Október 23-a előestéjén: elismerések Gárdonyban

Október 23-a előestéjén, az ’56-os megemlékezés keretében Gárdonyban átadták a „Művelődésügyért”, a „Gárdony Városért” és a „Díszpolgár” kitüntetéseket.

Gárdonyban ünnepi díjátadó keretében tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt.

A „Művelődésügyért” díjat idén Bernáth Gyula, a Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusa kapta, aki évtizedek óta támogatja a helyi gyerekek sportolási lehetőségeit és aktívan részt vesz az iskolai közösségi élet szervezésében. A „Gárdony Városért” kitüntetés három gárdonyi lakos munkáját ismerte el: Ignácz Jánosné a nyugdíjasokért végzett közösségi és kulturális tevékenysége, valamint helytörténeti kutatásai miatt; Németh Józsefné közel öt évtizedes áldozatos munkájáért a városi hulladékszolgáltatónál; Szabó Szilvia pedig a Fókusz Szociális Szolgálatnál végzett több évtizedes segítő tevékenysége és az Élelmiszerbank-program helyi megvalósítása miatt kapta elismerését. A „Díszpolgár” címet két orvosnak ítélték: Szigeti Mónika fogorvos közel negyven éves helyi praxisáért, valamint Vathy Erzsébet gyermekorvos több évtizedes, generációkon átívelő gyógyító munkájáért.