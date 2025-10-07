október 7., kedd

Amália névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minőség a hagyomány mellett

52 perce

Telt ház, telt poharak - Tízezrek koccintottak a Móri Bornapokon (galéria, videó)

Címkék#Móri Bornapok#kézműves#néptánc#fesztivál

Idén is négy napon át követték egymást a legkülönbözőbb programok, legyen az kultúra, sport, vagy könnyűzenei koncertek sora. A Móri Bornapok 2025-ben Népzenei és Néptáncfesztivál is volt egyben. Az eseményekről, illetve a visszajelzésekről Jakab Rózsával, a Lamberg-kastély Művelődési Központ igazgatójával beszélgettünk.

Palocsai Jenő

Hogy sikerült, milyennek értékelik a Móri Bornapok eseményeit a szervezők. Elégedettek-e az eredményekkel, és milyenek a visszajelzések?
A 2025-ös Móri Bornapok egy igazi, a 91 éves rangos eseményhez illó rendezvény volt, ami bármelyik nagyvárosban megállná a helyét. Magas színvonalú fellépőkkel – Kowalsky meg a Vega, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Rúzsa Magdi, Don't Stop The Queen, Magna Cum Laude – és vásározókkal sikerült megtölteni a rendezvénytereket, és akkor még nem beszéltünk a hatalmas látogatói létszámról. A visszajelzésekre mindig figyelünk, sokan szeretnének családi programokat.

Szüreti felvonulás a Móri Bornapokon
Szüreti felvonulás a Móri Bornapokon
Fotó: Fehér Gábor

Egyre több családi programmal készülnek

Ez az igény már korábban is felmerült, így már két éve népi játszókkal és kalandparkkal töltjük meg a Szent István parkot, ami egy kedvező és ingyenesen látogatható programelem. A cél az, hogy ezek a családi programok szombaton és vasárnap is egész nap látogathatók legyenek, vagyis az érdeklődők ne csak a délutáni nagy koncertekre érkezzenek a városba. A park és a Kapucinus téren felállított borosházak közelségének köszönhetően a család minden tagja talál magának programot, szinte egy helyen.

Szüreti felvonulás a Móri Bornapokon

Fotók: Fehér Gábor

Kiemelt helyet kaptak a móri alkotók

Ebben az évben is nagy zenekarok léptek fel, és közben számtalan árus töltötte meg a központi rendezvényteret, és ismét megjelentek a kézművesek a kastély díszudvarában. Ezeket hogyan értékelték a látogatók?

A Lamberg-kastély tradicionális népművészeti kirakodóvásárát az idén is megrendeztük. Sokan dicsérték, kiemelve azt, hogy valóban olyan termékkínálattal érkeztek ezek az árusok, ami valóban kézzel készült alkotásokat tartalmaznak. Azt is dicsérték, hogy a móri kézműveseket kiemeltük, lehetőséget teremtve nekik arra, hogy bemutatkozhassanak. A nagykoncerteknél az volt az általános visszajelzés, hogy a közönség nagyon örült annak, hogy pénteken, szombaton és vasárnap is volt nagykoncert a Kapucinus téri nagyszínpadon, méghozzá olyan előadókkal, akik népszerűek is, és emellett minőséget is képviselnek. Különösen annak volt kedvező fogadtatása, hogy a szokásoktól eltérően a vasárnap és maga a Móri Bornapok is egy nagykoncerttel zárult.

Móri Bornapok: Elfoglalta trónját az új királynő

Fotók: Hrubos Zsolt

Nem a szabadban volt a Móri Bornapok megnyitója

Az is változás volt, hogy a pénteki ünnepélyes megnyitó nem a nagyszínpadon volt, hanem az Szent Erzsébet téri Művelődési Házban. Volt aki kifejezte nemtetszését a zárt körű megnyitó miatt? Miért volt szükség erre a változtatásra?

Ilyenkor szakmai szemmel kell nekünk ezt nézni, szem előtt tartva, hogy a rendezvényre kilátogatók számára mi a legjobb. A megnyitó egy közel másfél órás esemény volt, és bár sütött a nap de nagyon hideg volt. Amikor egy ültetett rendezvény van, akkor nekünk mérlegelni kell azt, hogy kintre tesszük, vagy bevisszük egy belső térbe. Ugyanígy jártunk el a kiállításmegnyitók kapcsán is. Azokat is kintre terveztük, mert nagyon sok meghívott vendéget vártunk, de az időjárás, pontosabban az alacsony, 7 Celsius fok körüli hőmérséklet miatt úgy döntöttünk, hogy bevisszük zárt térbe a megnyitókat is. Így történt a Móri Bornapok megnyitójával is, A szervezői gárdával próbáltuk mérlegelni, hogy mi lenne a jobb megoldás, és végül szigorúan szakmai szempontok alapján úgy döntöttünk, hogy bevisszük a Szent Erzsébet téri Művelődési Ház nagytermébe. Ugyanakkor azt fontos kiemelnem, hogy a Móri Bornapok megnyitó ünnepsége nem volt zártkörű, erről október 1-jén értesítettük a lakosságot, vagyis aki szeretett volna részt venni rajta, az megtehette, mi szívesen látunk mindenkit, természetesen a terem befogadóképességét figyelembe véve. A meghívott vendégekkel nem tehettük meg, hogy kiültetjük őket egy műanyag székre másfél órán keresztül a hidegbe.

A Móri Bornapok keretében adták át a díszpolgári elismerést

Fotók: Hrubos Zsolt

Akár 15-20 ezer látogató a városban

Mivel a legtöbb programot ingyenesen lehetett látogatni, így gondolom pontos számokat nehéz mondani, de nagyságrendileg hány ember fordult meg a 2025-ös Móri Bornapok rendezvényen?

Mivel nem fizetős a rendezvény, így tényleg nehéz pontos számokat adni, de ha saccolni kellene, én azt mondnám, hogy a Móri Bornapok négy napja alatt 15-20 ezer fő fordult meg Móron. Persze az is fontos, hogy a programsorozat több helyszínen zajlott. Az sokat elárul például az is, hogy szinte nem volt parkolóhely a városban, ha mégis, az nagyon messze volt a rendezvénytértől. Elmondható, hogy folyamatosan hömpölygött a tömeg. Volt egy poszt a közösségi oldalon, ami azt a kérdést tette fel, hogy milyen fesztivál az, ahol nincsen senki a rendezvénytér területén? Valóban volt egy rövid idősáv, amikor szinte senki sem volt ott, ugyanis akkor indult a bornapi felvonulás, amire szinte mindenki kíváncsi, vagyis a tömeg nem csökkent, csak éppen átvonult a Wekerle utcába, illetve a Szent István parkba, hogy minél közelebbről láthassák a menet résztvevőit. Ezért ürült ki a tér, de ez nem tartott sokáig.

Rendkívül összetett rendezvény volt

Hány árus volt a négy nap alatt, és hogyan alakul ki egy 15-20 ezres rendezvény, hányan szervezik, és kinek mi a feladata?

Rendkívül összetett egy ekkora rendezvény, nagyon sokan dolgozunk azon, hogy minden ilyen jól sikerüljön. Maga a bornap Mór Váron Önkormányzatának a rendezvénye, és a művészeti megvalósítási részért a Lamberg-kastély Művelődési Központ felel, mint társszervező, illetve közreműködő. A vásározási részt teljes mértékben a Móri TDM iroda végzi, a műszaki kivitelezés javarészt a Mór Holding feladata. Ennek megfelelően a kirakodóvásárral kapcsolatos számokat nem tudok mondani A népművészeti kirakodóvásárról tudok csak nyilatkozni, mert azt a kastély szervezte. Az előzetes egyeztetések alapján kereken 30 kézműves kiállító kínálta a portékáit szombaton és vasárnap, reggel 9-től egészen este 7 óráig.

Főszerepet kapott a néptánc

A gazdag programsorozat kiemelt része volt a Népzenei és Néptáncfesztivál, melynek szervezését a három helyi néptánccsoportnak köszönhetjük.

Akik a háromszáz táncost irányították

  • Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes
  • Móri Forgatós Néptáncegyüttes
  • Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes

Érdemes figyelni a honlap galériáját

 A néptáncfesztivált tekintve több mint 300 fellépő volt, több országból és az ő fogadtatásuk is nagyon jó volt. Sok volt az érdeklődő, a néző, és számtalan fénykép készült a színpadi produkciókról, és ha már a fényképek. A Móri Bornapok honlapjára hamarosan felkerülnek majd a rendezvényen készült képek, így mindenki vissza tudja majd nézni a pillanatokat, a kedves emlékeket, szóval érdemes majd mindenkinek megnézni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu