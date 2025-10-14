1 órája
Elsőként lestünk be a fehérvári Mömax áruházba!
Már csak egy nap maradt a székesfehérvári Mömax megnyitásáig. A sajtó munkatársai – az üzlet keddi megnyitóján – szabad bejárást kaptak az üzletbe, így olvasóink az elsők között láthatják, mi mindennel várja a vásárlókat az első székesfehérvári Mömax áruház!
Október 15-én, szerda reggel 07.00 órakor nyit ki az első székesfehérvári Mömax áruház. A Holland fasoron létesített lakberendezési nagyáruház a legújabb trendekkel és inspiráló lakberendezési, otthonteremtési megoldásokkal várja a vásárlókat. Mint ahogy a többi Mömax áruház esetében, úgy a székesfehérvári üzletben is ízlésesen berendezett kiállítóterek fogadják a vásárlókat, akik hosszasan válogathatnak a bőséges áruválaszték között, legyen szó nappaliról, konyháról, fürdőszobáról, hálószobáról, előszobáról, dolgozószobáról vagy éppen kertről. Mindemellett pedig lakásdekorációt is kínál az üzlet, nem beszélve a szezonális – jelenleg őszi és karácsonyi – dekorációról. A Feol.hu olvasói most elősként leshetnek be az üzletbe!
Inspiráció és választék több ezer négyzetméteren
A székesfehérvári Mömax az áruházlánc 14. magyarországi áruháza, melynek első tervei napra pontosan hét évvel ezelőtt készültek el – mondta köszöntőjében Simonyi András, az MMXH Lakberendezési Kft. ügyvezető igazgatója a székesfehérvári Mömax áruházban tartott ünnepélyes megnyitón. Mint elmondta, méretét tekintve a székesfehérvári üzlet egy közepesen nagy áruház, amely
- bruttó 8 ezer négyzetméteren terül el,
- ebből körülbelül 5 ezer négyzetméternyi az eladótér,
- ahol 12–13 ezer termék érhető el a vásárlók számára,
- valamint 300 négyzetméter a fedett, kültéri kerti részleg.
Simonyi András kiemelte, hogy az áruházzal a városban 45 új munkahelyet teremtettek, melynek kapcsán nagyon jó tapasztalataik voltak az oktatási intézményekkel való együttműködésben.
Székesfehérvár gazdaságát is erősíti a Mömax
Cser-Palkovics András polgármester köszönetét fejezte ki a döntéshozóknak, hogy Székesfehérvárt választották az új üzlet helyszínéül, valamint elismerően szólt mindazok munkájáról, akik télen-nyáron kitartóan dolgoztak az épületen, hogy az őszre – amely a kereskedelemben meghatározó időszak – elkészülhessen. Mint fogalmazott, a város nagy várakozással áll az üzlet nyitása előtt, amely öröm is számára, hiszen az új üzlettel növekszik a város kereskedelmi kínálata, ez utóbbi pedig nagyon fontos mutató az Egyensúly Intézet mérése során, amelyből rendre Székesfehérvár kerül ki elsőként mint a legfejlettebb és a leggyorsabban fejlődő megyei jogú város. Cser-Palkovics András hozzáfűzte, jelentős az új üzlet vásárlóerő-megtartó szerepe is, hiszen a többség eddig Budaörsre járt lakberendezési eszközökért, mostantól azonban a városban marad az egyébként országosan is meghatrozó vásárlóerő, ami összességében Székesfehérvár gazdaságát erősíti.
Ünnepélyes megnyitó és különleges akciók
A köszöntők után Németh Dániel, a Mömax értékesítési vezetője egy nagyértékű utalvánnyal mondott köszönetet az együttműködésért a Deák Ferenc Technikumnak. Németh Dániel hangsúlyozta, fontosnak tartják a szakképzési centrumokkal és a megváltozott munkaképességűekkel való együttműködést – így az áruház berendezésében a szakképzésben tanulók is részt vettek.
Végül Német Dániel szimbolikusan átadta az üzlet kulcsát Szarka Gábor üzletvezetőnek, aki az új kollégákkal együtt holnap reggeltől várja a vásárlókat nemcsak Székesfehérvárról, hanem az egész megyéből és a környező területekről is. Arról, hogy a székesfehérvári Mömax nyitásakor milyen akciók, meglepetések várják a vásárlókat, az alábbi cikkünkben olvashatnak részletesen.
Mömax megnyitó - SzékesfehérvárFotók: Nagy Norbert - FMH