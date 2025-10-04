Keleti mítoszok, modern látványvilág: Nezha a fehérvári moziban

Vasárnapig tart a Filmünnep mozijaiban, melynek kínálatában, az új magyar, tatárjárásról szóló film után ismét rábukkantunk egy feldolgozandó csemegére. A manapság nálunk is egyre népszerűbb keleti popkultúra mellett a kínai animáció sem maradhat szó nélkül: éppen ezért egy közel két és fél órás mesét néztünk meg a fehérvári Alba Plázában, néhány kínai baráti társaság mellett, mégpedig eredeti nyelven, felirattal.

Nezha – A lázadó démon legendája

Forrás: Internet

A Nezha – A lázadó démon legendája egy látványos és izgalmas animációs kalandfilm, amely a kínai mitológia világába repíti a nézőt. A történet középpontjában egy féktelen, démoni erőkkel született fiú áll, akinek nemcsak a világot fenyegető ősi hatalommal kell szembeszállnia, hanem önmagát is le kell győznie, hogy valódi hőssé válhasson. A film a sors, az önállóság és az összefogás kérdéseit bontja ki, miközben lélegzetelállító animációval és sodró lendületű cselekménnyel ragadja magával a közönséget – körülbelül ennyi a beharangozó, amire épül a film története.

A Nezha– A lázadó démon legendája a mitológia és a modern animáció erejét ötvözi

A mesébe bújtatott hagyományos keleti szimbólumrendszer természetesen rendre megjelenik a vásznon, a taoista szerzetesektől a szerencsemalacon keresztül a tüzet okádó sárkányokig és a jéggé dermedő világokig, ám mindezek mellett is van azért benne néhol egy kis Avatar utánérzés, máshol meg egy kis Jégkorszak-feeling. Azért ahogy halad előre a történet és feszülnek egymásnak az ellenfelek, egyre hagyományosabb, egyre japán „animésabb” lesz a látványvilág, s ez abból is látszik, hogy a világokat rengető démoni harcok hatáskeltő megformálásában láthatóan élvezettel merültek el a készítők. Ahogy az európai ember számára kissé néha kínos keleti humorban is, amit azért nem biztos, hogy ért egy 12 éves – akiknek már engedélyezett a film megtekintése. De azt talán igen, hogy Nezha és szinte a többi szereplő is, a keleti kultúrában az egyik legfontosabbnak számító értékért küzd: a szülői tiszteletért és szeretetért, amely az ember önértékelésének alfája. Hogy mi lesz az ómegája – vagyis hogy ki mivé válik a családi kötelékek sűrű hálójában -, azt már fedezze fel a néző maga…