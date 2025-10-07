Telt ház, telt poharak - Tízezrek koccintottak a Móri Bornapokon (galéria, videó)

Hogy sikerült, milyennek értékelik a Móri Bornapok eseményeit a szervezők. Elégedettek-e az eredményekkel, és milyenek a visszajelzések?

A 2025-ös Móri Bornapok egy igazi, a 91 éves rangos eseményhez illó rendezvény volt, ami bármelyik nagyvárosban megállná a helyét. Magas színvonalú fellépőkkel – Kowalsky meg a Vega, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Rúzsa Magdi, Don't Stop The Queen, Magna Cum Laude – és vásározókkal sikerült megtölteni a rendezvénytereket, és akkor még nem beszéltünk a hatalmas látogatói létszámról. A visszajelzésekre mindig figyelünk, sokan szeretnének családi programokat.

Szüreti felvonulás a Móri Bornapokon

Fotó: Fehér Gábor

Egyre több családi programmal készülnek

Ez az igény már korábban is felmerült, így már két éve népi játszókkal és kalandparkkal töltjük meg a Szent István parkot, ami egy kedvező és ingyenesen látogatható programelem. A cél az, hogy ezek a családi programok szombaton és vasárnap is egész nap látogathatók legyenek, vagyis az érdeklődők ne csak a délutáni nagy koncertekre érkezzenek a városba. A park és a Kapucinus téren felállított borosházak közelségének köszönhetően a család minden tagja talál magának programot, szinte egy helyen.