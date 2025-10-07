52 perce
Telt ház, telt poharak - Tízezrek koccintottak a Móri Bornapokon (galéria, videó)
Idén is négy napon át követték egymást a legkülönbözőbb programok, legyen az kultúra, sport, vagy könnyűzenei koncertek sora. A Móri Bornapok 2025-ben Népzenei és Néptáncfesztivál is volt egyben. Az eseményekről, illetve a visszajelzésekről Jakab Rózsával, a Lamberg-kastély Művelődési Központ igazgatójával beszélgettünk.
Hogy sikerült, milyennek értékelik a Móri Bornapok eseményeit a szervezők. Elégedettek-e az eredményekkel, és milyenek a visszajelzések?
A 2025-ös Móri Bornapok egy igazi, a 91 éves rangos eseményhez illó rendezvény volt, ami bármelyik nagyvárosban megállná a helyét. Magas színvonalú fellépőkkel – Kowalsky meg a Vega, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Rúzsa Magdi, Don't Stop The Queen, Magna Cum Laude – és vásározókkal sikerült megtölteni a rendezvénytereket, és akkor még nem beszéltünk a hatalmas látogatói létszámról. A visszajelzésekre mindig figyelünk, sokan szeretnének családi programokat.
Egyre több családi programmal készülnek
Ez az igény már korábban is felmerült, így már két éve népi játszókkal és kalandparkkal töltjük meg a Szent István parkot, ami egy kedvező és ingyenesen látogatható programelem. A cél az, hogy ezek a családi programok szombaton és vasárnap is egész nap látogathatók legyenek, vagyis az érdeklődők ne csak a délutáni nagy koncertekre érkezzenek a városba. A park és a Kapucinus téren felállított borosházak közelségének köszönhetően a család minden tagja talál magának programot, szinte egy helyen.
Kiemelt helyet kaptak a móri alkotók
Ebben az évben is nagy zenekarok léptek fel, és közben számtalan árus töltötte meg a központi rendezvényteret, és ismét megjelentek a kézművesek a kastély díszudvarában. Ezeket hogyan értékelték a látogatók?
A Lamberg-kastély tradicionális népművészeti kirakodóvásárát az idén is megrendeztük. Sokan dicsérték, kiemelve azt, hogy valóban olyan termékkínálattal érkeztek ezek az árusok, ami valóban kézzel készült alkotásokat tartalmaznak. Azt is dicsérték, hogy a móri kézműveseket kiemeltük, lehetőséget teremtve nekik arra, hogy bemutatkozhassanak. A nagykoncerteknél az volt az általános visszajelzés, hogy a közönség nagyon örült annak, hogy pénteken, szombaton és vasárnap is volt nagykoncert a Kapucinus téri nagyszínpadon, méghozzá olyan előadókkal, akik népszerűek is, és emellett minőséget is képviselnek. Különösen annak volt kedvező fogadtatása, hogy a szokásoktól eltérően a vasárnap és maga a Móri Bornapok is egy nagykoncerttel zárult.
Nem a szabadban volt a Móri Bornapok megnyitója
Az is változás volt, hogy a pénteki ünnepélyes megnyitó nem a nagyszínpadon volt, hanem az Szent Erzsébet téri Művelődési Házban. Volt aki kifejezte nemtetszését a zárt körű megnyitó miatt? Miért volt szükség erre a változtatásra?
Ilyenkor szakmai szemmel kell nekünk ezt nézni, szem előtt tartva, hogy a rendezvényre kilátogatók számára mi a legjobb. A megnyitó egy közel másfél órás esemény volt, és bár sütött a nap de nagyon hideg volt. Amikor egy ültetett rendezvény van, akkor nekünk mérlegelni kell azt, hogy kintre tesszük, vagy bevisszük egy belső térbe. Ugyanígy jártunk el a kiállításmegnyitók kapcsán is. Azokat is kintre terveztük, mert nagyon sok meghívott vendéget vártunk, de az időjárás, pontosabban az alacsony, 7 Celsius fok körüli hőmérséklet miatt úgy döntöttünk, hogy bevisszük zárt térbe a megnyitókat is. Így történt a Móri Bornapok megnyitójával is, A szervezői gárdával próbáltuk mérlegelni, hogy mi lenne a jobb megoldás, és végül szigorúan szakmai szempontok alapján úgy döntöttünk, hogy bevisszük a Szent Erzsébet téri Művelődési Ház nagytermébe. Ugyanakkor azt fontos kiemelnem, hogy a Móri Bornapok megnyitó ünnepsége nem volt zártkörű, erről október 1-jén értesítettük a lakosságot, vagyis aki szeretett volna részt venni rajta, az megtehette, mi szívesen látunk mindenkit, természetesen a terem befogadóképességét figyelembe véve. A meghívott vendégekkel nem tehettük meg, hogy kiültetjük őket egy műanyag székre másfél órán keresztül a hidegbe.
Akár 15-20 ezer látogató a városban
Mivel a legtöbb programot ingyenesen lehetett látogatni, így gondolom pontos számokat nehéz mondani, de nagyságrendileg hány ember fordult meg a 2025-ös Móri Bornapok rendezvényen?
Mivel nem fizetős a rendezvény, így tényleg nehéz pontos számokat adni, de ha saccolni kellene, én azt mondnám, hogy a Móri Bornapok négy napja alatt 15-20 ezer fő fordult meg Móron. Persze az is fontos, hogy a programsorozat több helyszínen zajlott. Az sokat elárul például az is, hogy szinte nem volt parkolóhely a városban, ha mégis, az nagyon messze volt a rendezvénytértől. Elmondható, hogy folyamatosan hömpölygött a tömeg. Volt egy poszt a közösségi oldalon, ami azt a kérdést tette fel, hogy milyen fesztivál az, ahol nincsen senki a rendezvénytér területén? Valóban volt egy rövid idősáv, amikor szinte senki sem volt ott, ugyanis akkor indult a bornapi felvonulás, amire szinte mindenki kíváncsi, vagyis a tömeg nem csökkent, csak éppen átvonult a Wekerle utcába, illetve a Szent István parkba, hogy minél közelebbről láthassák a menet résztvevőit. Ezért ürült ki a tér, de ez nem tartott sokáig.
Rendkívül összetett rendezvény volt
Hány árus volt a négy nap alatt, és hogyan alakul ki egy 15-20 ezres rendezvény, hányan szervezik, és kinek mi a feladata?
Rendkívül összetett egy ekkora rendezvény, nagyon sokan dolgozunk azon, hogy minden ilyen jól sikerüljön. Maga a bornap Mór Váron Önkormányzatának a rendezvénye, és a művészeti megvalósítási részért a Lamberg-kastély Művelődési Központ felel, mint társszervező, illetve közreműködő. A vásározási részt teljes mértékben a Móri TDM iroda végzi, a műszaki kivitelezés javarészt a Mór Holding feladata. Ennek megfelelően a kirakodóvásárral kapcsolatos számokat nem tudok mondani A népművészeti kirakodóvásárról tudok csak nyilatkozni, mert azt a kastély szervezte. Az előzetes egyeztetések alapján kereken 30 kézműves kiállító kínálta a portékáit szombaton és vasárnap, reggel 9-től egészen este 7 óráig.
Főszerepet kapott a néptánc
A gazdag programsorozat kiemelt része volt a Népzenei és Néptáncfesztivál, melynek szervezését a három helyi néptánccsoportnak köszönhetjük.
Akik a háromszáz táncost irányították
- Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes
- Móri Forgatós Néptáncegyüttes
- Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes
Érdemes figyelni a honlap galériáját
A néptáncfesztivált tekintve több mint 300 fellépő volt, több országból és az ő fogadtatásuk is nagyon jó volt. Sok volt az érdeklődő, a néző, és számtalan fénykép készült a színpadi produkciókról, és ha már a fényképek. A Móri Bornapok honlapjára hamarosan felkerülnek majd a rendezvényen készült képek, így mindenki vissza tudja majd nézni a pillanatokat, a kedves emlékeket, szóval érdemes majd mindenkinek megnézni.