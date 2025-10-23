október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Nyíltnap

21 perce

Sikeresen telt az örökbefogadó nap – több kutya gazdisodott

Címkék#örökbefogadó nap#kutya#aska

Sokadik alkalommal tartott nyílt örökbefogadó napot az ASKA, melyre ezúttal is sokan ellátogattak és számos négylábú térhetett haza újdonsült gazdájával.

Déri Brenda
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Október 23-án, csütörtökön reggel 9 és délután 13 óra között várta az érdeklődőket telephelyén az ASKA. Ahogy máskor, úgy most sem volt kitétel, hogy az örökbefogadó napra érkezőknek mindenképpen kutyával kell hazatérniük. Lehetett csak érdeklődni, körbenézni, adományt vinni, de természetesen annak örültek a menhely munkatársai a legjobban, ha minél több lakójukat örökbefogadja egy szerető gazdi.

örökbefogadó nap
Boldog ebek tértek haza az örökbefogadó napon.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

ASKA örökbefogadó nap: nyitás után két órával már 6-an gazdisodtak

Ottjártunkkor már javában megtelt a parkoló és több kutya, valamint leendő gazdi között ekkor már az ismerkedő séta zajlott. 11 óra körül már 5-6 kutya gazdisodott. Voltak olyan kutyák, akiket több év menhely élés után fogadtak örökbe – tudtuk meg Molnár Tamásné Zsazsától, a telephely vezetőjétől.

A látogatók rengeteg örökbefogadásra váró ebbel találkozhattak, voltak egészen kicsik, néhány hónapos kölykök, de fiatal egy-két évesek, valamint idősebbek is. Ugyanez a színes felhozatal jellemezte a kutyafajtákat és méreteket is, az apróbb termetűektől kezdve egészen a nagyokig, rengeteg állat közül választhattak. A legtöbbek szívét – érthetően – az a néhány pici rabolta el, akik a kölyök kennelben játszottak egymással.

Örökbefogadó nap ASKA-nál

Fotók: Fehér Gábor - FMH

 

 

