A tisztelet szobája

2025.10.01. 17:00

Móri Bornapok: a Város díszpolgára kap emlékszobát

A móri Lamberg-kastély Művelődési Központ újabb kiállítóhellyel bővül. Schindele Vendel Mór város díszpolgára és az előtte tisztelgő emlékszoba avatására éppen a Móri Bornapok első napján kerül sor. A kiállítás megnyitóján, a díszpolgár méltatása mellett bemutatkoznak a helyi zeneiskolások is.

Palocsai Jenő

A Móri Bornapok első napján, október 2-án, 17 órakor lesz a Schindele Vendel emlékszoba ünnepélyes megnyitója a móri Lamberg-kastély Művelődési Központ 20-as termében.

A Móri Bornapok egyik első eseménye

A kiállítást Törő Gábor országgyűlési képviselő és Fenyves Péter polgármester nyitja meg, miközben műsört ad majd a Pászti Miklós Zeneiskola növendékei.

Emléktábla után emlékszoba

– Mór újkori történetének meghatározó gazdasági fellendítését jelentette az ipari park, mely most a Schindele Vendel nevet viseli. A móri születésű gazdasági szakember Németországban épített karriert, de soha nem feledte, hogy honnan indult. Munkájának köszönhető, hogy hazánkba telepedett le 6 jelentős autóipari vállalat, köztük az Audi és a Mercedes, akiket aztán számos beszállító követett. A jeles szakember munkásságának állít emléket egy márványtábla az egykori Schindele-ház oldalán, melyet a család, a barátok és tisztelők körében leplezett le Schindele Árpád és Fenyves Péter polgármester – írta az elismert szakemberről a város önkormányzatának közösségi oldala, az emléktábla avatását követően.

 

