1 órája
Első találkozás: új barátságok születtek a nyugdíjasklub összejövetelén!
Különleges alkalommal kezdődött új fejezet a közösségi életben: a helyi nyugdíjasklub első ízben fogadta egy másik település klubtagjait. A nyugdíjasklub rendezvénye a barátság és az összetartozás jegyében telt, igazi örömünneppé vált a résztvevők számára.
Forrás: Varga Gábor közösségi oldala
Felsőkörtvélyesen gyűltek össze a helyi nyugdíjasklub tagjai, hogy vendégül lássák a Pusztaszabolcsról érkező barátaikat. A találkozó jó hangulatban telt, és új közösségi kapcsolatokat is hozott a két település között.
Az eseményen , aki közösségi oldalán osztotta meg élményeit. Mint írta:
„Tiszteletemet tettem Felsőkörtvélyesen, a nyugdíjasklub szokás szerint remek hangulatú összejövetelén, ahol első ízben vendégeskedtek a pusztaszabolcsi klub tagjai.”
A nyugdíjasklub közösséget épít és kapcsolatokat erősít
A képviselő kiemelte: az ilyen rendezvények fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben, hiszen alkalmat adnak a találkozásra, a tapasztalatcserére és az együtt ünneplésre. A felsőkörtvélyesi és pusztaszabolcsi klubtagok egyaránt bíznak abban, hogy ez az első találkozás egy hosszú távú kapcsolat kezdete lesz. Varga Gábor megköszönte a meghívást és a szervezők munkáját, hozzátéve: a közösségi élet erősítése, valamint az aktív időskor támogatása továbbra is fontos cél Dél-Fejérben.