október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendkívüli akciók

1 órája

Megnyílt a fehérvári Mömax, a várt tömeg sem maradt el (galéria)

Címkék#Mömax#nagyáruház#akció

Megnyitotta első székesfehérvári üzletét a Mömax. Az üzletnyitás napján az előre beharangozott akciók és vásárlói meglepetések tömegeket vonzottak az áruházba. A következő napokban is érdemes lesz ellátogatni az új Mömaxba, hiszen a vásárlókat további kedvezmények és meglepetések várják.

Feol.hu
Megnyílt a fehérvári Mömax, a várt tömeg sem maradt el (galéria)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Nem volt könnyű parkolóhelyet találni szerda reggel a székesfehérvári Mömax áruház előtt. A reggel 7.00 órás nyitás kedvéért sokan felkeltek korábban, hogy még munkába indulás előtt lecsekkolják az új üzletet, no meg persze, hogy szert tegyenek az áruház által korábban meghirdetett kedvezmények valamelyikére. Az első vásárlók meglepetést, ajándékot is kaptak, a Mömax pedig a következő egy-két napban is hasonló akciókkal készül.

Székesfehérvári Mömax
Bár a parkoló tele volt a Mömax előtt, az áruház kiváló berendezésének köszönhetően nem volt zavaró a tömeg
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Új vásárlói élményt hozott a Mömax Fehérvárra

Mostantól nem kell Budaörsig utazniuk azoknak, akik a konkurens lakberendezési nagyáruház mintaszobáinak szerelmesei, ugyanis a Mömax is hasonló konstrukcióval várja a vásárlókat. A közelségre pedig sokan le is csaptak, s annak ellenére, hogy hétköznap van, ráadásul hét közepe, nagyon sokan döntöttek úgy, hogy kora reggel kiautóznak az áruházba. Mint ahogy az áruház tegnapi zártkörű megnyitóján Cser-Palkovics András polgármester elmondta, az új lakberendezési áruház hiánypótló a kategóriájában, mert bár van hasonló üzlet Fehérváron, az ezidáig nem volt elmondható, hogy az a teljes piacot lefedte volna.

Megérkeztek az első vásárlók a fehérvári MÖMAX áruházba

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Aki nem szereti a tömeget, annak sem kell kivárnia, hiszen az áruház szép tágas, belépve egyáltalán nem volt érezhető a parkolóban elsőre meghökkentő sokaság. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu