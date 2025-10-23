45 perce
Az őszi szünet legmenőbb programja kétségkívül Fejér megyében zajlik
Katonai kalandokra, VR-élményekre és izgalmas családi felfedezésekre készül a pákozdi Katonai Emlékpark. Az őszi szünet alatt a történelem újra életre kel: a látogatók lövészárokban sétálhatnak, célba lőhetnek, ésvirtuálisan is bevetésre indulhatnak – egyszóval játszva tanulnak a magyarhadtörténelemről.
Ha valaki azt hitte, hogy a szünet a pihenésről szól, az még nem járt a pákozdi Katonai Emlékparkban! Az ország egyik legizgalmasabb szabadtéri élményparkja most sem lassít: az őszi szünetben a történelem újra életre kel, interaktív kalandokkal, lövészároksétával és high-tech szimulátorokkal.
- A célunk, hogy a gyerekek és a felnőttek egyaránt átéljék a történelem izgalmát – ne csak tanulják, hanem érezzék is – mondta Görög Viktória, a KEMPP ügyvezetője, aki hozzátette: idén minden eddiginél színesebb programkínálattal készülnek.
A kalandokra vágyókra október 23-a és november 2-a között minden nap garantált tárlatvezetések, VR-szimulátorok, lézerpuskás céllövő versenyek és tematikus előadások várnak. Október 29-én pedig különleges napra készülnek, amikor a látogatók betekinthetnek a hadtörténelem kulisszái mögé, sőt, a bátrabbak maguk is „harcba szállhatnak” a lövészárokban.
- A KEMPP több, mint kiállítás – igazi élmény! Itt megérinthető a múlt, és játszva tanulhat róla a látogató – emelte ki Oláh László, a park szakmai igazgatója, aki szerint a gyerekek és családok számára az idei szünet programjai egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak.
A park új családi foglalkoztató füzettel, a „Bátor Sára kalandjai” című játékos útikalauzzal is készül, amely végigvezeti a gyerekeket a legfontosabb helyszíneken. A megújult High-tech katonaság kiállítás pedig két új VR-szimulátorral várja a technikamániás felfedezőket – itt most bárki kipróbálhatja, milyen érzés célba lőni vagy repülni egy virtuális hadszíntéren.
És ha mindez nem lenne elég, a látogatók megcsodálhatják az Emlékpark új ékességét is: egy aknásznaszád makettet, amelyet a Honvédfesztivál keretében adományozott Beke István, a Folyami Flottila egykori parancsnoka.
Az Emlékpark megújult weboldala – kempp.hu – is készen áll arra, hogy megkönnyítse a kalandtervezést.
TOP 5 élmény a KEMPP-ben az őszi szünetben
1. VR hadszíntér-szimulátorok – repülés és célbalövés testközelből!
A legújabb virtuális valóság-élményben bárki pilótává vagy mesterlövésszé válhat, miközben testközelből tapasztalja meg, milyen érzés a modern haditechnika világában mozogni.
2. Lövészárokséta és lézerpuskás verseny – ahol a család is csapat lehet.
A korabeli lövészárokban vezetett séta után jöhet az adrenalin: a család minden tagja kipróbálhatja magát a lézerpuskás célbalövő pályán, barátságos verseny formájában.
3. „Bátor Sára kalandjai” foglalkoztató füzet – játékkal tanulás kicsiknek és nagyoknak.
A játékos feladatok és rejtvények segítségével a gyerekek egy bátor kislány történetén keresztül fedezhetik fel az Emlékpark legfontosabb pontjait.
4. „48-ról 48 percben” kültéri tárlatvezetés – interaktív időutazás 177 év hadtörténelmén át.
A szakavatott vezetők segítségével a látogatók megismerhetik a magyar hadtörténelem legmeghatározóbb eseményeit, élményszerű, beszélgetős formában.
5. Aknásznaszád makett – különleges ajándék a múltból.
A Honvédfesztiválon adományozott, részletgazdag aknásznaszád-modell igazi ritkaság: a Folyami Flottila emlékét őrzi, és most először látható a nagyközönség számára a KEMPP kiállítótermében.