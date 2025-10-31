október 31., péntek

Olívalevél az oregánóban – több fűszerkeverék is érintett a termékvisszahívásban!

Címkék#NKFH#fűszerkeverék ízműhely#fűszersó ízműhely#olívalevél

Újabb termékvisszahívás lépett életbe Magyarországon: az Alanex Kft. bejelentette, hogy több, általuk csomagolt és forgalmazott fűszerterméket – köztük az Oregánó morzsolt terméket – visszahívják a piacról, mivel a vizsgálatok olívalevél jelenlétét mutatták ki bennük.

Feol.hu
Olívalevél az oregánóban – több fűszerkeverék is érintett a termékvisszahívásban!

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Bár a közlemény szerint a termékvisszahívás oka nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve minden szükséges lépést megtett: kivonták az érintett tételeket a forgalomból, és megkezdték a fogyasztói termékvisszahívást is. A hatóság figyelemmel kíséri a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött fűszerek megsemmisítését vagy elszállítását.

A termékvisszahívás az alábbi termékeket érinti, melyek mind Törökországból származnak és az Alanex Kft. forgalmazza őket:

  • Oregánó morzsolt, 100 g, minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.
  • Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó, 350 g / 33 g, minőségmegőrzési idő: 2026.05.23. / 2026.09.15.
  • Ízműhely Pecsenye fűszersó, 300 g / 100 g, minőségmegőrzési idő: 2026.05.23. / 2026.09.08.
  • Ízműhely Olasz fűszerkeverék, 40 g, minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.
  • Ízműhely Görög gyros fűszersó, 90 g, minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.
  • Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék, 250 g, minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.
  • Ízműhely Mexikói fűszersó, 350 g / 120 g, minőségmegőrzési idő: 2026.09.04. / 2026.04.07.
  • Bulkshop cajun fűszerkeverék, 50 g, minőségmegőrzési idő: 2026.05.19.
  • Bulkshop pizza fűszerkeverék, 100 g, minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
  • Bulkshop fajitas fűszerkeverék, 50 g, minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
  • A termékvisszahívás oka: a termékekben előforduló olívalevél jelenléte.

Bár a probléma nem veszélyezteti közvetlenül az egészséget, az Alanex Kft. és a hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy aki a fenti tételazonosítók valamelyikével rendelkező termékeket vásárolta, az ne használja fel azokat, hanem vigye vissza az üzletbe.

 

