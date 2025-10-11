Nagyszülők és gyerekek együtt: generációs élmények Gárdonyban

A gárdonyi Nemzedékek Háza október 11-én élménynapra hívta a családokat. A múlt nosztalgiája és a jelen élményei találkoztak a Generációs Élménynapon, ahol már belépéskor érezni lehetett, hogy ez a rendezvény más, mint a megszokott családi programok: retró társasjátékok idézték meg a felnőttek gyerekkorát, míg a fiatalok modern ügyességi kihívásokkal és kreatív foglalkozásokkal találkozhattak. A Kreatív kuckóban fonalak, zselés tollak és újraálmodott falvédők keltek életre, bizonyítva, hogy az alkotás öröme időtlen.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Hornyák Adrienn, a rendezvény főszervezője így fogalmazott:

– Az elsődleges célunk az volt, hogy a felnőtteknek – szülőknek, nagyszülőknek – egyfajta időutazást adjunk. Előkerültek a régi retró játékok, mert a nosztalgia szerintem nagyon fontos. Meg akartuk mutatni a gyerekeknek is, milyen volt ez a régi világ. De ugyanakkor szerettük volna megmutatni azt is, hogy a modern kihívások, például egy közös táncos „dance challenge”, lehetnek pozitív élmények, ha együtt csinálja a család.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A játékpaletta széles volt: üveggolyó asztal, lóverseny társasjáték, a klasszikus Mindent vagy semmit Vágó István nyomán, valamint ügyességi állomások, melyek megmozgatták a résztvevőket. A szervezők számára fontos volt, hogy mindenki találjon kapcsolódási pontot – legyen az nevetés egy régi játék felett vagy egy új közös kihívás teljesítése.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A könyvek világa is kiemelt szerepet kapott: Délelőtt Békésy Pál mutatta be Meseutazók című kötetét, melyben a humor és a többgenerációs megszólítás találkozott. Ezt követően Gurmai Beáta érkezett, a Borka és a varázsállatok és a Nagyi, mesélj! szerzőjeként, felolvasással, beszélgetéssel és dedikálással. A történetek közös gondolkodásra és családi párbeszédre hívták a hallgatóságot.

– Ritka alkalom az, amikor minden generáció egy térben, egymásra figyelve élhet meg közös pillanatokat – tette hozzá Hornyák Adrienn. –Egy játék, egy beszélgetés – ennyi kell néha ugyanis ahhoz, hogy kapcsolódjunk.