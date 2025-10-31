Olívalevél az oregánóban – több fűszerkeverék is érintett a termékvisszahívásban!

Bár a közlemény szerint a termékvisszahívás oka nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve minden szükséges lépést megtett: kivonták az érintett tételeket a forgalomból, és megkezdték a fogyasztói termékvisszahívást is. A hatóság figyelemmel kíséri a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött fűszerek megsemmisítését vagy elszállítását.

A termékvisszahívás az alábbi termékeket érinti, melyek mind Törökországból származnak és az Alanex Kft. forgalmazza őket:

Oregánó morzsolt, 100 g, minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.

Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó, 350 g / 33 g, minőségmegőrzési idő: 2026.05.23. / 2026.09.15.

Ízműhely Pecsenye fűszersó, 300 g / 100 g, minőségmegőrzési idő: 2026.05.23. / 2026.09.08.

Ízműhely Olasz fűszerkeverék, 40 g, minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.

Ízműhely Görög gyros fűszersó, 90 g, minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.

Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék, 250 g, minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.

Ízműhely Mexikói fűszersó, 350 g / 120 g, minőségmegőrzési idő: 2026.09.04. / 2026.04.07.

Bulkshop cajun fűszerkeverék, 50 g, minőségmegőrzési idő: 2026.05.19.

Bulkshop pizza fűszerkeverék, 100 g, minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.

Bulkshop fajitas fűszerkeverék, 50 g, minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.

A termékvisszahívás oka: a termékekben előforduló olívalevél jelenléte.

Bár a probléma nem veszélyezteti közvetlenül az egészséget, az Alanex Kft. és a hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy aki a fenti tételazonosítók valamelyikével rendelkező termékeket vásárolta, az ne használja fel azokat, hanem vigye vissza az üzletbe.