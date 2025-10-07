Örökbefogadás által gazdagodhatnak a családok

Nagy sikere van az örökbefogadás intézményének Bakonycsernyén. A nagyközség intézményeinek ablakaiban, a támfalakon, a korlátokon mindenhol muskátlik piroslanak tavasztól őszig. Aztán eljön a teleltetés ideje, és ilyenkor a lakosság magára vállalja ezt az életmentő feladatot. A következő évben aztán az örökbefogadó család ablakait díszítik a megmentett muskátlik.

Bakonycsernyén két éve zajlik a tömeges örökbefogadás, így már nem csak a közterületeken találkozhat Turi Balázs muskátlikkal, hanem egyre több családi ház udvarán is

Forrás: Önkormányzat

Örökbefogadás akció Csernyén

– Az elmúlt két év sikerén felbuzdulva idén is meghirdetjük a Legyen a házad dísze jövőre, fogadj örökbe muskátlit felhívásunkat. A településünket szépítő muskátlikat összegyűjtjük és új tulajdonost keresünk számukra, ezért várjuk azokat a virágszerető csernyeieket, akik szívesen vállalkoznak arra, hogy a muskátlikat gondozzák és átteleltetik. Az akció során ingatlanonként maximum 20 tövet biztosítunk térítésmentesen – fogalmazott Turi Balázs polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy ezen a héten lekerülnek a korlátokról és az oszlopokról a virágok, és megkezdődhet az örökbefogadás.

– A muskátlitövek elszállításáról mindenki saját maga gondoskodik, és azt is kérjük a lakosságtól, hogy dobozt, ládát vagy cserepet hozzanak magukkal. Erre az akcióra regisztrálni nem szükséges, az érdeklődőket a rendelkezésre álló készlet erejéig három helyszínen szolgáljuk ki – mondta a nagyközség vezetője.

Helyszínek, időpontok

Településközponti parkoló 10.09 csütörtök, 09.00-14.00

Akác utcai támfal melletti betonos rész 10.11 péntek, 09.00- 14.00

Polgármesteri hivatal parkolója 10.13. hétfő, 09.00-14.00

Csak a helyi lakosok kaphatnak töveket

Az akcióban kizárólag csernyei lakosok vehetnek részt, ezért lakcímkártyát kell vinnie az örökbefogadó családoknak, ugyanakkor követendő példa lehet bármelyik település számára ez az érték-, illetve életmentés.