Neked írom a dalt!

A Dalszerzők Napján írom ezeket a sorokat. Magam is szerzőként formálom épp új dalok első hangjait és első szavait, de gyakran megállok, és elmerengek azon, kell ez még? Sajnos ma már szinte minden a mesterséges intelligencia ritmusa és logikája körül forog. A magam részéről igyekszem a dalszerzésben is megőrizni valamit az emberiből, abból a törékeny, mégis őszinte rezdülésből, ami talán épp a tökéletlenségével teszi valódivá a dalt. A technológia segíthet, inspirálhat, de a dal lelke továbbra is az emberi tapasztalatból és érzelmekből születik. Mert minden igaz dalban ott van valaki, aki valóban átélt valamit, aki érezte, hogy a szó súlya több, mint betűk sorozata. De hogyan tud majd a következő generáció igazi, nagybetűs dalt írni, hogyan tudja elmondani a saját érzéseit, ha már minden a mesterséges intelligencia által irányított lesz? Ha eltűnnek azok a dalszerzők, mint amilyen én is vagyok: a régi vágású, kissé kopottas, talán már ódivatú és nem éppen divatos fajta? Talán épp ez a bizonytalanság adja meg a daloknak azt az emberi szívet, amit sem algoritmus, sem gép nem tud helyettünk megélni. És talán ezért érdemes még mindig írni...nem csak dalokat!