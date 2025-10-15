1 órája
Megnyílt a fehérvári Mömax, a várt tömeg sem maradt el (galéria)
Megnyitotta első székesfehérvári üzletét a Mömax. Az üzletnyitás napján az előre beharangozott akciók és vásárlói meglepetések tömegeket vonzottak az áruházba. A következő napokban is érdemes lesz ellátogatni az új Mömaxba, hiszen a vásárlókat további kedvezmények és meglepetések várják.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Nem volt könnyű parkolóhelyet találni szerda reggel a székesfehérvári Mömax áruház előtt. A reggel 7.00 órás nyitás kedvéért sokan felkeltek korábban, hogy még munkába indulás előtt lecsekkolják az új üzletet, no meg persze, hogy szert tegyenek az áruház által korábban meghirdetett kedvezmények valamelyikére. Az első vásárlók meglepetést, ajándékot is kaptak, a Mömax pedig a következő egy-két napban is hasonló akciókkal készül.
Új vásárlói élményt hozott a Mömax Fehérvárra
Mostantól nem kell Budaörsig utazniuk azoknak, akik a konkurens lakberendezési nagyáruház mintaszobáinak szerelmesei, ugyanis a Mömax is hasonló konstrukcióval várja a vásárlókat. A közelségre pedig sokan le is csaptak, s annak ellenére, hogy hétköznap van, ráadásul hét közepe, nagyon sokan döntöttek úgy, hogy kora reggel kiautóznak az áruházba. Mint ahogy az áruház tegnapi zártkörű megnyitóján Cser-Palkovics András polgármester elmondta, az új lakberendezési áruház hiánypótló a kategóriájában, mert bár van hasonló üzlet Fehérváron, az ezidáig nem volt elmondható, hogy az a teljes piacot lefedte volna.
Megérkeztek az első vásárlók a fehérvári MÖMAX áruházbaFotók: Nagy Norbert / FMH
Aki nem szereti a tömeget, annak sem kell kivárnia, hiszen az áruház szép tágas, belépve egyáltalán nem volt érezhető a parkolóban elsőre meghökkentő sokaság.
