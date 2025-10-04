Móri bornapok, benne díszpolgári cím átadással (képgalériával)

A 2025-ös Móri Bornapok színpadi produkcióit nem zavarta az ünnepélyes megnyitó esemény, ugyanis a szervezők a Szent Erzsébet Művelődési Házba hívták az érdeklődőket, hogy azok tanúi lehessenek a díszpolgári és Az Év Ezerjó bora cím átadásának.

A Móri Bornapok megnyitóját a móri Szent Erzsébet Művelődés Házban tartották

Fotó: Hrubos Zsolt

Folyamatosan fejlődő város

Az ünnepi beszédek sorát Fenyves Péter kezdte. A város polgármestere beszélt a hagyományokat őrző közösségről, és a város töretlen fejlődéséről és szépüléséről is.

Törő Gábor országgyűlési képviselő megköszönte az aktív civil szervezetek munkáját, és beszélt a Móri borvidékről is, valamint annak hat településéről, és a lakosok által termesztett mintegy 700 hektár szőlőről is.

Miniszter nyitotta meg a Móri Bornapok rendezvényt

Gulyás Gergely is megemlítette a borvidékeket, emlékeztetve a hallgatóságot arra, hogy a borászok, munkájuk során újabb és újabb évjáratokkal gazdagítják a magyar borkultúrát. Ugyanakkor a Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra az adatra, hogy csökkent a bor iránti kereslet, ami komoly kihívás a borászoknak, miközben a szőlészek, sok egyéb nehézség mellett, még a sárgaságot okozó fitoplazmával is küzdenek.

– Hiába az egyik legkisebb borvidék a móri, akik ide jönnek, azok nem jönnek hiába. Egy borvidék nagyságát nem a mérete, hanem az ott készült borok minősége határozza meg – fogalmazott a miniszter, aki beszédét követően megnyitotta a Móri Bornapok elnevezésű, 91 éves rendezvényt.

Gulyás Gergely köszöntőjében a magyar borkultúra értékeiről és kihívásairól is beszélt

Fotó: Hrubos Zsolt

A püspök érdemeit sorolták

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete főtisztelendő Spányi Antal megyés püspök részére, a móri keresztény oktatás terén és a Katolikus Karitasz elnökeként a rászorulók és elesettek támogatásában végzett kiemelkedő, lelkiismeretes munkájáért 2025. évben Mór Város Díszpolgára címet adományozott.

„Mór egy különlegesen szép, nekem kedves város” – mondta köszönőbeszédében Spányi Antal

Fotó: Hrubos Zsolt

A méltatásban többek között az is elhangzott, hogy Spányi Antal püspökként nagy gondot és sok energiát fordított Mór városára is.

– Mór város, az egyházközség és a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola életét folyamatosan nyomon követi, szívén viseli az egyházi oktatásban részesülő diákok sorsát. Pályafutása alatt a válságos helyzetben lévő iskolát megerősítette, fejlődési pályára állította. Fenntartása alatt a régi épületrész megújult és kezdeményezésére az iskola új épületszárnnyal bővült. Felszámolta a Zrínyi utcai volt kenyérgyár területének városunkhoz méltatlan állapotát, ott korszerű sportudvart hozott létre. Az iskola ma már 280 nagyrészt móri gyermeknek biztosít iskolába járási lehetőséget. Az iskolai beruházások támogatásával az ott tanuló diákok modern körülmények között sajátíthatják el az ismereteiket. Intézményfenntartóként is erősíti Mór térségi oktatási központ szerepét, a környező településekről is fogadva a bejáró diákokat az egyházi intézménybe – sorolták az egyházi vezető Mórral kapcsolatos érdemeit.