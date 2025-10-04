Gőzfelhőben, kackiás bajuszú masinisztával futott be a nosztalgiavonat Székesfehérvárra (képgalériával, videóval)

Hatalmas gőzfelhőben, hangos fütyüléssel futott be a fővárosból érkező 1958-as gőzmozdony és szerelvénye a székesfehérvári vasútállomás egyes vágányára szombat délelőtt. A nosztalgiavonat a Móri Bornapok rendezvényeihez kapcsolódva indult útnak.

Fotó: Fehér Gábor

Nosztalgiavonattal a Móri Bornapokra

A nosztalgiavonatra sokan voltak kíváncsiak, az is kiment a vasútállomásra megcsodálni a nem mindennapi vonatot, aki nem váltott rá jegyet.