Kvíz
1 órája
Emlékszel, mikor indultak Fejér legnagyobb rendezvényei?
Fejér vármegye számos nagyszabású rendezvénnyel büszkélkedhet. Lássuk, mennyire ismered jól őket? Műveltségi kvízünkből most kiderül.
Fejér vármegye nemcsak történelmi emlékhelyeiről híres, hanem számos rangos rendezvényéről is. A Székesfehérvári Királyi Napoktól kezdve a Móri Bornapokon át a Velencei-tó körüli programokig minden évben ezrek vesznek részt a vármegye eseményein. De vajon mennyire ismered ezek múltját? Műveltségi kvízünkből most kiderül.
Kvízünkben 10 kérdés vár rád Fejér vármegye legismertebb rendezvényeiről
Mikor rendezték meg először, hány éves múltjuk van, vagy éppen melyik évben vált hagyománnyá egy-egy fesztivál.
Teszteld tudásod ezzel a műveltségi kvízünkkel
1.
Melyik évben rendezték meg először az Aba napokat?
2.
Mikor volt az első Ozora Fesztivál?
3.
Mióta vannak a Királyi napok?
4.
Hányadik Móri Bornapokat rendezték meg idén?
5.
Hány éve van már a Kapa Kupa?
6.
Hányadik jubileumi évfordulója volt idén a Börgöndi Repülőnapoknak?
7.
Mikor volt az első Honvédfesztivál?
8.
Hány éves a FEZEN fesztivál?
9.
Mikor volt az első EFOTT fesztivál?
10.
Mióta van a Vál-völgyi zsúr?
