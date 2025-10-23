Sikeresen telt az örökbefogadó nap – több kutya gazdisodott

Október 23-án, csütörtökön reggel 9 és délután 13 óra között várta az érdeklődőket telephelyén az ASKA. Ahogy máskor, úgy most sem volt kitétel, hogy az örökbefogadó napra érkezőknek mindenképpen kutyával kell hazatérniük. Lehetett csak érdeklődni, körbenézni, adományt vinni, de természetesen annak örültek a menhely munkatársai a legjobban, ha minél több lakójukat örökbefogadja egy szerető gazdi.

Boldog ebek tértek haza az örökbefogadó napon.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

ASKA örökbefogadó nap: nyitás után két órával már 6-an gazdisodtak

Ottjártunkkor már javában megtelt a parkoló és több kutya, valamint leendő gazdi között ekkor már az ismerkedő séta zajlott. 11 óra körül már 5-6 kutya gazdisodott. Voltak olyan kutyák, akiket több év menhely élés után fogadtak örökbe – tudtuk meg Molnár Tamásné Zsazsától, a telephely vezetőjétől.

A látogatók rengeteg örökbefogadásra váró ebbel találkozhattak, voltak egészen kicsik, néhány hónapos kölykök, de fiatal egy-két évesek, valamint idősebbek is. Ugyanez a színes felhozatal jellemezte a kutyafajtákat és méreteket is, az apróbb termetűektől kezdve egészen a nagyokig, rengeteg állat közül választhattak. A legtöbbek szívét – érthetően – az a néhány pici rabolta el, akik a kölyök kennelben játszottak egymással.