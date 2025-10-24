Ősi nyomokon Gorsiumban

Október végéhez közeledve mindannyian emlékezünk a magunk módján. Az emlékezésnek ősi hagyományai vannak, elődeink nyomában lépdelünk, szeretteink kezét fogva. Vagy éppen mancsát… Gorsium maga az ősi emlékezet, ezért a Szent István Király Múzeumnál arra gondoltak, hogy idén először ők is szeretnének méltó módon teret adni a tiszteletadásnak, melyet hagyománnyá kívánnak alakítani a jövőben. Ennek keretében invitálják az érdeklődőket erre a különleges programra.

A program során kiemelt helyet kap az október 17-én megnyílt Ősi nyomokon – Róma árnyékában magyar földön című időszaki kutyatörténeti kiállítás, mely egy készülő nagyobb tárlat alapját képezi. A tárlat bemutatja a Gorsiumban egykoron élt kutyák maradványait, típusait, valamint olyan tárgyakat, amiken a kutyák szó szerint rajta hagyták a nyomukat, vagy pedig inspirálták gazdáikat az elkészítésükben.

Itt debütál az az 1936-ban előkerült, 2. századi kutya szobor, melyet a kutatás közel egy évszázadig nagymacskaként definiált, majd kiderült, hogy valójában egy harciasabb, római jellegű kutyáról van szó. A kiállítás ezen felül bemutatja a ma is vadon élő kutyaféléket, a magyar fajtákat – mintegy párhuzamba állítva őket a régi, római kutyákkal –, megismerteti a látogatót a világfajtákkal, a nagy volumenű kutyás kiállítások világával.

Amint megtudtuk: fejet hajtanak eltávozott szeretteik, valamint tágabb családjuk előtt is. A régészeti parkban nagy hagyománya van négylábú társaink tiszteletének. A park alapítóját, Fitz Jenőt is gyakran lehetett látni egykor hűséges barátja társaságában. A múzeum szeretne éppen ezért méltó módon teret adni a róluk is való megemlékezésnek egy római szertartás keretében. A szertartást a hagyományőrző barát, Cn. Cornelius Lentulus (Nova Roma) celebrálja majd.

A szertartás végeztével a látogatóknak lehetősége lesz saját négylábú társaikról is megemlékezni. A szervezők kérik, hogy ennek érdekében mindenki vigyen egy kinyomtatott képet magával kedvencéről. Aki nem tud otthon nyomtatni, kérik, hogy október 24-éig, délig küldje el a képet az [email protected] e-mail címre. Segítenek, kinyomtatják. A