október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megmozdult a kisváros

2 órája

Mozdulj Aba! – sport, közösség és jó hangulat

Címkék#Dél-Fejér#Mozdulj Aba#rendezvény

Nemrég az „Mozdulj Aba!” program hívta közös mozgásra a település lakóit. A Mozdulj Aba program minden korosztályt megszólított, és remek alkalmat teremtett az együttlétre.

Bokányi Zsolt
Mozdulj Aba! – sport, közösség és jó hangulat

Fotó: BORJUS MARTIN

A Mozdulj Aba rendezvényen a legkülönfélébb mozgásformákat próbálhatták ki az érdeklődők, az aktív szabadidő kedvelői pedig szép számban csatlakoztak. 

Mozdulj Aba
Mozdulj Aba! és megmozdult a város apraja nagyja! Fotó: BORJUS MARTIN

Mint azt Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője kiemelte: - Örömteli látni, hogy hozzá hasonlóan sokan az abaiak közül rendszeresen aktív résztvevői, segítői a település eseményeinek. Minél többen kapcsolódnak be a közös munkába, annál inkább lesz valóban helyi egy program, s jut kifejezésre az itt élők szellemisége. - 

Kiderült hogy ki az erősebb...vagy mégsem? Fotó: BORJUS MARTIN

Mozdulj Aba! 

A program folytatásaként a Táncsics utca lakói spontán közösségi összejövetelre hívták a képviselőt, aki örömmel fogadta a meghívást. A baráti hangulatú találkozón finom gulyás, tartalmas beszélgetések és jókedv várta a résztvevőket. Az ilyen alkalmak bizonyítják, hogy a közös élmények, a sport és a baráti beszélgetések közelebb hozzák egymáshoz a helyieket, és erősítik a település közösségi életét.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu