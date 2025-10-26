1 órája
A Nemere-sztori nyomában jár a repülés szerelmese
Újpesten jártunk, régen egy gyár működött a területen, ma már több vállalkozásnak adják ki a műhelyeket. Miután beléptünk a kapun, átvágtunk az udvaron és egy vaslépcsőn másztunk felfelé, ott, az emeleten találkoztunk Pásztor Gáborral, a Paco Modell tulajdonosával.
Miért fontos ő a Fejér vármegyei olvasók számára? Elárulom: egy hatalmas, hatméteres modell építésébe kezdett, munkája nyomán jövőre a levegőbe emelkedhet a székesfehérvári repülés egykori legendás alkotásának, Rotter Lajos zseniális kincsének, a Nemere nagyteljesítményű vitorlázógépnek a kicsinyített mása.
– Cégem a gyermekkori álmom megvalósulása – idézte fel Pásztor Gábor a múltat. – Amikor modellezni kezdtem, a mesterem egy mozaikszóból rakta össze a névjegyét. Megjegyeztem, hogy ezt így kell csinálni, ezért lett a Pásztorból a „Pa”, a Controll-ból pedig a „Co”: így született meg a Paco Modell, ez vagyok én!
Szerelem született a repülőtéren
Pásztor Gábor még gyerekként kezdett modellezni a Magyar Honvédelmi Szövetségnél, aztán úgy 18 éves lehetett, amikor átnyergelt a vitorlázó repülésre. A Postás Repülőklubnál ismerkedett össze a feleségével, aki ugyancsak ott repült, így aztán szinte levegőben megkötött házasság lett az övék és már negyven éve élnek együtt. A gyerekeik nem folytatták ezt a hagyományt, ők inkább a számítógépek világát választották, mindketten azzal foglalkoznak.
– Idővel átmentem a Hármashatárhegyre sárkányrepülni, amit sokkal szabadabbnak találtam, aztán amikor elkezdődött a siklóernyőzés, közöttük is az elsők között voltam. A barátommal siklóernyőket varrtunk, amikor még nem volt ilyen Magyarországon, vagy ugráshoz használt paplan ejtőernyőkkel próbáltunk meg a levegőbe emelkedni. Megtörtént, hogy a barátom vett egy csomó ruhába való bélésselymet és ahogyan látta, annak alapján megvarrta belőle a siklóernyőt.
Közbevetettem, hogy ez valószínűleg nem lehetett a világ legbiztonságosabb módja a repülésnek. Nevetett, és legyintett rá.
– Fiatalok voltunk, senki sem foglalkozott a veszéllyel, nem is gondoltunk rá. Megtörtént, hogy egyik barátunk felcsatolta magára a siklóernyőt, mi rögzítettük rajta a kötelet, amit öten-hatan fogtunk, és mint egy sárkányt, megpróbáltuk a levegőben tartani, kipróbáltuk, képes-e repülni. Aztán kerestünk mindenféle dombokat, igazi forradalmi időszak volt. Az akkori érzés a mai napig megmaradt bennem.
Pásztor Gábor csupán két évet töltött el alkalmazottként, attól kezdve abból él, amit imád: a repülésből. Ahogy ő fogalmazott, úgy, ahogy.
A modell Ausztráliába kerül
– Persze nem azt kell lesni, hogy minél több pénzem legyen, épül-e villám a Rózsadombon. Ha pénzt akartunk volna, valószínűleg kocsmát nyitunk. Mi úgy voltunk ezzel mindig, hogy ha akadt parizer a zsömlébe, akkor már ki tudtunk menni egész napra a repülőtérre, mert ott éreztük magunkat otthon. Számomra a reptér jelenti a gyermekkort, a fiatalságot, az egész életet. És mivel a feleségem is repülős lány volt valamikor és ugyanaz a kötődése, ebből soha sem támadt közöttünk ellentét, nem szólt, ha nagyon sok időt töltöttem a reptéren. A rendszerváltás után kis gumikerekes modelleket gyártottunk, az összes repülőnapon megjelentünk és árultuk őket: ezt közel húsz évig csináltuk. Azokat is én terveztem, felmentek úgy 10-12 méter magasra, ott leállt a propeller és szépen levitorláztak. Nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is remek repülésélményt nyújtott. Amikor látták, hogy ez nekünk jól megy, mások ugyanígy megpróbálkoztak az árusítással, megvették a kínai változatokat, amelyek azonban nem emelkedtek öt méternél feljebb, vagy szétestek a levegőben.
Láttuk, hogy Gábor a modell alkatrészei között mozogva nem tudja rendesen használni az egyik karját, aztán elárulta, hogy évekkel korábban túlesett egy agyvérzésen. De nem aggódtunk túl sokáig, gondolatban inkább visszatértünk a múltba.
– Rengeteg embert megismertünk a reptereken és ez a kör egyre csak bővült. Gyártottuk a modelleket az otthonunkban, kerestünk egy kis pénzt és felneveltünk két gyereket. Már húsz éve van egy modellező boltunk a budapesti belvárosban, azóta nem annyira járunk repülős rendezvényekre, de továbbra is áruljuk a gumimotoros példányokat, de a négy- és hatméteres modelleket is. Van ezekre igény, de nem annyira itthon. Az évek, évtizedek során egy elég széles ismeretségi kört alakítottam ki az egész világon, az egyik gépem, amit jelenleg készítek, például Ausztráliába kerül.
A Táltos félkész modelljét mutatta, amelynek az eredetije egy 1937-ben tervezett magyar vitorlázó repülőgép. Gábor a Közlekedési Múzeumban látta meg, kapott hozzá egy háromnézeti rajzot, amit kicsit átdolgozott a versenyfeladatokhoz, és úgy készítette el. Érdekes benne, hogy ívelt a szárnya, szinte kacskaringós, ezért nehezebb megépíteni, külön sablon kell hozzá.
– Egy kedves barátom, aki sajnos már két éve meghalt, a repülőimmel Európa-bajnokságokat, hazai és nemzetközi versenyeket nyert. Miután én építettem a magyar válogatott versenygépeit is, és mivel ezekkel győztek, felfigyeltek rám az Egyesült Államokban. Modelleket kértek tőlem és azóta ők is remek eredményeket érnek el. A világon rengeteg modellt gyártanak, nehéz mindenkivel versenyezni, de olyanokat nem készítenek, mint én.
Élethűség és repülés: kompromisszumot kell kötni
Aztán rátértünk a Nemerére, arra, miként döntött a legendás gép megépítése mellett.
– Egyik barátommal kezdeményeztük – nevezzük így – a régi Rubik-gépek modelljeinek megépítését 1:4-es méretben. Így készítettem Tücsköt, Vöcsköt, Szittyát, Góbét. Aztán egy másik barátom évek óta kérlelt, hogy mivel ő szeretne 1:4-es arányban Nemerét építeni, tervezzek neki egyet, először a szárnyat, aztán a többi elemet. Idén nyáron elhatároztam, hogy ha már úgyis megbízott a munkával, akkor én készítek egy hatméterest! A Nemerét egyébként nagyon régóta ismerem, rendkívül szép repülőgép, mindig ott motoszkált a fejemben az alakja. Nagyon elfoglaltam magam a főtartó elkészítésével, egyfolytában, szinte még éjjel is a megoldáson járt az agyam.
Beszélgetésünk ezen szakaszában mondott ki Pásztor Gábor egy fontos gondolatot. Szerinte – mint minden más területen a világon –, ha valaki ért valamihez és beleteszi a szívét és a lelkét, abból jónak kell születnie.
– Amikor a Nemerét elkezdtem építeni, már rengeteg tapasztalatom volt ahhoz, hogy alkossak, tudjam, mihez és miként kell hozzányúlni. Mivel Rotter 1936-ban repülte az olimpián, jövőre, az évfordulóra szeretnék elkészülni vele. Nem érzem bonyolultnak az elkészítését, csak a fesztávolság a különleges, az abból adódó nagyobb terhelések jelentik a kihívást, azt, hogyan tudom fából megtalálni a megoldást. Szénszálból persze nem volna nehéz, ezért nekem trükköznöm kell. Az eredeti és a modell között sokszor csak a háromnézeti körvonalak egyeznek meg, hiszen más körülmények között repül a szárny, más a sebesség. Az élethűség mindig a modellrepülés rovására megy, mert sokkal nehezebb lesz a gép, ha minden apróságot elkészítünk annyira, hogy a kis szegek, szegecsek is látszódjanak. Az ilyesmi megnehezíti a gépet, ezért kompromisszumot kell kötni abban, hogy a szerkezet nagyon hasonlítson az eredetire, de azért még repüljön is.
Gábor tovább magyarázott. Amikor valaki nagy gépet irányít, benne ül, érzi, ahogy mozog, botkormánnyal reagálhat és irányíthat, vannak hozzá műszerek. De amikor egy modell fent van két-háromszáz méter magasan, és csak a földről követhető, miként halad, nehéz megítélni, milyen kormánymozdulatra van szükség és a reagálás sokkal hosszabb időt vesz igénybe. Ezért egy modellnek stabilnak kell lennie, egy ideig saját magától is fent kell maradnia a levegőben.
– Manapság egy fél gyufásdoboznyi alkatrész végzi az irányítást, ami nem jelent túlsúlyt. Annyira kicsi és könnyű a lítiumos akkumulátor, a villanymotor is, hogy ezeket szinte észre sem venni. Akkora légcsavart pörget egy korszerű villanymotor, amilyent régen egy tízköbcentis, másfél-két lóerős robbanómotor hajtott. Ennyi súly egyébként is kellene a gép orrába, hogy jó helyen legyen a súlypontja.
Gábor számára azért is jelent bonyolult kihívást a tervezés, mert nem csak egyetlen gép elkészítésére törekszik. Szempont, hogy idővel, megfelelő költséggel egymás után több Nemere-modell építhető legyen.
– Egy hatméteres modellen körülbelül három-négyszáz munkaórát dolgozom, de ez a végtelenségig mehet, mert minél több az apró részlet, annál tovább tart a munka. De egyszer mindig meg kell húzni a határt, hogy állj, ennyire legyen élethű, és most már repüljünk vele!