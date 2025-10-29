Napkelték és hosszú esték

Sokan nem örülnek az óraállítás csodájának. Nem csak azért, mert senki sem hiszi el, hogy ennek van értelme és haszna, hanem azért sem, mert minden évben kétszer azzal vagyunk elfoglalva, hogy ez az utolsó, pedig nem. Az utolsó talán akkor lesz, amikor a száguldva közeledő égi vándor a kelleténél mélyebbre szántja majd a kiégett gabonaföldeket és az azúrkék tenger felfordított fekete fenekét. Addig viszont barátkozni kell az óraállítással. Ebben segít az, hogy azok is látják a napkeltét, akik korán járnak dolgozni, emellett többet lehet együtt a család, hiszen sötétben nem tevékeny senki odakint. A kutyát sem viszi már senki túl hosszú körre, viszont még nem kezdődött el az esti műsorözön, így lehet közösen főzni, társasjátékozni. Persze néha az is megesik, hogy a többi, szintén ráérő ember meglátogatja a barátait, gondolván, az most úgyis ráér. Akkor órákig tart a beszélgetés, de a korai sötétedés miatt még így is időben hazatérnek a legények.