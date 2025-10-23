1 órája
Október 23-a előestéjén: elismerések Gárdonyban
Gárdonyban ünnepi díjátadó keretében tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Október 23-a alkalmából a város elismeréseit is átadták: a „Művelődésügyért”, a „Gárdony Városért”, a „Díszpolgár” kitüntetéseket, valamint első alkalommal a polgármesteri elismerő oklevelet.
Forrás: Eötvös Pál Árpád Facebook oldala
Október 23-a előestéjén, az ’56-os megemlékezés keretében Gárdonyban átadták a „Művelődésügyért”, a „Gárdony Városért” és a „Díszpolgár” kitüntetéseket.
A „Művelődésügyért” díjat idén Bernáth Gyula, a Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusa kapta, aki évtizedek óta támogatja a helyi gyerekek sportolási lehetőségeit és aktívan részt vesz az iskolai közösségi élet szervezésében. A „Gárdony Városért” kitüntetés három gárdonyi lakos munkáját ismerte el: Ignácz Jánosné a nyugdíjasokért végzett közösségi és kulturális tevékenysége, valamint helytörténeti kutatásai miatt; Németh Józsefné közel öt évtizedes áldozatos munkájáért a városi hulladékszolgáltatónál; Szabó Szilvia pedig a Fókusz Szociális Szolgálatnál végzett több évtizedes segítő tevékenysége és az Élelmiszerbank-program helyi megvalósítása miatt kapta elismerését. A „Díszpolgár” címet két orvosnak ítélték: Szigeti Mónika fogorvos közel negyven éves helyi praxisáért, valamint Vathy Erzsébet gyermekorvos több évtizedes, generációkon átívelő gyógyító munkájáért.
„Gárdony Városért”, a „Díszpolgár” kitüntetésekFotók: Eötvös Pál Árpád Facebook oldala
Az idei év újdonsága volt a polgármesteri elismerő oklevél, amelyet olyan fiatalabb szakemberek kaptak, akik rövidebb pályafutásuk ellenére kiemelkedő munkát végeznek a város érdekében. A díjazottak Juraszkó Péter és Urbán Tamás az Agárdi Zöld Kft. és a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. munkatársaként a város közterületeinek, strandjainak és turisztikai környezetének fejlesztéséért, karbantartásáért kapták az elismerést. A polgármester, Eötvös Pál, a díjátadó kapcsán így fogalmazott: „Büszkék lehetünk arra, hogy Gárdonyban ilyen kiváló emberek élnek és dolgoznak.”