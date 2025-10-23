Az őszi szünet legmenőbb programja kétségkívül Fejér megyében zajlik

Ha valaki azt hitte, hogy a szünet a pihenésről szól, az még nem járt a pákozdi Katonai Emlékparkban! Az ország egyik legizgalmasabb szabadtéri élményparkja most sem lassít: az őszi szünetben a történelem újra életre kel, interaktív kalandokkal, lövészároksétával és high-tech szimulátorokkal.

Az őszi szünet során a pákozdi Katonai Emlékparkban Görög Viktória és Oláh László vezetésével a gyerekek és családok VR-szimulátorokkal, lövészároksétával és izgalmas programokkal fedezhetik fel a múltat

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A célunk, hogy a gyerekek és a felnőttek egyaránt átéljék a történelem izgalmát – ne csak tanulják, hanem érezzék is – mondta Görög Viktória, a KEMPP ügyvezetője, aki hozzátette: idén minden eddiginél színesebb programkínálattal készülnek.

A kalandokra vágyókra október 23-a és november 2-a között minden nap garantált tárlatvezetések, VR-szimulátorok, lézerpuskás céllövő versenyek és tematikus előadások várnak. Október 29-én pedig különleges napra készülnek, amikor a látogatók betekinthetnek a hadtörténelem kulisszái mögé, sőt, a bátrabbak maguk is „harcba szállhatnak” a lövészárokban.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A KEMPP több, mint kiállítás – igazi élmény! Itt megérinthető a múlt, és játszva tanulhat róla a látogató – emelte ki Oláh László, a park szakmai igazgatója, aki szerint a gyerekek és családok számára az idei szünet programjai egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A park új családi foglalkoztató füzettel, a „Bátor Sára kalandjai” című játékos útikalauzzal is készül, amely végigvezeti a gyerekeket a legfontosabb helyszíneken. A megújult High-tech katonaság kiállítás pedig két új VR-szimulátorral várja a technikamániás felfedezőket – itt most bárki kipróbálhatja, milyen érzés célba lőni vagy repülni egy virtuális hadszíntéren.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

És ha mindez nem lenne elég, a látogatók megcsodálhatják az Emlékpark új ékességét is: egy aknásznaszád makettet, amelyet a Honvédfesztivál keretében adományozott Beke István, a Folyami Flottila egykori parancsnoka.

Az Emlékpark megújult weboldala – kempp.hu – is készen áll arra, hogy megkönnyítse a kalandtervezést.