Elsőként lestünk be a fehérvári Mömax áruházba!

Október 15-én, szerda reggel 07.00 órakor nyit ki az első székesfehérvári Mömax áruház. A Holland fasoron létesített lakberendezési nagyáruház a legújabb trendekkel és inspiráló lakberendezési, otthonteremtési megoldásokkal várja a vásárlókat. Mint ahogy a többi Mömax áruház esetében, úgy a székesfehérvári üzletben is ízlésesen berendezett kiállítóterek fogadják a vásárlókat, akik hosszasan válogathatnak a bőséges áruválaszték között, legyen szó nappaliról, konyháról, fürdőszobáról, hálószobáról, előszobáról, dolgozószobáról vagy éppen kertről. Mindemellett pedig lakásdekorációt is kínál az üzlet, nem beszélve a szezonális – jelenleg őszi és karácsonyi – dekorációról. A Feol.hu olvasói most elősként leshetnek be az üzletbe!

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Inspiráció és választék több ezer négyzetméteren

A székesfehérvári Mömax az áruházlánc 14. magyarországi áruháza, melynek első tervei napra pontosan hét évvel ezelőtt készültek el – mondta köszöntőjében Simonyi András, az MMXH Lakberendezési Kft. ügyvezető igazgatója a székesfehérvári Mömax áruházban tartott ünnepélyes megnyitón. Mint elmondta, méretét tekintve a székesfehérvári üzlet egy közepesen nagy áruház, amely

bruttó 8 ezer négyzetméteren terül el,

ebből körülbelül 5 ezer négyzetméternyi az eladótér,

ahol 12–13 ezer termék érhető el a vásárlók számára,

valamint 300 négyzetméter a fedett, kültéri kerti részleg.

Simonyi András kiemelte, hogy az áruházzal a városban 45 új munkahelyet teremtettek, melynek kapcsán nagyon jó tapasztalataik voltak az oktatási intézményekkel való együttműködésben.

Székesfehérvár gazdaságát is erősíti a Mömax

Cser-Palkovics András polgármester köszönetét fejezte ki a döntéshozóknak, hogy Székesfehérvárt választották az új üzlet helyszínéül, valamint elismerően szólt mindazok munkájáról, akik télen-nyáron kitartóan dolgoztak az épületen, hogy az őszre – amely a kereskedelemben meghatározó időszak – elkészülhessen. Mint fogalmazott, a város nagy várakozással áll az üzlet nyitása előtt, amely öröm is számára, hiszen az új üzlettel növekszik a város kereskedelmi kínálata, ez utóbbi pedig nagyon fontos mutató az Egyensúly Intézet mérése során, amelyből rendre Székesfehérvár kerül ki elsőként mint a legfejlettebb és a leggyorsabban fejlődő megyei jogú város. Cser-Palkovics András hozzáfűzte, jelentős az új üzlet vásárlóerő-megtartó szerepe is, hiszen a többség eddig Budaörsre járt lakberendezési eszközökért, mostantól azonban a városban marad az egyébként országosan is meghatrozó vásárlóerő, ami összességében Székesfehérvár gazdaságát erősíti.