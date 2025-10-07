október 7., kedd

Amália névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

1 órája

Néptáncos óvodások köszöntötték az időseket

Címkék#műsor#néptáncos#tehetségműhely#idősek világnapja#Hétszínvirág Baptista Óvoda#óvodások

Seregélyesen néptáncos óvodások adtak ünnepi műsort az idősek világnapja alkalmából. A gyermekek műsorát örömmel fogadta a közönség.

Feol.hu
Néptáncos óvodások köszöntötték az időseket

Fotó: Hétszínvirág Baptista Óvoda

Október 3-án a seregélyesi Hétszínvirág Baptista Óvoda néptáncos tehetségműhelyének gyermekei köszöntötték az Aranybárka Idősek Otthonának lakóit Seregélyes Szőlőhegyen. Az óvodások műsorukkal elvarázsolták az idősebb generációt, akik tapssal és egy kis ajándékkal köszönték meg a fellépést, a kicsik pedig megígérték, hogy jövőre is visszatérnek egy vidám kis műsorral.

Néptáncos ovisok köszöntötték az időseket

Fotók: Hétszínvirág Baptista Óvoda

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu