2 órája
Összefogás a FEMA lakóiért a pákozdi iskolában
Riley és Wilson látogatta meg a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola diákjait az Állatok Világnapja alkalmából. Az intézmény menhelynek gyűjtött a világnap alkalmából.
Az állatok világnapját világszerte október első felében ünneplik, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára és az állatok szeretetére. A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola idén is csatlakozott az eseményhez, mégpedig egy kedves, élményszerű programmal.
Pescha Józsefné Márta pedagógus árulta el a feol.hu-nak:
- A gyerekek egy kutyabemutatóval egybekötött előadáson vehettek részt. Barna Enikő kutyatréner, kutyusaival Rileyval és Wilsonnal évek óta ellátogat iskolánkba ezen a napon. Közreműködésükkel élményszerűen tanulhatták meg az alsó tagozatosak, hogy mit jelent a felelős állattartás és a kutyusok szeretete. A nebulók örömmel fogadták Kolozs Noémi: Cékla segít című oktató füzetét, amely a kutyatartásról és kutyatámadások megelőzéséről szól.
A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola a menhelynek gyűjtöttFotók: Az iskola
Az osztályok nagy lelkesedéssel készítették el saját plakátjaikat, melyek a székesfehérvári Extra Média Nyomda és a budaörsi Yoooprint Nyomda önzetlen segítségének köszönhetően egy naptár illusztrációi lesznek. A naptárokból származó bevételt a lovasberényi FEMA Állatvédelmi Egyesületnek ajánlják fel, hogy segítsék az ott élő állatok mindennapjait.
- Az ünnephez kapcsolódóan egy hétig adománygyűjtést is szerveztünk a FEMA-nak, amelyhez diákok, pedagógusok, szülők és a község lakói is csatlakoztak. Az állatmenhely képviselői hálás szavakkal köszönték meg az összefogást, amely jól példázza: közösen sokat tehetünk négylábú barátainkért.