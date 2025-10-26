A Nemere-sztori nyomában jár a repülés szerelmese

Miért fontos ő a Fejér vármegyei olvasók számára? Elárulom: egy hatalmas, hatméteres modell építésébe kezdett, munkája nyomán jövőre a levegőbe emelkedhet a székesfehérvári repülés egykori legendás alkotásának, Rotter Lajos zseniális kincsének, a Nemere nagyteljesítményű vitorlázógépnek a kicsinyített mása.

Hatméteres lesz a készülő Nemere modell repülőgép fesztávolsága, Pásztor Gábor műhelye hétméteres, úgyhogy éppen elfér majd a helyiségben

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

– Cégem a gyermekkori álmom megvalósulása – idézte fel Pásztor Gábor a múltat. – Amikor modellezni kezdtem, a mesterem egy mozaikszóból rakta össze a névjegyét. Megjegyeztem, hogy ezt így kell csinálni, ezért lett a Pásztorból a „Pa”, a Controll-ból pedig a „Co”: így született meg a Paco Modell, ez vagyok én!

Szerelem született a repülőtéren

Pásztor Gábor még gyerekként kezdett modellezni a Magyar Honvédelmi Szövetségnél, aztán úgy 18 éves lehetett, amikor átnyergelt a vitorlázó repülésre. A Postás Repülőklubnál ismerkedett össze a feleségével, aki ugyancsak ott repült, így aztán szinte levegőben megkötött házasság lett az övék és már negyven éve élnek együtt. A gyerekeik nem folytatták ezt a hagyományt, ők inkább a számítógépek világát választották, mindketten azzal foglalkoznak.

– Idővel átmentem a Hármashatárhegyre sárkányrepülni, amit sokkal szabadabbnak találtam, aztán amikor elkezdődött a siklóernyőzés, közöttük is az elsők között voltam. A barátommal siklóernyőket varrtunk, amikor még nem volt ilyen Magyarországon, vagy ugráshoz használt paplan ejtőernyőkkel próbáltunk meg a levegőbe emelkedni. Megtörtént, hogy a barátom vett egy csomó ruhába való bélésselymet és ahogyan látta, annak alapján megvarrta belőle a siklóernyőt.

Közbevetettem, hogy ez valószínűleg nem lehetett a világ legbiztonságosabb módja a repülésnek. Nevetett, és legyintett rá.

– Fiatalok voltunk, senki sem foglalkozott a veszéllyel, nem is gondoltunk rá. Megtörtént, hogy egyik barátunk felcsatolta magára a siklóernyőt, mi rögzítettük rajta a kötelet, amit öten-hatan fogtunk, és mint egy sárkányt, megpróbáltuk a levegőben tartani, kipróbáltuk, képes-e repülni. Aztán kerestünk mindenféle dombokat, igazi forradalmi időszak volt. Az akkori érzés a mai napig megmaradt bennem.