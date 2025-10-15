Megnyílt a fehérvári Mömax, a várt tömeg sem maradt el (galéria)

Nem volt könnyű parkolóhelyet találni szerda reggel a székesfehérvári Mömax áruház előtt. A reggel 7.00 órás nyitás kedvéért sokan felkeltek korábban, hogy még munkába indulás előtt lecsekkolják az új üzletet, no meg persze, hogy szert tegyenek az áruház által korábban meghirdetett kedvezmények valamelyikére. Az első vásárlók meglepetést, ajándékot is kaptak, a Mömax pedig a következő egy-két napban is hasonló akciókkal készül.

Bár a parkoló tele volt a Mömax előtt, az áruház kiváló berendezésének köszönhetően nem volt zavaró a tömeg

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Új vásárlói élményt hozott a Mömax Fehérvárra

Mostantól nem kell Budaörsig utazniuk azoknak, akik a konkurens lakberendezési nagyáruház mintaszobáinak szerelmesei, ugyanis a Mömax is hasonló konstrukcióval várja a vásárlókat. A közelségre pedig sokan le is csaptak, s annak ellenére, hogy hétköznap van, ráadásul hét közepe, nagyon sokan döntöttek úgy, hogy kora reggel kiautóznak az áruházba. Mint ahogy az áruház tegnapi zártkörű megnyitóján Cser-Palkovics András polgármester elmondta, az új lakberendezési áruház hiánypótló a kategóriájában, mert bár van hasonló üzlet Fehérváron, az ezidáig nem volt elmondható, hogy az a teljes piacot lefedte volna.