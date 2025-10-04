39 perce
Gőzfelhőben, kackiás bajuszú masinisztával futott be a nosztalgiavonat Székesfehérvárra (képgalériával, videóval)
Nosztalgiavonat indult Budapestről Székesfehérváron át a Móri Bornapokra szombaton. A nosztalgiavonat hangos fütyüléssel érkezett a székesfehérvári vasútállomásra, ahol a fel és leszállások ideje alatt mindenki megcsodálhatta a múltszázadbeli gőzmozdonyt.
Hatalmas gőzfelhőben, hangos fütyüléssel futott be a fővárosból érkező 1958-as gőzmozdony és szerelvénye a székesfehérvári vasútállomás egyes vágányára szombat délelőtt. A nosztalgiavonat a Móri Bornapok rendezvényeihez kapcsolódva indult útnak.
Nosztalgiavonattal a Móri Bornapokra
A nosztalgiavonatra sokan voltak kíváncsiak, az is kiment a vasútállomásra megcsodálni a nem mindennapi vonatot, aki nem váltott rá jegyet.
Nosztalgiavonat érkezett SzékesfehérvárraFotók: Fehér Gábor
A járat Budapestről Székesfehérváron át a Móri Bornapokra vitte utasait, majd ugyanezen útvonalon tért vissza Kelenföldre.
A hatalmas monstrumot hosszasan csodálták a peronon állók, a kisfiúk büszkén pózoltak édesanyjuk kamerája előtt a saját, otthoni játékvonatuknál valamivel nagyobb mozdony előtt... Kattogtam a profi és amatőr fényképezőgépeket, telefonok, mindenki igyekezett megörökíteni a különleges múltszázadbeli mozdonyt, no meg a kackiás bajuszú masinisztát, aki jó kedvűen integetett a mozdony ablakán kihajolva, hogy aztán tovább vezesse e nemes vasjószágot.
