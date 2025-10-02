Mozdulj Aba! – sport, közösség és jó hangulat

A Mozdulj Aba rendezvényen a legkülönfélébb mozgásformákat próbálhatták ki az érdeklődők, az aktív szabadidő kedvelői pedig szép számban csatlakoztak.

Mozdulj Aba! és megmozdult a város apraja nagyja! Fotó: BORJUS MARTIN

Mint azt Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője kiemelte: - Örömteli látni, hogy hozzá hasonlóan sokan az abaiak közül rendszeresen aktív résztvevői, segítői a település eseményeinek. Minél többen kapcsolódnak be a közös munkába, annál inkább lesz valóban helyi egy program, s jut kifejezésre az itt élők szellemisége. -

Kiderült hogy ki az erősebb...vagy mégsem? Fotó: BORJUS MARTIN

Mozdulj Aba!

A program folytatásaként a Táncsics utca lakói spontán közösségi összejövetelre hívták a képviselőt, aki örömmel fogadta a meghívást. A baráti hangulatú találkozón finom gulyás, tartalmas beszélgetések és jókedv várta a résztvevőket. Az ilyen alkalmak bizonyítják, hogy a közös élmények, a sport és a baráti beszélgetések közelebb hozzák egymáshoz a helyieket, és erősítik a település közösségi életét.