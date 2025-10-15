Őszi forgatag és jelmezes mulatság a Zámolyi Madárparkban

A Zámolyi Madárpark október 23-án, csütörtökön egész napos nyílt nappal várja az érdeklődőket, ezúttal őszi, tökös tematikával. A programok délelőtt tíz órától estig tartanak, több időpontban induló körbevezetéssel. A madárpark lakóinak bemutatására 11, 13 és 15 órakor kerül sor, ahol szakmai kísérettel ismerhetik meg a madarak életét és a park működését.

Forrás: Zámolyi Madárpark Facebook oldala

A nap során lovaskocsikázás is szerepel a kínálatban, amely rövid falusi túrával egészül ki, majd visszatéréssel a madárpark területére. A kézműves hangulatot tökfaragás biztosítja, melynek alkotásait a szervezők a délután folyamán értékelik. A legjobbnak ítélt munkákat ajándékcsomagokkal jutalmazzák, emellett vigaszdíjak is gazdára találnak.

A gyerekeket ingyenes arcfestés, valamint egész nap látogatható kecskesimogató várja. A park területén elhelyezett töklámpások és tematikus díszletek segítik megidézni az őszi hangulatot, fotózási lehetőséggel is készülnek, többek között a hagyományos „vasorrú banya” alakjával. A nap folyamán többször megrendezett dinó show gondoskodik a látványos elemekről.