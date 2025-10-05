október 5., vasárnap

Kvíz

1 órája

Emlékszel, mikor indultak Fejér legnagyobb rendezvényei?

Címkék#Velencei-tó#Fejér vármegye#Székesfehérvári Királyi Nap#Móri Bornap

Fejér vármegye számos nagyszabású rendezvénnyel büszkélkedhet. Lássuk, mennyire ismered jól őket? Műveltségi kvízünkből most kiderül.

Feol.hu

Fejér vármegye nemcsak történelmi emlékhelyeiről híres, hanem számos rangos rendezvényéről is. A Székesfehérvári Királyi Napoktól kezdve a Móri Bornapokon át a Velencei-tó körüli programokig minden évben ezrek vesznek részt a vármegye eseményein. De vajon mennyire ismered ezek múltját? Műveltségi kvízünkből most kiderül.

Műveltségi kvíz
Lássuk mennyire ismered a legnépszerűbb Fejér megyei eseményeket. Műveltségi kvízünkből kiderül.
Forrás:  FMH-archív 

Kvízünkben 10 kérdés vár rád Fejér vármegye legismertebb rendezvényeiről

Mikor rendezték meg először, hány éves múltjuk van, vagy éppen melyik évben vált hagyománnyá egy-egy fesztivál.

Teszteld tudásod ezzel a műveltségi kvízünkkel

1.
Melyik évben rendezték meg először az Aba napokat?
2.
Mikor volt az első Ozora Fesztivál?
3.
Mióta vannak a Királyi napok?
4.
Hányadik Móri Bornapokat rendezték meg idén?
5.
Hány éve van már a Kapa Kupa?
6.
Hányadik jubileumi évfordulója volt idén a Börgöndi Repülőnapoknak?
7.
Mikor volt az első Honvédfesztivál?
8.
Hány éves a FEZEN fesztivál?
9.
Mikor volt az első EFOTT fesztivál?
10.
Mióta van a Vál-völgyi zsúr?

 

