Nincs változás a hulladékelszállítás rendjében

A hulladékgazdálkodás 2023 júliusában alakult át országosan. Ettől az időponttól kezdve a Mol csoporthoz tartozó MOHU felel a lakossági, intézményi és gazdálkodói hulladék gyűjtéséért, szállításáért és előkezeléséért. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és az egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása az ország minden részén.

A MOHU továbbra is a megszokott módon végzi a hulladékelszállítást

Forrás: Shutterstock

A tárca hangsúlyozta, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére a 2015 óta hatályos jogszabályok vonatkoznak, ezekben most sincs változás.

Fontos tudni, hogy a MOHU nem jogosult bírság kiszabására és csak rendkívüli esetekben – például ha a kukát építési törmelékkel töltik meg – szünetelteti a szállítást.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a magyar családok és az önkormányzatok számára semmilyen változás nem várható, a szolgáltatás zavartalanul működik. A koncessziós szerződés garantálja, hogy a kommunális hulladék elszállítása folyamatosan biztosítva legyen, ezzel védve a lakosság egészségét és a környezetet.