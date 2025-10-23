Történelmi pillanat Velencén: első ízben adtak át Életműdíjat (Fotógalériával)

Velence önkormányzata október 22-én délután a Hősök parkjában tartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékező, október 23-ához kapcsolódó ünnepségét. A rendezvényen részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a város vezetői, intézmény- és civil szervezeti képviselők, valamint a helyi közösség számos tagja. A megemlékezésen a Zöldliget Iskola tanulói tisztelegtek a hősök előtt műsorukkal, amelyet Katonáné Kutai Erika tanárnő készített fel, a zenei kíséretet a Replay zenekar biztosította.

Velencén az október 23. megemlékezésen adták át a városi elismeréseket. Az eseményen első alkalommal került sor a Velence Város Életműdíj átadására, amely a közösségért végzett munkát méltatja

Fotó: S. Töttő Rita

Ünnepi beszédében Krausz György polgármester hangsúlyozta: az ’56-os események ma is a magyar nemzet szabadságszeretetének örök példái.

- Azokra emlékezünk, akik saját elveikből a külső fenyegetések ellenére sem engedtek – fogalmazott. A polgármester kiemelte: a forradalom nem elszigetelt esemény volt, hanem a kor európai változásvágyának része: - A változás jelei ott voltak a röplapokon, a lehúzott függönyök mögötti suttogásokban és a titokban hallgatott Szabad Európa Rádióban.

Krausz György szerint az 1956-os hősök öröksége ma is kötelez minden magyart: - A magyar ember szíve nem tűri az idegen elnyomást, mert a szabadságvágy a magyar lélek legmélyebb érzése.

Hagyományosan e megemlékezésen adják át a városi kitüntetéseket, így volt ez most is: Velence Város Díszpolgári Címét 2025-ben Szabó Irén háziorvos kapta, aki évtizedek óta szolgálja a velencei közösséget szakmai elhivatottsággal és emberséggel, ellátva mind a helyi lakosok, mind a nyaraló vendégek orvosi ellátását, és példát mutatva a gyógyítás iránti elkötelezettségből.