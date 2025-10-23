1 órája
Sikeresen telt az örökbefogadó nap – több kutya gazdisodott
Sokadik alkalommal tartott nyílt örökbefogadó napot az ASKA, melyre ezúttal is sokan ellátogattak és számos négylábú térhetett haza újdonsült gazdájával.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Október 23-án, csütörtökön reggel 9 és délután 13 óra között várta az érdeklődőket telephelyén az ASKA. Ahogy máskor, úgy most sem volt kitétel, hogy az örökbefogadó napra érkezőknek mindenképpen kutyával kell hazatérniük. Lehetett csak érdeklődni, körbenézni, adományt vinni, de természetesen annak örültek a menhely munkatársai a legjobban, ha minél több lakójukat örökbefogadja egy szerető gazdi.
ASKA örökbefogadó nap: nyitás után két órával már 6-an gazdisodtak
Ottjártunkkor már javában megtelt a parkoló és több kutya, valamint leendő gazdi között ekkor már az ismerkedő séta zajlott. 11 óra körül már 5-6 kutya gazdisodott. Voltak olyan kutyák, akiket több év menhely élés után fogadtak örökbe – tudtuk meg Molnár Tamásné Zsazsától, a telephely vezetőjétől.
A látogatók rengeteg örökbefogadásra váró ebbel találkozhattak, voltak egészen kicsik, néhány hónapos kölykök, de fiatal egy-két évesek, valamint idősebbek is. Ugyanez a színes felhozatal jellemezte a kutyafajtákat és méreteket is, az apróbb termetűektől kezdve egészen a nagyokig, rengeteg állat közül választhattak. A legtöbbek szívét – érthetően – az a néhány pici rabolta el, akik a kölyök kennelben játszottak egymással.
Örökbefogadó nap ASKA-nálFotók: Fehér Gábor - FMH