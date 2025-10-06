Óraátállítás: három hét és kezdetét veszi a téli időszámítás

Az idei év mégis valamivel eltér az előzőktől, mégpedig azért, mert minden eddiginél korábbra esik az óraátállítás: október 26-án, a hónap utolsó vasárnapján, hajnalban az órákat 3 órakor 2 órára állítjuk vissza, így egy órával többet alhatunk. Ezzel a nyári időszámítást felváltja a téli időszámítás.

Óraátállítás: korán jön és felboríthatja a szervezetet

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A korai óraátállítás akár a szervezet normál működését is felboríthatja

Testünk működését a belső biológiai óra, az úgynevezett cirkadián ritmus szabályozza, ami könnyen felborulhat már egyetlen óra eltolódása esetén is. Ennek következményeként akár súlyos tünetek is jelentkezhetnek.

Testi tünetek

fáradtság

koncentrációs nehézség

ingerlékenység

alvásromlás

Több kutatás bizonyítja, hogy az óraátállítás után megnő a közlekedési és a munkahelyi balesetek száma, sőt gyakoribbak a szívinfarktusok vagy stroke-ok.