Fejlődés

2 órája

Sport és mozgásfejlesztés: Miért fontos a gyerekeknek és a fogyatékossággal élőknek?

A mozgásfejlesztés gyermekkortól hozzájárul az egészséges testi és lelki fejlődéshez. Bár a sport mindenkié, a fogyatékossággal élők számára a lehetőségek még mindig korlátozottak, jóllehet, a mozgásfejlesztés számukra kiemelten fontos. A székesfehérvári Sport Start Kör SE sportigazgatójával, Nagy Gergellyel személyes tapasztalatairól beszélgettünk.

Gombor Lili
Sport és mozgásfejlesztés: Miért fontos a gyerekeknek és a fogyatékossággal élőknek?

Forrás: FMH archív

A rendszeres mozgás gyermekkortól kezdve kulcsszerepet játszik az egészséges testi és lelki fejlődésben. A megfelelően felépített mozgásfejlesztés nemcsak erősebbé és ügyesebbé teszi a gyerekeket, hanem javítja koncentrációjukat, önbizalmukat és a közösséghez való kapcsolódásukat is. Ugyanakkor a fogyatékossággal élők számára a sportolás lehetőségei még ma is sokszor korlátozottak, pedig számukra is óriási jelentősége van a mozgásnak az életminőség javításában. Ezekről a kihívásokról és lehetőségekről beszélgettünk Nagy Gergellyel, a székesfehérvári Sport Start Kör SE sportigazgatójával, aki napi szinten foglalkozik gyerekek mozgásfejlesztésével, és elkötelezett a mindenki számára elérhető sportolás mellett.

Szakember beszélt a gyermekkori mozgásfejlesztés jelentőségéről
Nagy Gergely, a Sport Start Kör SE sportigazgatója rendkívül fontosnak tartja a gyermekkori mozgásfejlesztést
Fotó: Fehér Gábor / FMH

Nem a különbségeket kell keresni

Nagy Gergely szerint a társadalom ma is gyakran bizonytalan abban, hogyan közeledjen a fogyatékossággal élőkhöz. Sokszor megjelenik egy láthatatlan távolságtartás, egyfajtamásság érzet az egészséges emberek részéről, ami tovább növeli a különbségeket. Pedig például egy látássérült számára az jelenti a legnagyobb segítséget, ha nem éreztetik vele, hogy más helyzetben van – hanem egyszerűen partnerként kezelik.

A társadalmi érzékenyítés éppen ezért kulcsfontosságú. Ha megismerjük egymás igényeit és határait, máris közelebb kerülünk ahhoz, hogy természetesebben és nyitottabban viszonyuljunk egymáshoz. A fogyatékossággal élők többsége nem különleges bánásmódot kér, csupán azt, hogy ugyanolyan önálló emberként tekintsenek rájuk, mint bárki másra.

Az elfogadást tanulni kell

Nagy Gergely úgy látja, hogy ebben a sportnak kiemelkedő szerepe van: a közös mozgás, a közös élmények lebontják a falakat, és megmutatják, hogy a teljesítmény, az öröm és az összetartozás érzése mindenkié. A sportpályán megszűnnek azok a címkék, amelyek a hétköznapokban gyakran korlátokat jelentenek. Ahol együtt küzdünk és szurkolunk, ott könnyebben vesszük észre, hogy sokkal több a hasonlóság, mint a különbség. Nem beszélve mindarról a jótékony fizikai hatásról, amit a sport jelent bárki számára.

Mozgásfejlesztéssel a személyiségformálásért

A sport tehát nemcsak az elfogadásról és az akadályok lebontásáról szól, hanem a személyiség formálásáról is – hangsúlyozza Nagy Gergely. Hiszen miközben megtanuljuk partnerként kezelni a fogyatékossággal élőket, ugyanúgy fontos, hogy az egészséges gyerekek is megtapasztalják a sport nevelő erejét. A mozgásfejlesztés során nemcsak fizikai képességeik fejlődnek, hanem olyan értékek is, mint a kitartás, a tisztelet, az együttműködés és az alázat.

Úgy látja, a mai fiatalok számára egyre nagyobb kihívás megtanulni, mit jelent valóban megdolgozni valamiért. A sport azonban képes ráébreszteni őket arra, hogy a siker nem automatikus: a határok feszegetése, az erőfeszítés és a kudarcok leküzdése mind része annak az útnak, amely végül önbizalomhoz és valódi teljesítményhez vezet. Így a sport a közösségi értékek mellett a személyes fejlődés egyik legfontosabb eszköze is lehet minden fiatal számára.

