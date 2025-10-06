Összefogás a FEMA lakóiért a pákozdi iskolában

Az állatok világnapját világszerte október első felében ünneplik, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára és az állatok szeretetére. A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola idén is csatlakozott az eseményhez, mégpedig egy kedves, élményszerű programmal.

A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola a menhelynek gyűjtött az állatok világnapja alkalmából.

Forrás: Az iskola

Pescha Józsefné Márta pedagógus árulta el a feol.hu-nak:

- A gyerekek egy kutyabemutatóval egybekötött előadáson vehettek részt. Barna Enikő kutyatréner, kutyusaival Rileyval és Wilsonnal évek óta ellátogat iskolánkba ezen a napon. Közreműködésükkel élményszerűen tanulhatták meg az alsó tagozatosak, hogy mit jelent a felelős állattartás és a kutyusok szeretete. A nebulók örömmel fogadták Kolozs Noémi: Cékla segít című oktató füzetét, amely a kutyatartásról és kutyatámadások megelőzéséről szól.