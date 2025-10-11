október 11., szombat

Napelemes lámpákat kapott a település Fő utcája

Napelemes energiaforrással működő modern ledes lámpákat helyeztek el Sárszentmihály Fő utcáján. Az új lámpák a parkolóépítés második ütemének részeként kerültek a helyükre.

Munkatársunktól
Fotó: Zalenák Tibor

Napelemes energiaforrással működő modern ledes lámpák adnak fényt Sárszentmihály Fő utcáján, a polgármesteri hivatal mellett. Az új lámpák a parkolóépítés második ütemének részeként készültek el.

Napelemes lámpák Sárszentmihályon a Fő utcán
Fotó: Zalenák Tibor

Az új lámpák a nap energiáját hasznosítják, így működésük környezetbarát és költséghatékony. „Az energiatároló rendszernek köszönhetően sötétedés után és éjszaka is megbízhatóan biztosítják a megfelelő fényerőt. A LED technológia hosszú élettartamot, kisebb energiafelhasználást és kevesebb karbantartást igényel, mint a hagyományos fényforrások. A korszerű lámpák nemcsak gazdaságosak, hanem a biztonságérzetet is növelik: a jól megvilágított járda és parkoló hozzájárul ahhoz, hogy a gyalogosok és az autósok egyaránt biztonságban érezzék magukat a Fő utca ezen forgalmasabb szakaszán” – tájékoztatott Óber Andrea polgármester.

 

