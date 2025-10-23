Móri és maroshegyi rangadók

2025. október 25, szombat, 14:30

Móri SE (7.) – Martonvásár (3.)

Tar Bálint a Móri SE vezetőedzője: - A Kápolnásnyék elleni vereség nagyon fájó volt, többek között azért, mert bornapi hétvégén rendeztük, függetlenül ettől mindig kellemetlen hazai pályán kikapni. Nem voltunk túlságosan hatékonyak a kapu előtt, labdabirtoklás 80-20% lehetett, a Nyék alig jött át a térfelén, a támadóink viszont nagyon hatástalanok voltak, és ez megbosszulta magát. Lényegében két egyéni hiba után kaptunk két gólt, pedig az egyenlítő gól után azt éreztem, hogy bármikor jöhet az újabb találat, ez nem történt meg, és egy előre vágott labdából lőtték a vendégek a győztes gólt. A múlt héten minden nap arra helyeztük a hangsúlyt, hogy ezt a kisiklást kijavítsuk Ercsiben. Ez ült is a hétvégén, nagyon masszívak voltunk, végig domináltunk, és a gólok is jöttek. Az beárnyékolta a mérkőzést, hogy majdnem az egész második félidőben, emberhátrányban játszottunk, de erre is nagyon jó a reagált a csapat, mert hátrányban és az történt, amit mi szerettünk volna, és teljes koncentrációval lehoztuk a meccset. Az itt mutatott teljesítmény jó alapot képezhet a Martonvásár ellen is. Ellenfelünk eredményei idén nagyon jók, így aztán küzdelmes mérkőzésre számítok, de természetesen hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem.

Sárosd (12.) – Sárbogárd SE (2.)

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Nem gondoltuk volna bele, hogy ekkora vereségbe a szaladunk bele a Főnix ellen. Ahogy a gárdonyi mérkőzésen azt az arcát mutatta a csapat, amit igazából tud - igaz volt ezen a találkozón egy kis szerencsénk, de azt szoktam mondani, hogy annak van szerencséje, aki tesz is érte. Ebben a 90 percben, aki nálunk pályára lépett maximálisan megtett mindent! Azt pedig hogy öt gólt tudtunk rúgni a Gárdonynak nem kell megmagyarázni, le a kalappal csapatom előtt! A négy kapott gólból pedig három hatalmas egyéni hiba után született. Ez a siker úgy tűnik egy kicsit elaltatta a csapatot, úgy gondolták a fiúk, hogyha nyolcat kapott a Főnix a Sárbogárdtól, akkor ez egy sima mérkőzés lehet. Ez azonban egyáltalában nem így volt, mert sem szervezettségben, sem játékban, sem akaratban közelében nem voltunk a Főnixnek, amely ilyen különbséggel is megérdemelten nyert. A fejek nagyon nem voltak rendben nálunk! A Sárbogárd érkezik hozzánk szombaton, azt látni kell, hogy a Gárdonynak ötöt rúgtak, a Főnixnek nyolcat, így aztán nyugodtan mondhatjuk, nem lesz egyszerű mérkőzés. Hazai pályán megpróbálunk mindent megtenni, de jelenleg a tabella és a teljesítmény alapján a Bogárd toronymagas esélyese az összecsapásnak. Azonban a Gárdonnyal szemben sem mi voltunk a favoritok, mégis sikerült meglepni őket. Amennyiben azt az arcunkat mutatjuk, akkor lehet lehetőségünk arra, hogy pontot, pontokat szerezzünk, ellenben, ha a Főnix elleni játékot mutatjuk, akkor sanszunk sem lehet erre. Remélem, hogy a fiúk leszűrik az előző mérkőzés tanulságait, és úgy állnak bele a meccsbe, hogy igenis meg kell próbálni megnehezíteni a Sárbogárd dolgát.

2025. október 26., vasárnap, 13:30