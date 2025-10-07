október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gazdag kínálat

1 órája

Országos Könyvtári Napok Székesfehérváron: szavalás, beszélgetések és afrikai utazások (galéria)

Címkék#Országos Könyvtári Napok#Leonora Carrington#regény

Székesfehérvár idén is irodalmi és kulturális kalandokra hívta a város lakóit: az Országos Könyvtári Napok első napján szavalatok, könyvbemutatók és egzotikus afrikai utazások vártak a látogatókra a három tagkönyvtárban.

Feol.hu
Országos Könyvtári Napok Székesfehérváron: szavalás, beszélgetések és afrikai utazások (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az Országos Könyvtári Napok kezdő székesfehérvári programjai idén is gazdag és sokszínű kínálattal várták az érdeklődőket október 6-án, hétfőn. A város három tagkönyvtárában irodalmi és kulturális élményekkel találkozhattak a látogatók.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A programsorozat Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtárban kezdődött, ahol a nyugdíjasok szavalóversenyen mutathatták be tudásukat. Ugyanazon a napon a Széna Téri Tagkönyvtár Olvasóklubjában beszélgetés zajlott Leonora Carrington regényeiről és novelláiról, kiemelve „A hallókürt” és a „Fehér nyulak” című műveket, a Tolnai Utcai Tagkönyvtárban pedig az érdeklődők Afrika magyar utazóit ismerhették meg, múzeumi tárgyak segítségével. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu