október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MOHU

1 órája

Nincs változás a hulladékelszállítás rendjében

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#Mol#MOHU#hulladék

Az elmúlt napokban több helyen jelentek meg félrevezető hírek a hulladékszállításról, azonban az Energiaügyi Minisztérium közleményben tisztázta a helyzetet. A hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan, a feladatokat továbbra is a MOHU látja el.

Feol.hu

A hulladékgazdálkodás 2023 júliusában alakult át országosan. Ettől az időponttól kezdve a Mol csoporthoz tartozó MOHU felel a lakossági, intézményi és gazdálkodói hulladék gyűjtéséért, szállításáért és előkezeléséért. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és az egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása az ország minden részén.

MOHU
A MOHU továbbra is a megszokott módon végzi a hulladékelszállítást
Forrás: Shutterstock

A MOHU továbbra is a megszokott módon biztosítja a hulladékgazdálkodási feladatokat

A tárca hangsúlyozta, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére a 2015 óta hatályos jogszabályok vonatkoznak, ezekben most sincs változás.
Fontos tudni, hogy a MOHU nem jogosult bírság kiszabására és csak rendkívüli esetekben – például ha a kukát építési törmelékkel töltik meg – szünetelteti a szállítást.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a magyar családok és az önkormányzatok számára semmilyen változás nem várható, a szolgáltatás zavartalanul működik. A koncessziós szerződés garantálja, hogy a kommunális hulladék elszállítása folyamatosan biztosítva legyen, ezzel védve a lakosság egészségét és a környezetet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu