Néptáncos óvodások köszöntötték az időseket

Október 3-án a seregélyesi Hétszínvirág Baptista Óvoda néptáncos tehetségműhelyének gyermekei köszöntötték az Aranybárka Idősek Otthonának lakóit Seregélyes Szőlőhegyen. Az óvodások műsorukkal elvarázsolták az idősebb generációt, akik tapssal és egy kis ajándékkal köszönték meg a fellépést, a kicsik pedig megígérték, hogy jövőre is visszatérnek egy vidám kis műsorral.