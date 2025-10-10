Őszi hangulat minden faluban és városban

Október 11., szombat

Kisláng, TSZ-iroda udvara

8 órától: szüreti felvonulás és bál. A 8 órai gyülekezőt követően 10 órától lovasok, fiatalok, népviseletbe öltözött helyiek felvonulása. 20.00 bál Nagy Richárddal és Henz Bálinttal a művelődési házban.

Lajoskomárom, Új Piac tér

8 órától: termelő- és bolhapiac. 12 óráig várják a vevőket, akik a friss és házi portékák mellett finom süteményeket is vásárolhatnak, mellyel a kis Hanna gyógyulásához járulnak hozzá. Minden egyes eladott süteményből a befolyt összeget Hanna családjának ajánlják fel.

Székesfehérvár, Kiskút teniszklub parkolója

9 órától: könnyű őszi séta Székesfehérvár egyik legújabb védett területén, ahol nagyon sok apró csoda várja a résztvevőket. Felfedezésükhöz mind az öt érzékszervre szükség lesz! Találkozó a Kiskút teniszklub parkolójában 9 órakor. A túra időtartama egy–másfél óra, túracipő és réteges öltözék javasolt. A rendezvény ingyenes.

Csősz, Sportpálya

10 órától: gasztró fesztivál. 10.00 Csőszi Kincses Kamra. 11.00 Megnyitó, szűrőbusz. 12.00 Szőke János zenél. 13.00 Ingyenes minivonat. 14.00 Büntetőrúgó verseny. 18.00 Puka Patrícia műsora.

Székesfehérvár, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme

10 órától: az ősz beköszöntével végre elindul a kreatívszezon, a foglalkozáson ezúttal manós-gombás-sütőtökös girlandot készítenek. A férőhelyek korlátozott száma miatt a szervezők előzetes regisztrációt kérnek: 06-22/312-945, [email protected].

Kőszárhegy, Művelődési ház és Szár-hegy

15.30 órától: őszi parázs-est: zene, tűz, fröccs és szalonnasütés.

Október 12., vasárnap

Székesfehérvár, A Vörösmarty Társaság nagyterme

18 órától: A száz éve Székesfehérváron született író, műfordító Jávor Ottóra és a szintén száz éve született, diplomája megszerzése óta városunkban tanító, tankönyvszerző Mohácsy Károlyra emlékezik a Vörösmarty Társaság.