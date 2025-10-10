Munkanapok: Így kell dolgozunk a következő hetekben, ekkor lesz a 4 napos hétvége

Érdemes már most minden magyar munkavállalónak a naptár fölé görnyednie. A legfontosabb kérdések: mikor lesz az októberi hosszú hétvége, és mikor vár ránk szombati munkanap cserébe? Előre annyit elárulhatunk, hogy a 2025-ös év hátralévő részében már csak két hivatalos áthelyezett munkanap vár ránk, de ezek kritikusak a szabadságok tervezésekor.

Hamarosan itt az októberi hosszú hétvége de előtte azt le is kell dolgozni!

Fotó: SHUTTERSTOCK/Mindmegette

Októberi hosszú hétvége és a ledolgozás: így alakulnak a dátumok

A 2025. október 24-i, pénteki munkanapot kell előre bepótolni 2025. október 18-án, szombaton, hogy október 23. és 26. között négynapos hosszú hétvége következhessen. Írd fel azonnal: október 18-án be kell menni dolgozni! Ez a szombati munkanap teszi lehetővé, hogy a csütörtöktől vasárnapig tartó pihenés akadálymentes legyen.

Viszont nem kell csüggedni, ebben az évben – az októberin kívül – már csak egy szombati munkanap vár ránk, igaz, decemberben. A economx.hu cikke szerint a december 24-én dolgozók nem kapnak extra pihenőnapot, maximum ezt az áthelyezett pihenőnapot december 13-án, szombati munkanap formájában tudják ledolgozni. Ezzel a szombati munkával tesszük lehetővé, hogy a karácsony december (december 24-26, szerda-péntek) zavartalanul teljen. Summa summárum: Ezt a két szombatot ki kell bírni még a 2025-ös évben és cserébe két jelentős, hosszabb pihenőidőt kapunk!