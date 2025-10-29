október 29., szerda

Nárcisz névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
JRFM

1 órája

Napkelték és hosszú esték

Címkék#kutya#vándor#csoda#tenger

Palocsai Jenő

Sokan nem örülnek az óraállítás csodájának. Nem csak azért, mert senki sem hiszi el, hogy ennek van értelme és haszna, hanem azért sem, mert minden évben kétszer azzal vagyunk elfoglalva, hogy ez az utolsó, pedig nem. Az utolsó talán akkor lesz, amikor a száguldva közeledő égi vándor a kelleténél mélyebbre szántja majd a kiégett gabonaföldeket és az azúrkék tenger felfordított fekete fenekét. Addig viszont barátkozni kell az óraállítással. Ebben segít az, hogy azok is látják a napkeltét, akik korán járnak dolgozni, emellett többet lehet együtt a család, hiszen sötétben nem tevékeny senki odakint. A kutyát sem viszi már senki túl hosszú körre, viszont még nem kezdődött el az esti műsorözön, így lehet közösen főzni, társasjátékozni. Persze néha az is megesik, hogy a többi, szintén ráérő ember meglátogatja a barátait, gondolván, az most úgyis ráér. Akkor órákig tart a beszélgetés, de a korai sötétedés miatt még így is időben hazatérnek a legények.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu