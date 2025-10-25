Sport és mozgásfejlesztés: Miért fontos a gyerekeknek és a fogyatékossággal élőknek?

A rendszeres mozgás gyermekkortól kezdve kulcsszerepet játszik az egészséges testi és lelki fejlődésben. A megfelelően felépített mozgásfejlesztés nemcsak erősebbé és ügyesebbé teszi a gyerekeket, hanem javítja koncentrációjukat, önbizalmukat és a közösséghez való kapcsolódásukat is. Ugyanakkor a fogyatékossággal élők számára a sportolás lehetőségei még ma is sokszor korlátozottak, pedig számukra is óriási jelentősége van a mozgásnak az életminőség javításában. Ezekről a kihívásokról és lehetőségekről beszélgettünk Nagy Gergellyel, a székesfehérvári Sport Start Kör SE sportigazgatójával, aki napi szinten foglalkozik gyerekek mozgásfejlesztésével, és elkötelezett a mindenki számára elérhető sportolás mellett.

Nagy Gergely, a Sport Start Kör SE sportigazgatója rendkívül fontosnak tartja a gyermekkori mozgásfejlesztést

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Nem a különbségeket kell keresni

Nagy Gergely szerint a társadalom ma is gyakran bizonytalan abban, hogyan közeledjen a fogyatékossággal élőkhöz. Sokszor megjelenik egy láthatatlan távolságtartás, egyfajtamásság érzet az egészséges emberek részéről, ami tovább növeli a különbségeket. Pedig például egy látássérült számára az jelenti a legnagyobb segítséget, ha nem éreztetik vele, hogy más helyzetben van – hanem egyszerűen partnerként kezelik.

A társadalmi érzékenyítés éppen ezért kulcsfontosságú. Ha megismerjük egymás igényeit és határait, máris közelebb kerülünk ahhoz, hogy természetesebben és nyitottabban viszonyuljunk egymáshoz. A fogyatékossággal élők többsége nem különleges bánásmódot kér, csupán azt, hogy ugyanolyan önálló emberként tekintsenek rájuk, mint bárki másra.

Az elfogadást tanulni kell

Nagy Gergely úgy látja, hogy ebben a sportnak kiemelkedő szerepe van: a közös mozgás, a közös élmények lebontják a falakat, és megmutatják, hogy a teljesítmény, az öröm és az összetartozás érzése mindenkié. A sportpályán megszűnnek azok a címkék, amelyek a hétköznapokban gyakran korlátokat jelentenek. Ahol együtt küzdünk és szurkolunk, ott könnyebben vesszük észre, hogy sokkal több a hasonlóság, mint a különbség. Nem beszélve mindarról a jótékony fizikai hatásról, amit a sport jelent bárki számára.