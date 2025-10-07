Frissen Fejérből
1 órája
Néptáncos óvodások köszöntötték az időseket
Seregélyesen néptáncos óvodások adtak ünnepi műsort az idősek világnapja alkalmából. A gyermekek műsorát örömmel fogadta a közönség.
Fotó: Hétszínvirág Baptista Óvoda
Október 3-án a seregélyesi Hétszínvirág Baptista Óvoda néptáncos tehetségműhelyének gyermekei köszöntötték az Aranybárka Idősek Otthonának lakóit Seregélyes Szőlőhegyen. Az óvodások műsorukkal elvarázsolták az idősebb generációt, akik tapssal és egy kis ajándékkal köszönték meg a fellépést, a kicsik pedig megígérték, hogy jövőre is visszatérnek egy vidám kis műsorral.
Néptáncos ovisok köszöntötték az időseketFotók: Hétszínvirág Baptista Óvoda
