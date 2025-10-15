október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

52 perce

Őszi forgatag és jelmezes mulatság a Zámolyi Madárparkban

Címkék#Zámolyi Madárpark#nyílt nap#élet

Nyílt nappal készül a Zámolyi Madárpark, ahol a látogatók vezetett sétákon, kézműves programokon és jelmezversenyen vehetnek részt. A nap folyamán több időpontban zajlanak bemutatók és interaktív foglalkozások, a hangulatot pedig őszi és tökös elemek színesítik.

Feol.hu

A Zámolyi Madárpark október 23-án, csütörtökön egész napos nyílt nappal várja az érdeklődőket, ezúttal őszi, tökös tematikával. A programok délelőtt tíz órától estig tartanak, több időpontban induló körbevezetéssel. A madárpark lakóinak bemutatására 11, 13 és 15 órakor kerül sor, ahol szakmai kísérettel ismerhetik meg a madarak életét és a park működését.

Forrás: Zámolyi Madárpark Facebook oldala

A nap során lovaskocsikázás is szerepel a kínálatban, amely rövid falusi túrával egészül ki, majd visszatéréssel a madárpark területére. A kézműves hangulatot tökfaragás biztosítja, melynek alkotásait a szervezők a délután folyamán értékelik. A legjobbnak ítélt munkákat ajándékcsomagokkal jutalmazzák, emellett vigaszdíjak is gazdára találnak.

A gyerekeket ingyenes arcfestés, valamint egész nap látogatható kecskesimogató várja. A park területén elhelyezett töklámpások és tematikus díszletek segítik megidézni az őszi hangulatot, fotózási lehetőséggel is készülnek, többek között a hagyományos „vasorrú banya” alakjával. A nap folyamán többször megrendezett dinó show gondoskodik a látványos elemekről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu