőszámok a 40. játékhéten

Joker: 4, 9, 6, 8, 2, 6

1 db telitalálatos - 41 779 740 forint



Ötöslottó nyerőszámok: 7, 8, 39, 41, 49,

Nyeremények:

5 találatos: 1 db - 1 milliárd 521 millió 411 ezer 340 forint

4 találat: 19 db - 2.374.850 Ft

3 találat: 1831 db - 26.990 Ft

2 találat: 65 352 db - 2860 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

