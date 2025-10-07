október 7., kedd

Amália névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több száz életet mentenek

1 órája

Örökbefogadás által gazdagodhatnak a családok

Címkék#örökbefogadás#örökbefogadó család#muskátlik

Már két éve sikeresen mentik meg életek százait a bakonyi településen. Bakonycsernye önkormányzata fontosnak tarja hogy a lehető legtöbb közterület virágba boruljon évről-évre. A muskátlik teleltetése azonban már a lakosok dolga, akik örökbefogadás útján jutnak a tövekhez.

Palocsai Jenő
Örökbefogadás által gazdagodhatnak a családok

Bakonycsernyén két éve zajlik a tömeges örökbefogadás, így már nem csak a közterületeken találkozhat Turi Balázs muskátlikkal, hanem egyre több családi ház udvarán is

Forrás: Önkormányzat

Nagy sikere van az örökbefogadás intézményének Bakonycsernyén. A nagyközség intézményeinek ablakaiban, a támfalakon, a korlátokon mindenhol muskátlik piroslanak tavasztól őszig. Aztán eljön a teleltetés ideje, és ilyenkor a lakosság magára vállalja ezt az életmentő feladatot. A következő évben aztán az örökbefogadó család ablakait díszítik a megmentett muskátlik.

Bakonycsernyén két éve zajlik a tömeges örökbefogadás, így már nem csak a közterületeken találkozhat Turi Balázs muskátlikkal, hanem egyre több családi ház udvarán
Bakonycsernyén két éve zajlik a tömeges örökbefogadás, így már nem csak a közterületeken találkozhat Turi Balázs muskátlikkal, hanem egyre több családi ház udvarán is 
Forrás:  Önkormányzat

Örökbefogadás akció Csernyén

– Az elmúlt két év sikerén felbuzdulva idén is meghirdetjük a Legyen a házad dísze jövőre, fogadj örökbe muskátlit felhívásunkat. A településünket szépítő muskátlikat összegyűjtjük és új tulajdonost keresünk számukra, ezért várjuk azokat a virágszerető csernyeieket, akik szívesen vállalkoznak arra, hogy a muskátlikat gondozzák és átteleltetik. Az akció során ingatlanonként maximum 20 tövet biztosítunk térítésmentesen – fogalmazott Turi Balázs polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy ezen a héten lekerülnek a korlátokról és az oszlopokról a virágok, és megkezdődhet az örökbefogadás.

– A muskátlitövek elszállításáról mindenki saját maga gondoskodik, és azt is kérjük a lakosságtól, hogy dobozt, ládát vagy cserepet hozzanak magukkal. Erre az akcióra regisztrálni nem szükséges, az érdeklődőket a rendelkezésre álló készlet erejéig három helyszínen szolgáljuk ki – mondta a nagyközség vezetője.

Helyszínek, időpontok

  • Településközponti parkoló 10.09 csütörtök, 09.00-14.00
  • Akác utcai támfal melletti betonos rész 10.11 péntek, 09.00- 14.00
  • Polgármesteri hivatal parkolója 10.13. hétfő, 09.00-14.00

Csak a helyi lakosok kaphatnak töveket

Az akcióban kizárólag csernyei lakosok vehetnek részt, ezért lakcímkártyát kell vinnie az örökbefogadó családoknak, ugyanakkor követendő példa lehet bármelyik település számára ez az érték-, illetve életmentés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu