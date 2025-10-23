október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

11°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katonai kalandok

1 órája

Az őszi szünet legmenőbb programja kétségkívül Fejér megyében zajlik

Címkék#KEMPP#család#kaland

Katonai kalandokra, VR-élményekre és izgalmas családi felfedezésekre készül a pákozdi Katonai Emlékpark. Az őszi szünet alatt a történelem újra életre kel: a látogatók lövészárokban sétálhatnak, célba lőhetnek, ésvirtuálisan is bevetésre indulhatnak – egyszóval játszva tanulnak a magyarhadtörténelemről.

Feol.hu

Ha valaki azt hitte, hogy a szünet a pihenésről szól, az még nem járt a pákozdi Katonai Emlékparkban! Az ország egyik legizgalmasabb szabadtéri élményparkja most sem lassít: az őszi szünetben a történelem újra életre kel, interaktív kalandokkal, lövészároksétával és high-tech szimulátorokkal.

Az őszi szünet során a pákozdi Katonai Emlékparkban Görög Viktória és Oláh László vezetésével a gyerekek és családok VR-szimulátorokkal, lövészároksétával és izgalmas programokkal fedezhetik fel a múltat
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A célunk, hogy a gyerekek és a felnőttek egyaránt átéljék a történelem izgalmát – ne csak tanulják, hanem érezzék is – mondta Görög Viktória, a KEMPP ügyvezetője, aki hozzátette: idén minden eddiginél színesebb programkínálattal készülnek.

A kalandokra vágyókra október 23-a és november 2-a között minden nap garantált tárlatvezetések, VR-szimulátorok, lézerpuskás céllövő versenyek és tematikus előadások várnak. Október 29-én pedig különleges napra készülnek, amikor a látogatók betekinthetnek a hadtörténelem kulisszái mögé, sőt, a bátrabbak maguk is „harcba szállhatnak” a lövészárokban.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A KEMPP több, mint kiállítás – igazi élmény! Itt megérinthető a múlt, és játszva tanulhat róla a látogató – emelte ki Oláh László, a park szakmai igazgatója, aki szerint a gyerekek és családok számára az idei szünet programjai egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A park új családi foglalkoztató füzettel, a „Bátor Sára kalandjai” című játékos útikalauzzal is készül, amely végigvezeti a gyerekeket a legfontosabb helyszíneken. A megújult High-tech katonaság kiállítás pedig két új VR-szimulátorral várja a technikamániás felfedezőket – itt most bárki kipróbálhatja, milyen érzés célba lőni vagy repülni egy virtuális hadszíntéren.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

És ha mindez nem lenne elég, a látogatók megcsodálhatják az Emlékpark új ékességét is: egy aknásznaszád makettet, amelyet a Honvédfesztivál keretében adományozott Beke István, a Folyami Flottila egykori parancsnoka.

Az Emlékpark megújult weboldala – kempp.hu – is készen áll arra, hogy megkönnyítse a kalandtervezést.

TOP 5 élmény a KEMPP-ben az őszi szünetben

1. VR hadszíntér-szimulátorok – repülés és célbalövés testközelből!
A legújabb virtuális valóság-élményben bárki pilótává vagy mesterlövésszé válhat, miközben testközelből tapasztalja meg, milyen érzés a modern haditechnika világában mozogni.

2. Lövészárokséta és lézerpuskás verseny – ahol a család is csapat lehet.
A korabeli lövészárokban vezetett séta után jöhet az adrenalin: a család minden tagja kipróbálhatja magát a lézerpuskás célbalövő pályán, barátságos verseny formájában.

3. „Bátor Sára kalandjai” foglalkoztató füzet – játékkal tanulás kicsiknek és nagyoknak.
A játékos feladatok és rejtvények segítségével a gyerekek egy bátor kislány történetén keresztül fedezhetik fel az Emlékpark legfontosabb pontjait.

4. „48-ról 48 percben” kültéri tárlatvezetés – interaktív időutazás 177 év hadtörténelmén át.
A szakavatott vezetők segítségével a látogatók megismerhetik a magyar hadtörténelem legmeghatározóbb eseményeit, élményszerű, beszélgetős formában.

5. Aknásznaszád makett – különleges ajándék a múltból.
A Honvédfesztiválon adományozott, részletgazdag aknásznaszád-modell igazi ritkaság: a Folyami Flottila emlékét őrzi, és most először látható a nagyközönség számára a KEMPP kiállítótermében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu