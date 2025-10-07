Országos Könyvtári Napok Székesfehérváron: szavalás, beszélgetések és afrikai utazások (galéria)

Az Országos Könyvtári Napok kezdő székesfehérvári programjai idén is gazdag és sokszínű kínálattal várták az érdeklődőket október 6-án, hétfőn. A város három tagkönyvtárában irodalmi és kulturális élményekkel találkozhattak a látogatók.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A programsorozat Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtárban kezdődött, ahol a nyugdíjasok szavalóversenyen mutathatták be tudásukat. Ugyanazon a napon a Széna Téri Tagkönyvtár Olvasóklubjában beszélgetés zajlott Leonora Carrington regényeiről és novelláiról, kiemelve „A hallókürt” és a „Fehér nyulak” című műveket, a Tolnai Utcai Tagkönyvtárban pedig az érdeklődők Afrika magyar utazóit ismerhették meg, múzeumi tárgyak segítségével.