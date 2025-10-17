2 órája
Műemlékvédelem és annak minden vetülete egy konferencián
Nyolcadik alkalommal zajlott a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban a Nemzetközi Műemlékvédelmi Konferencia. A Pécsi Tudományegyetem szervezésében számos külföldi és hazai szakember osztotta meg a műemlékvédelem területén szerzett tudását és tapasztalatát az érdeklődőkkel.
Forrás: Károlyi-kastély
A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban október 17-18-án nyolcadik alkalommal rendezte meg a Pécsi Tudományegyetem Zene- és Vizuális Művészeti Kar Művészettörténeti Tanszékének tanszékvezetője, Raffay Endre professzor és Tüskés Anna professzor, a tanszék adjunktusa által szervezett Nemzetközi Műemlékvédelmi Konferenciát. A szakmai napon a műemlékvédelem minden területét érintették.
Kéz a kézben a műemlékvédelem és a megújuló energia?
– Az első előadónk egy francia építész, akinek előadása arról szól, hogy egy új Európai Uniós műemlékvédelmi törvényt hogyan lehet applikálni a közép-európai és magyarországi helyzetben. Itt alapvetően a megújuló energiaforrások, napkollektorok integrálásáról lesz szó a általában a műemlékvédelemben.
Még 2017-ban indult el ez a konferenciasorozat, melynek szervezésében együttműködik a Károlyi József Alapítvány a Pécsi Tudományegyetemmel így hárman vagyunk főszervezők, vagyis Károlyi Angelica, Raffay Endre és jómagam – mondta Tüskés Anna a megnyitó előtt.
A professzornő az is elmondta, hogy rendkívül széles a paletta, vagyis az előadók, illetve a résztevők számos szakterületről érkeztek. Így vannak a meghívottak között művészettörténészek, építészettörténészek, műemlékvédelmi szakemberek, régészek, valamint kert- és tájépítészek is.
– Célunk, hogy egy Kárpát-medencei kitekintést kapjunk az éppen aktuálisan futó, vagy lezáruló műemlékvédelmi projektekről. A múlt évben például egy egész szekció szólt a sárospataki várhoz tartozó lőportotony felújításáról, újrahasznosításáról. Idén Belgrádi műemléképületekről szólt egy külön szekció, illetve a horvátországi aktualitásokról is hallhattunk előadásokat.
Huszonkét szakember tartott előadást
- Franciaország (1 fő)
- Japán (1 fő)
- Románia (1 fő)
- Horvátország (4 fő)
- Szerbia (5 fő)
- Magyarország (10 fő)
Napelemek a kastélyokon és a kertekben
A műemlékvédelmi konferencia legelső témája, hogy vajon járható út-e a megújuló energia alkalmazása, illetve napelemek telepítése az épített műemlékek tetejére, kertjébe? A téma kapcsán megkérdeztük a Pécsi Tudományegyetem Zene- és Vizuális Művészeti Kar Művészettörténeti Tanszékének tanszékvezetőjét, hogy mennyire jellemző a napelemek telepítése várakba, kastélyokba?
– A napelemek telepítése ilyen épületekre, vagy azok kertjébe nem jellemző, hiszen a műemlékekkel való foglalkozás az eleve egy nagyon konzervatív, óvatos, körültekintő foglalkozás, ugyanis a műemlékekhez elvileg nem lehet semmit hozzá tenni, és a műemlékekből nem lehet semmit elvenni. Ennek ellenére, főleg az épített örökségre vonatkozóan azt tudjuk megállapítani, hogy hatalmas beruházások állnak műemlékvédelmi munkálatok mögött. Az épületek kibelezése, az épületekből csak a homlokzatok megtartása, az épületek egykori funkciójának megváltoztatása az, ami jellemző. Ugyanakkor ha úgy újítunk fel egy épületet, hogy abból a műemlékjelleget kivesszük, akkor megjelennek mindenféle törekvések, arra vonatkozóan, hogy ha már modern és korhű, kortárs épületet varázsolunk a megmaradt falak közé, akkor ott legyen megújuló energiaforrás is, és nem mellesleg, hogy hasznosítható legyen az épületben minden egyes négyzetméter.
Nem változhat meg az épületek jellege
A kérdés az, hogy lehet-e úgy alkalmazni a megújuló energiához kapcsolódó eszközöket, hogy magát az épületet ne bántsuk, vagyis hogy ne belezzük ki, ne vegyük ki a falait, és hogy ne csak egy homlokzatszakasz maradjon belőle. Biztos vagyok benne, hogy ezt megoldani nagyon nehéz, mert ha nem restaurátor nyúl hozzá egy ilyen épülethez, hanem például egy klímaszerelő csoport, akkor megváltozik az épület jellege, ami nem megengedett – fogalmazott Raffay Endre.
A nyolc éve zajló konferencia ötletgazdája beszélt arról a célról is, ami elindította őt abba az irányba, hogy minden évben összehívja a műemlékvédelem szakembereit a Károlyi-kastélyba.
Érdemes szétnézni itthon és Európában
– A konferenciával a fő célunk az, hogy szétnézzünk itthon, és hogy szétnézzünk Európában. Olyan célunk eleve nem volt, hogy bármilyen trendet meghatározzunk, inkább azt szerettük volna, hogy nézzünk szét, és keressük meg a jó gyakorlatot, ugyanis tudni kell, hogy minden műemlék más és más. Vannak nyilván alapelvek, de azok érvényesítését minden műemléknél máshogy kell megcsinálni. Fontosnak tartjuk kinyitni a kapukat, hogy minél többen megjelenjenek a konferenciánkon, akár előadóként is. Nem akarunk okvetlenül egy szűk szakmai körre koncentrálni, tehát jöjjenek ide olyanok is, akik például tulajdonosai a műemléknek, hogy beszámolhassanak a saját tapasztalatairól – mondta Raffay Endre professzor, aki hangsúlyozta, hogy a konferencia lényege nem csak a tapasztalatcsere és az esetleges szakmai vita, hanem a szakemberek közötti kapcsolat kialakítása és fenntartása.