Cinema City

44 perce

Moziünnep a fehérvári plázában - premier előtti vetítésekkel

Az ország egyik legnépszerűbb filmes eseménye kezdődik október 2-án,csütörtökön: a Cinema City Filmünnep a fehérvári Alba Plázában is meglepetésekkel várja a mozirajongókat, október 5-ig. A négynapos fesztiválon premier előtti vetítések, exkluzív bemutatók, közönségtalálkozók, valamint a legmodernebb vetítési formátumok kínálnak páratlan élményt.

Feol.hu

Október 2-án kezdődik és október 5-ig tart az ország egyik legnagyobb filmes eseménye, a Cinema City Filmünnep, melynek során országszerte minden Cinema City moziban – így a fehérvári Alba Plázában is - premier előtti vetítések és exkluzív bemutatók várják a közönséget.

cinema city
Moziünnep a Cinema City-ben Fehérváron is.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A Filmünnepen több új és izgalmas alkotás debütál: a magyar posztapokaliptikus horror, a Silent Zone, az akciódús animációs film, Nezha – A lázadó démon legendája, valamint Mads Mikkelsen főszereplésével Az utolsó Viking. Kiemelt premierként érkezik Deák Kristóf legújabb, CineFest közönségdíjas dramedyje, az Egykutya, továbbá a történelmi dráma, 1242 – A nyugat kapujában, a természetfeletti horror, Együtt, és az ikonikus Avatar: A víz útja (3D) is. A sikerfilmek, például a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled, szintén visszatérnek a vászonra.

Az esemény egyik különlegessége, hogy a közönség találkozhat a filmek alkotóival is: a Egykutya stábja, köztük Deák Kristóf rendező és a szereplők, országszerte több helyszínen tart közönségtalálkozókat. A székesfehérvári Alba Pláza Cinema City is csatlakozik a rendezvényhez, így a helyi mozilátogatók is részesülhetnek a premier előtti vetítésekből és az ünnepi hangulatból. 

 

