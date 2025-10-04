32 perce
Móri bornapok, benne díszpolgári cím átadással (képgalériával)
A Kapucinus téren felállított nagyszínpadon már hangoltak a zenészek, a borházak között már csillogott a hegy aranya és rubinja október 3-án késő délután. Eközben a móri Szent Erzsébet Művelődési Házban megtartották a Móri Bornapok hivatalos megnyitó ünnepségét.
A 2025-ös Móri Bornapok színpadi produkcióit nem zavarta az ünnepélyes megnyitó esemény, ugyanis a szervezők a Szent Erzsébet Művelődési Házba hívták az érdeklődőket, hogy azok tanúi lehessenek a díszpolgári és Az Év Ezerjó bora cím átadásának.
Folyamatosan fejlődő város
Az ünnepi beszédek sorát Fenyves Péter kezdte. A város polgármestere beszélt a hagyományokat őrző közösségről, és a város töretlen fejlődéséről és szépüléséről is.
Törő Gábor országgyűlési képviselő megköszönte az aktív civil szervezetek munkáját, és beszélt a Móri borvidékről is, valamint annak hat településéről, és a lakosok által termesztett mintegy 700 hektár szőlőről is.
Miniszter nyitotta meg a Móri Bornapok rendezvényt
Gulyás Gergely is megemlítette a borvidékeket, emlékeztetve a hallgatóságot arra, hogy a borászok, munkájuk során újabb és újabb évjáratokkal gazdagítják a magyar borkultúrát. Ugyanakkor a Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra az adatra, hogy csökkent a bor iránti kereslet, ami komoly kihívás a borászoknak, miközben a szőlészek, sok egyéb nehézség mellett, még a sárgaságot okozó fitoplazmával is küzdenek.
– Hiába az egyik legkisebb borvidék a móri, akik ide jönnek, azok nem jönnek hiába. Egy borvidék nagyságát nem a mérete, hanem az ott készült borok minősége határozza meg – fogalmazott a miniszter, aki beszédét követően megnyitotta a Móri Bornapok elnevezésű, 91 éves rendezvényt.
A püspök érdemeit sorolták
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete főtisztelendő Spányi Antal megyés püspök részére, a móri keresztény oktatás terén és a Katolikus Karitasz elnökeként a rászorulók és elesettek támogatásában végzett kiemelkedő, lelkiismeretes munkájáért 2025. évben Mór Város Díszpolgára címet adományozott.
A méltatásban többek között az is elhangzott, hogy Spányi Antal püspökként nagy gondot és sok energiát fordított Mór városára is.
– Mór város, az egyházközség és a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola életét folyamatosan nyomon követi, szívén viseli az egyházi oktatásban részesülő diákok sorsát. Pályafutása alatt a válságos helyzetben lévő iskolát megerősítette, fejlődési pályára állította. Fenntartása alatt a régi épületrész megújult és kezdeményezésére az iskola új épületszárnnyal bővült. Felszámolta a Zrínyi utcai volt kenyérgyár területének városunkhoz méltatlan állapotát, ott korszerű sportudvart hozott létre. Az iskola ma már 280 nagyrészt móri gyermeknek biztosít iskolába járási lehetőséget. Az iskolai beruházások támogatásával az ott tanuló diákok modern körülmények között sajátíthatják el az ismereteiket. Intézményfenntartóként is erősíti Mór térségi oktatási központ szerepét, a környező településekről is fogadva a bejáró diákokat az egyházi intézménybe – sorolták az egyházi vezető Mórral kapcsolatos érdemeit.
– Nagy megtiszteltetés számomra az elismerés. Mór egy különlegesen szép, nekem kedves város az egyházmegyében, mert itt az ember mindig otthon érezheti magát. Jól esik, hogy értékelték a törekvést és munkát, amit igyekeztünk itt elvégezni. Kívánom, hogy a jó Isten áldása legyen Mór városán, és minden móri életén – fogalmazott a megyéspüspök a díszpolgári cím átvételét követően.
A Móri Bornapok keretében adták át a díszpolgári elismeréstFotók: Hrubos Zsolt
A leggyorsabb magyar hölgy
Az ünnepi műsor hangulatát több alkalommal is tovább emelte az Acsai Sándor által vezényelt Móri Ifjúsági Fúvószenekar muzsikája. Ugyanakkor nem csak a megjelent díszvendégek beszédei, és nem csak az egész színpadot elfoglaló zenekar dallamai késztették ütemes tapsolásra a nézőtéren helyet foglaló nézőket, a hallgatóságot, hanem a leggyorsabb magyar hölgyként felkonferált Takács Boglárka jelenléte is.
Késői szüretből csúcsbor
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025-ben az Év Ezerjó Bora elismerő címet a Bozóky Pincészet részére adományozta. Ez a kitüntetés, a hagyományok szerint annak jár, aki a Szent György-napi borversenyen a legmagasabb pontszámot éri el. Idén ez a kitüntetés a Bozóky Pincészet 2023-as évjáratú Késői Szüretelésű Ezerjó boráért járt, éppen ezért Fenyves Péter polgármester faragott díszhordót és a díszoklevelet Bozóky Mónikának adta át.
Megköszönték a támogatásokat
A polgármester a Móri Bornapok főtámogatóit is köszöntette. Elsőként a főszponzornak, a Paulus Molnár Borház képviseletében megjelent Molnár Pálnak és Diós Máténak járt a köszönet és a gratuláció, majd ajándékokat is átadott a város vezetője, a Fostzer Electric (Hungary) Kft. ügyvezetőjének, Tomita Yohei-nek.
Így került korona a móri borkirálynő fejére
