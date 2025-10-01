1 órája
Nincs változás a hulladékelszállítás rendjében
Az elmúlt napokban több helyen jelentek meg félrevezető hírek a hulladékszállításról, azonban az Energiaügyi Minisztérium közleményben tisztázta a helyzetet. A hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan, a feladatokat továbbra is a MOHU látja el.
A hulladékgazdálkodás 2023 júliusában alakult át országosan. Ettől az időponttól kezdve a Mol csoporthoz tartozó MOHU felel a lakossági, intézményi és gazdálkodói hulladék gyűjtéséért, szállításáért és előkezeléséért. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és az egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása az ország minden részén.
A MOHU továbbra is a megszokott módon biztosítja a hulladékgazdálkodási feladatokat
A tárca hangsúlyozta, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére a 2015 óta hatályos jogszabályok vonatkoznak, ezekben most sincs változás.
Fontos tudni, hogy a MOHU nem jogosult bírság kiszabására és csak rendkívüli esetekben – például ha a kukát építési törmelékkel töltik meg – szünetelteti a szállítást.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint a magyar családok és az önkormányzatok számára semmilyen változás nem várható, a szolgáltatás zavartalanul működik. A koncessziós szerződés garantálja, hogy a kommunális hulladék elszállítása folyamatosan biztosítva legyen, ezzel védve a lakosság egészségét és a környezetet.