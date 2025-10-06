október 6., hétfő

Október utolsó vasárnapja

1 órája

Óraátállítás: három hét és kezdetét veszi a téli időszámítás

Sajnos vagy nem sajnos idén sem ússzuk meg az óraátállítást. Ugyan szó szerinti értelmezésben valószínűleg már sehol sem tekergetik az óramutatókat, ezt felváltotta már az automatizmus, de a hónap végén így is egy órával kevesebbet mutat majd a mutató. Az óraátállítás sokaknál megbolygatja az alvásciklust, ezért érdemes pár napig korábban lefeküdni.

Feol.hu

Az idei év mégis valamivel eltér az előzőktől, mégpedig azért, mert minden eddiginél korábbra esik az óraátállítás: október 26-án, a hónap utolsó vasárnapján, hajnalban az órákat 3 órakor 2 órára állítjuk vissza, így egy órával többet alhatunk. Ezzel a nyári időszámítást felváltja a téli időszámítás.

óraátállítás
Óraátállítás: korán jön és felboríthatja a szervezetet
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A korai óraátállítás akár a szervezet normál működését is felboríthatja

Testünk működését a belső biológiai óra, az úgynevezett cirkadián ritmus szabályozza, ami könnyen felborulhat már egyetlen óra eltolódása esetén is. Ennek következményeként akár súlyos tünetek is jelentkezhetnek.

Testi tünetek

  • fáradtság
  • koncentrációs nehézség
  • ingerlékenység
  • alvásromlás

Több kutatás bizonyítja, hogy az óraátállítás után megnő a közlekedési és a munkahelyi balesetek száma, sőt gyakoribbak a szívinfarktusok vagy stroke-ok. 

Hazánkhoz hasonlóan egyébként a világ számos országában még ma is tartják az óraátállítást annak ellenére, hogy kezdeti célját – villamosenergia spórolás – már szinte elvesztette. Sok országban ugyanekkor éppen ezért már megszüntették. 

 

