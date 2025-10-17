Műemlékvédelem és annak minden vetülete egy konferencián

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban október 17-18-án nyolcadik alkalommal rendezte meg a Pécsi Tudományegyetem Zene- és Vizuális Művészeti Kar Művészettörténeti Tanszékének tanszékvezetője, Raffay Endre professzor és Tüskés Anna professzor, a tanszék adjunktusa által szervezett Nemzetközi Műemlékvédelmi Konferenciát. A szakmai napon a műemlékvédelem minden területét érintették.

Tüskés Anna, Raffay Endre és Károlyi Angelica nyolcadik alkalommal tart konferenciát a műemlékvédelem témakörében

Kéz a kézben a műemlékvédelem és a megújuló energia?

– Az első előadónk egy francia építész, akinek előadása arról szól, hogy egy új Európai Uniós műemlékvédelmi törvényt hogyan lehet applikálni a közép-európai és magyarországi helyzetben. Itt alapvetően a megújuló energiaforrások, napkollektorok integrálásáról lesz szó a általában a műemlékvédelemben.

Még 2017-ban indult el ez a konferenciasorozat, melynek szervezésében együttműködik a Károlyi József Alapítvány a Pécsi Tudományegyetemmel így hárman vagyunk főszervezők, vagyis Károlyi Angelica, Raffay Endre és jómagam – mondta Tüskés Anna a megnyitó előtt.

A professzornő az is elmondta, hogy rendkívül széles a paletta, vagyis az előadók, illetve a résztevők számos szakterületről érkeztek. Így vannak a meghívottak között művészettörténészek, építészettörténészek, műemlékvédelmi szakemberek, régészek, valamint kert- és tájépítészek is.

– Célunk, hogy egy Kárpát-medencei kitekintést kapjunk az éppen aktuálisan futó, vagy lezáruló műemlékvédelmi projektekről. A múlt évben például egy egész szekció szólt a sárospataki várhoz tartozó lőportotony felújításáról, újrahasznosításáról. Idén Belgrádi műemléképületekről szólt egy külön szekció, illetve a horvátországi aktualitásokról is hallhattunk előadásokat.

Huszonkét szakember tartott előadást

Franciaország (1 fő)

Japán (1 fő)

Románia (1 fő)

Horvátország (4 fő)

Szerbia (5 fő)

Magyarország (10 fő)

Napelemek a kastélyokon és a kertekben

A műemlékvédelmi konferencia legelső témája, hogy vajon járható út-e a megújuló energia alkalmazása, illetve napelemek telepítése az épített műemlékek tetejére, kertjébe? A téma kapcsán megkérdeztük a Pécsi Tudományegyetem Zene- és Vizuális Művészeti Kar Művészettörténeti Tanszékének tanszékvezetőjét, hogy mennyire jellemző a napelemek telepítése várakba, kastélyokba?