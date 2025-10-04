október 4., szombat

1 órája

Gőzfelhőben, kackiás bajuszú masinisztával futott be a nosztalgiavonat Székesfehérvárra (képgalériával, videóval)

Címkék#múltszázadbeli#gőzmozdony#szerelvény#móri bornapok#nosztalgiavonat

Nosztalgiavonat indult Budapestről Székesfehérváron át a Móri Bornapokra szombaton. A nosztalgiavonat hangos fütyüléssel érkezett a székesfehérvári vasútállomásra, ahol a fel és leszállások ideje alatt mindenki megcsodálhatta a múltszázadbeli gőzmozdonyt.

Gombor Lili

Hatalmas gőzfelhőben, hangos fütyüléssel futott be a fővárosból érkező 1958-as gőzmozdony és szerelvénye a székesfehérvári vasútállomás egyes vágányára szombat délelőtt. A nosztalgiavonat a Móri Bornapok rendezvényeihez kapcsolódva indult útnak.

nosztalgiavonat
Hatalmas gőzfelhőben futott be a nosztalgiavonat Székesfehérvárra
Fotó: Fehér Gábor

Nosztalgiavonattal a Móri Bornapokra

A nosztalgiavonatra sokan voltak kíváncsiak, az is kiment a vasútállomásra megcsodálni a nem mindennapi vonatot, aki nem váltott rá jegyet. 

Nosztalgiavonat érkezett Székesfehérvárra

Fotók: Fehér Gábor

A járat Budapestről Székesfehérváron át a Móri Bornapokra vitte utasait, majd ugyanezen útvonalon tért vissza Kelenföldre. 

A hatalmas monstrumot hosszasan csodálták a peronon állók, a kisfiúk büszkén pózoltak édesanyjuk kamerája előtt a saját, otthoni játékvonatuknál valamivel nagyobb mozdony előtt... Kattogtam a profi és amatőr fényképezőgépeket, telefonok, mindenki igyekezett megörökíteni a különleges múltszázadbeli mozdonyt, no meg a kackiás bajuszú masinisztát, aki jó kedvűen integetett a mozdony ablakán kihajolva, hogy aztán tovább vezesse e nemes vasjószágot.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
