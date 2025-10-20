Első találkozás: új barátságok születtek a nyugdíjasklub összejövetelén!

Felsőkörtvélyesen gyűltek össze a helyi nyugdíjasklub tagjai, hogy vendégül lássák a Pusztaszabolcsról érkező barátaikat. A találkozó jó hangulatban telt, és új közösségi kapcsolatokat is hozott a két település között.

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője is részt vett a nyugdíjasklub rendezvényén! Forrás: Varga Gábor Facebook oldala

Az eseményen , aki közösségi oldalán osztotta meg élményeit. Mint írta:

„Tiszteletemet tettem Felsőkörtvélyesen, a nyugdíjasklub szokás szerint remek hangulatú összejövetelén, ahol első ízben vendégeskedtek a pusztaszabolcsi klub tagjai.”

A nyugdíjasklub közösséget épít és kapcsolatokat erősít

A képviselő kiemelte: az ilyen rendezvények fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben, hiszen alkalmat adnak a találkozásra, a tapasztalatcserére és az együtt ünneplésre. A felsőkörtvélyesi és pusztaszabolcsi klubtagok egyaránt bíznak abban, hogy ez az első találkozás egy hosszú távú kapcsolat kezdete lesz. Varga Gábor megköszönte a meghívást és a szervezők munkáját, hozzátéve: a közösségi élet erősítése, valamint az aktív időskor támogatása továbbra is fontos cél Dél-Fejérben.