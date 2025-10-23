2 órája
Móri és maroshegyi rangadók
A 10. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó együttesek vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
2025. október 25, szombat, 14:30
Móri SE (7.) – Martonvásár (3.)
Tar Bálint a Móri SE vezetőedzője: - A Kápolnásnyék elleni vereség nagyon fájó volt, többek között azért, mert bornapi hétvégén rendeztük, függetlenül ettől mindig kellemetlen hazai pályán kikapni. Nem voltunk túlságosan hatékonyak a kapu előtt, labdabirtoklás 80-20% lehetett, a Nyék alig jött át a térfelén, a támadóink viszont nagyon hatástalanok voltak, és ez megbosszulta magát. Lényegében két egyéni hiba után kaptunk két gólt, pedig az egyenlítő gól után azt éreztem, hogy bármikor jöhet az újabb találat, ez nem történt meg, és egy előre vágott labdából lőtték a vendégek a győztes gólt. A múlt héten minden nap arra helyeztük a hangsúlyt, hogy ezt a kisiklást kijavítsuk Ercsiben. Ez ült is a hétvégén, nagyon masszívak voltunk, végig domináltunk, és a gólok is jöttek. Az beárnyékolta a mérkőzést, hogy majdnem az egész második félidőben, emberhátrányban játszottunk, de erre is nagyon jó a reagált a csapat, mert hátrányban és az történt, amit mi szerettünk volna, és teljes koncentrációval lehoztuk a meccset. Az itt mutatott teljesítmény jó alapot képezhet a Martonvásár ellen is. Ellenfelünk eredményei idén nagyon jók, így aztán küzdelmes mérkőzésre számítok, de természetesen hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem.
Sárosd (12.) – Sárbogárd SE (2.)
Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Nem gondoltuk volna bele, hogy ekkora vereségbe a szaladunk bele a Főnix ellen. Ahogy a gárdonyi mérkőzésen azt az arcát mutatta a csapat, amit igazából tud - igaz volt ezen a találkozón egy kis szerencsénk, de azt szoktam mondani, hogy annak van szerencséje, aki tesz is érte. Ebben a 90 percben, aki nálunk pályára lépett maximálisan megtett mindent! Azt pedig hogy öt gólt tudtunk rúgni a Gárdonynak nem kell megmagyarázni, le a kalappal csapatom előtt! A négy kapott gólból pedig három hatalmas egyéni hiba után született. Ez a siker úgy tűnik egy kicsit elaltatta a csapatot, úgy gondolták a fiúk, hogyha nyolcat kapott a Főnix a Sárbogárdtól, akkor ez egy sima mérkőzés lehet. Ez azonban egyáltalában nem így volt, mert sem szervezettségben, sem játékban, sem akaratban közelében nem voltunk a Főnixnek, amely ilyen különbséggel is megérdemelten nyert. A fejek nagyon nem voltak rendben nálunk! A Sárbogárd érkezik hozzánk szombaton, azt látni kell, hogy a Gárdonynak ötöt rúgtak, a Főnixnek nyolcat, így aztán nyugodtan mondhatjuk, nem lesz egyszerű mérkőzés. Hazai pályán megpróbálunk mindent megtenni, de jelenleg a tabella és a teljesítmény alapján a Bogárd toronymagas esélyese az összecsapásnak. Azonban a Gárdonnyal szemben sem mi voltunk a favoritok, mégis sikerült meglepni őket. Amennyiben azt az arcunkat mutatjuk, akkor lehet lehetőségünk arra, hogy pontot, pontokat szerezzünk, ellenben, ha a Főnix elleni játékot mutatjuk, akkor sanszunk sem lehet erre. Remélem, hogy a fiúk leszűrik az előző mérkőzés tanulságait, és úgy állnak bele a meccsbe, hogy igenis meg kell próbálni megnehezíteni a Sárbogárd dolgát.
2025. október 26., vasárnap, 13:30
Melde KFT.-Kápolnásnyék (11.) – Enying (14.)
Höltzl Richárd a Melde KFT.-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Martonvásáron egy félidőt játszhattunk volna emberelőnyben, amennyiben az első játékrészben a mérkőzést amúgy jól kézben tartó játékvezető kiállítja egy szabálytalanság után a hazaiak játékosát. Talán egy másik meccs kerekedhetett volna, de jobbára a mezőnyben folyt a játék és nem nagyon alakultak ki helyzetek egyik oldalon se, úgy gondolom igazságos pontosztozkodás született. Sajnos elveszítettünk két embert két sárga lapos figyelmeztetés után, úgyhogy problémát jelent majd egyáltalán az Enying elleni csapat összeállítása. Az Enying úgy látom, hogy kétarcú csapat, de kezdenek összeállni, bizonyítja ezt az, hogy az Adony is nehezen tudta őket legyőzni. Egyáltalán nem mondanám azt, hogy mi vagyunk az esélyesek, de természetesen megpróbálunk mindent megtenni és itthon tartani a három pontot, mert sűrű a tabella, és szeretnénk felzárkózni. Korponai Bence elkezdte a könnyített edzéseket, elképzelhető, hogy a hétvégén már bevethető lesz, illetve bízom benne, hogy Zsigmond Benedek is a rendelkezésemre áll hamarosan, valamint Bakonyi Ádám meggyógyult.
Adony VSK (6.) – Lajoskomárom (8.)
Boldoczki Sándor az Adony VSK vezetőedzője: - Nagyon kétarcú a csapatom, úgy láttam, hogy mi képesek vagyunk a papírformát pozitív és negatív irányba is borítani. Idegenben a negyed annyit nem tudunk nyújtani, mint hazai pályán. Ennek meg kell találni az okát, viszont nagyon meglepődtem, mert a nagyon szervezett Enyinggel találtuk magunkat szembe, és aki így félvállra veszi őket, az lehet, hogy a végén nagyon meg fog lepődni. Egyáltalán nem úgy játszottak, mint ahogy a helyezésük mutatja, letámadtak, megnehezítették a dolgunkat, igaz hogy a végére elfáradtak. A második félidőben kezdtünk el felpörögni, addig nagyon nem tetszett a játékunk. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy a győzelmet nem kell megmagyarázni, így aztán úgy vagyok vele, szereztünk három pontot, és gyorsan felejtsük el ezt a 90 percet. Meg kell próbálnunk acélosabban hozzáállni a hétvégén, mert megint egy olyan mérkőzés következik, amely egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek. Egy ki-ki meccsre számítok, de csak azzal a teljesítménnyel érhetünk el jó eredményt, ha úgy játszunk, mint a Martonvásár ellen. A csapat összeállítását illetően vannak gondjaink, Tatár Levente és Virág Joakim beteg, Mónus Márknak más elfoglaltsága lesz, ők nem segíthetnek, de bízom abban, hogy, akik helyettesítik, őket helytállnak.
Ikarus-Maroshegy (5.) – Csór Truck-Trailer (4.)
Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Igazságos eredmény született Lajoskomáromban, de részünkről csak félig van tele a pohár. Ellentétes félidők voltak, az első játékrészben, mezőnyben jobban játszottak a hazaiak, de mi szereztünk vezetést, a szünet után viszont nekünk volt több helyzetünk, amelyekből akár a győzelmet is meg lehetett volna szerezni, ám ezek kimaradtak, ellenfelünk pedig egyenlített. Biztos vagyok abban, hogy a Csór ellen egy kőkemény 90 perc vár ránk, viszont hazai pályán minden mérkőzést szeretnénk megnyerni. Most is ebben a szellemben fogunk pályára lépni, bízom benne, hogy jól fogunk sáfárkodni a lehetőségeinkkel, remélem, a legjobbat tudjuk kihozni az összecsapásból. Kókány Péter már Lajoskomáromban sem volt hadra fogható, nagy-érvágást is jelentett, remélem azonban, hogy visszatérhet a vádli sérüléséből.
Videoton Baráti Kör (13.) – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)
Juhász Gábor a Videoton Baráti Kör edzője: - Teljes mértékben reálisnak tartom a vasárnapi végeredményt, ennyivel jobb volt a Csór, akik véleményem szerint a dobogóra is esélyesek, messze a legjobb csapat, akikkel eddig játszottunk. Már a heti előjelek mutatták, hogy beleszaladhatunk egy nagyobb vereségbe, mert, akik meghatározó játékosok hiányoztak, valamint az edzéslátogatottság sem volt megfelelő. Nem úgy álltunk hozzá a mérkőzéshez, ahogy elvárható lett volna! Ami a másodosztályban elég volt, az itt természetesen kevésnek bizonyul. Amikor megye kettőben elmentünk valahova egy szerényebb kerettel, akkor is tudtuk hozni a meccseket. A jelenlegi helyzetünkben a tisztes helytállás reményében lépünk pályára a Gárdony ellen. Egyelőre nem látjuk milyen csapattal fogunk felállni, mert sok a beteg és a hiányzó, valamint jön a hosszú hétvége, és nem biztos, hogy az egészségesek közül mindenkire lehet számítani.
KK Grain KFT.-Mezőfalva (15.) - FC Főnix (10.)
Masinka Csaba a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Sajnos számunkra a munkanap áthelyezés egyáltalában nem tett jót, későn reagáltunk rá. Próbáltunk intézkedni, hogy átkerüljön a mérkőzés másik időpontra, de ebbe a Gárdony nem egyezett bele. Nagyon hiányosan, tartalékosan álltunk ki, többen a munkából estek be a meccsre, illetve volt olyan, aki el sem akart jönni. Ebben a keretben benne volt egy esetleges nagy különbségű vereség, ha teljes csapattal lépünk pályára, akkor is jobb nálunk a Gárdony, de talán ilyen nagyarányú lett volna a győzelmük. A Főnix FC csapatát láttam, hogy feldobta az edzőváltás, úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy rettentően nehéz mérkőzés van ránk. Ellenfelünk jó játékosokból áll, amennyiben kifognánk egy jó napot, és a szerencse is végre mellénk állna akkor szoros meccset játszhatunk velük.
Szabadnapos: Ercsi Kinizsi (9.).