1 órája
Örökbefogadás által gazdagodhatnak a családok
Már két éve sikeresen mentik meg életek százait a bakonyi településen. Bakonycsernye önkormányzata fontosnak tarja hogy a lehető legtöbb közterület virágba boruljon évről-évre. A muskátlik teleltetése azonban már a lakosok dolga, akik örökbefogadás útján jutnak a tövekhez.
Bakonycsernyén két éve zajlik a tömeges örökbefogadás, így már nem csak a közterületeken találkozhat Turi Balázs muskátlikkal, hanem egyre több családi ház udvarán is
Forrás: Önkormányzat
Nagy sikere van az örökbefogadás intézményének Bakonycsernyén. A nagyközség intézményeinek ablakaiban, a támfalakon, a korlátokon mindenhol muskátlik piroslanak tavasztól őszig. Aztán eljön a teleltetés ideje, és ilyenkor a lakosság magára vállalja ezt az életmentő feladatot. A következő évben aztán az örökbefogadó család ablakait díszítik a megmentett muskátlik.
Örökbefogadás akció Csernyén
– Az elmúlt két év sikerén felbuzdulva idén is meghirdetjük a Legyen a házad dísze jövőre, fogadj örökbe muskátlit felhívásunkat. A településünket szépítő muskátlikat összegyűjtjük és új tulajdonost keresünk számukra, ezért várjuk azokat a virágszerető csernyeieket, akik szívesen vállalkoznak arra, hogy a muskátlikat gondozzák és átteleltetik. Az akció során ingatlanonként maximum 20 tövet biztosítunk térítésmentesen – fogalmazott Turi Balázs polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy ezen a héten lekerülnek a korlátokról és az oszlopokról a virágok, és megkezdődhet az örökbefogadás.
– A muskátlitövek elszállításáról mindenki saját maga gondoskodik, és azt is kérjük a lakosságtól, hogy dobozt, ládát vagy cserepet hozzanak magukkal. Erre az akcióra regisztrálni nem szükséges, az érdeklődőket a rendelkezésre álló készlet erejéig három helyszínen szolgáljuk ki – mondta a nagyközség vezetője.
Helyszínek, időpontok
- Településközponti parkoló 10.09 csütörtök, 09.00-14.00
- Akác utcai támfal melletti betonos rész 10.11 péntek, 09.00- 14.00
- Polgármesteri hivatal parkolója 10.13. hétfő, 09.00-14.00
Csak a helyi lakosok kaphatnak töveket
Az akcióban kizárólag csernyei lakosok vehetnek részt, ezért lakcímkártyát kell vinnie az örökbefogadó családoknak, ugyanakkor követendő példa lehet bármelyik település számára ez az érték-, illetve életmentés.