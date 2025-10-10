október 10., péntek

Már Székesfehérváron is elérhető az autómegosztás

Új fejezethez érkezett a közösségi autózás Magyarországon. Október 7-től négy vidéki nagyvárosban – Debrecenben, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron – is elindult a MOL Limo szolgáltatás. Ez különösen fontos hír Székesfehérvár számára, hiszen a megyeszékhely közlekedési kínálata ezzel egy új, rugalmas és fenntartható lehetőséggel bővült.

Feol.hu

A szolgáltatás alapja a helyi MOL-töltőállomásokon kialakított úgynevezett Limo-pontok hálózata. Székesfehérváron a Seregélyesi úti töltőállomásnál vehetők át és adhatók le az autók, amely kényelmes és könnyen megközelíthető helyszínt kínál a felhasználóknak. A MOL Limo flotta minden városban egységes, a Toyota Yaris Hybrid személyautók mellett Opel Combo és Opel Movano kishaszonjárművek állnak rendelkezésre. Ez utóbbiak akár külföldi utakra is igénybe vehetők, tíz európai országban is használhatók, így a szolgáltatás a helyi lakosság mellett a környékbeli vállalkozások és utazók számára is praktikus megoldást nyújt.

MOL Limo
A MOL Limo-pont Székesfehérváron a Seregélyesi úti MOL-töltőállomásnál érhető el
Forrás: MOL Magyarország

MOL Limo-pont Székesfehérváron is

A MOL Limo ezzel az első olyan országos autómegosztó szolgáltatás lett, amely regionális szinten is elérhetővé vált. A bevezetés nemcsak környezetbarát közlekedési alternatívát teremt, hanem közösségi szinten is hasznos, hiszen azoknak nyújt megoldást, akiknek időnként szükségük van autóra, de nem szeretnének saját járművet fenntartani.

A most induló vidéki működés egyelőre tesztidőszak. A MOL a felhasználói visszajelzések alapján dönt majd a hosszú távú folytatásról és esetleges bővítésről. 

A MOL célja, hogy töltőállomásai a jövőben ne csak tankolási pontok legyenek, hanem valódi közlekedési csomópontok legyenek — írta közleményében a MOL.

 

