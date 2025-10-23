október 23., csütörtök

Ünnep

3 órája

Történelmi pillanat Velencén: első ízben adtak át Életműdíjat (Fotógalériával)

Címkék#kitüntetés#Velence#október 23.

Velence városa ünnepi keretek között adta át idei kitüntetéseit a Hősök parkjában tartott megemlékezésen. Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódva első alkalommal adták át a Velence Város Életműdíját is, amellyel a település közösségéért végzett hosszú és elhivatott munkát ismerték el.

Feol.hu

Velence önkormányzata október 22-én délután a Hősök parkjában tartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékező, október 23-ához kapcsolódó ünnepségét. A rendezvényen részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a város vezetői, intézmény- és civil szervezeti képviselők, valamint a helyi közösség számos tagja. A megemlékezésen a Zöldliget Iskola tanulói tisztelegtek a hősök előtt műsorukkal, amelyet Katonáné Kutai Erika tanárnő készített fel, a zenei kíséretet a Replay zenekar biztosította.

Velencén az október 23. megemlékezésen adták át a városi elismeréseket. Az eseményen első alkalommal került sor a Velence Város Életműdíj átadására, amely a közösségért végzett munkát méltatja
Fotó: S. Töttő Rita

Ünnepi beszédében Krausz György polgármester hangsúlyozta: az ’56-os események ma is a magyar nemzet szabadságszeretetének örök példái.

- Azokra emlékezünk, akik saját elveikből a külső fenyegetések ellenére sem engedtek – fogalmazott. A polgármester kiemelte: a forradalom nem elszigetelt esemény volt, hanem a kor európai változásvágyának része: - A változás jelei ott voltak a röplapokon, a lehúzott függönyök mögötti suttogásokban és a titokban hallgatott Szabad Európa Rádióban.

Krausz György szerint az 1956-os hősök öröksége ma is kötelez minden magyart: - A magyar ember szíve nem tűri az idegen elnyomást, mert a szabadságvágy a magyar lélek legmélyebb érzése.

Hagyományosan e megemlékezésen adják át a városi kitüntetéseket, így volt ez most is: Velence Város Díszpolgári Címét 2025-ben Szabó Irén háziorvos kapta, aki évtizedek óta szolgálja a velencei közösséget szakmai elhivatottsággal és emberséggel, ellátva mind a helyi lakosok, mind a nyaraló vendégek orvosi ellátását, és példát mutatva a gyógyítás iránti elkötelezettségből.

Életműdíj átadás Velencén

A Velence Város Életműdíját Sirák András vehette át, aki háziorvosként, tanárként és mentorként hosszú évtizedeken keresztül járult hozzá a város egészségügyi életéhez, miközben mindig megőrizte derűjét és humorát, és generációk számára jelentett példát szakmai tudásból és emberségből.

Ebben az évben a Velencéért Oklevél elismerést két helyi közösségi szereplő kapta. Komáromi-Bárándi Magdolna, a velencei postahivatal munkatársa, több mint két évtizeden át végzett kitartó és lelkiismeretes szolgálatot, miközben aktívan részt vett a helyi közösség mindennapjaiban. Továbbá Rinis Qarri, a Velencei-tó Pékség és Kávézó tulajdonosa, aki rendszeresen támogatja a Vadvirág Különleges Gyermekotthont és vállalkozásával hozzájárult a város településképének és infrastruktúrájának fejlesztéséhez.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
