Igazi kis gyöngyszem

2 órája

Varázsos hangulatban a Mohl piacon: Velencén új hagyomány született

A kora esti őszben, lámpafüzéres hangulatban tölthetett el pár órát szombaton az, aki Velencére jött és kóstolt: libamáj pástétomot, helyi siller bort, zsíroskenyeret, süteményt, pulled pork hamburgert – hogy csak néhányat említsünk – is kínáltak a termelők portékái mellett. Ötödik alkalommal várta a Mohl piac a velenceieket.

Feol.hu
Varázsos hangulatban a Mohl piacon: Velencén új hagyomány született

A Mohl piac lámpafényes estjén Velencén libamáj, siller bor, kézműves finomságok és élőzene várta a látogatókat, akik a régi szódásüzem udvarában közösségi élményt élhettek át

Fotó: STR / FMH

Piacnak hívják, de valahogy sokkal több annál: a Mohl Udvar Termelői Piac Velence egyik legújabb közösségi tere, amely nyár eleje óta  már több alkalommal is megörvendeztette a helyieket azzal, hogy a Halász utca 2. szám alatt kinyitotta rozsdás kapuit.

Fotó: STR / FMH

 Rozsdás valóban, de ez talán éppen a Mohl piac „koncepció” része – itt ugyanis régen szódásüzem működött, amely azóta is a nevét adó család birtokában van. A legfiatalabb generáció - Győri Zsovák Orsolya, Szelezsán-Ács Anna és Ács Alíz Veronika, valamint családjaik - új életet lehelt a régóta alvó, már-már elfeledett helybe, szellemiséggel, értékkel felruházva azt.

Fotó: STR / FMH

Október 18-án délután az ország minden tájáról érkeztek ide szombaton késő délután is termelők: húsos, gluténmentes pékárut kínáló, kézműves, textilékszer készítő, mézes kínálta portékáit, de éhesen és szomjasan sem maradt senki, akit beszippantott az október esti lámpás hangulat.

Fotó: STR / FMH

 Környékbeli borászok hozták fantasztikus – köztük siller – boraikat, street food hamburger, saláta, zsíroskenyér csábította a közönséget. A Velencei Közalapítvány – mint szinte minden helyi rendezvényen – itt is isteni süteményekkel készült, az ezekből befolyt összeg ráadásul remek helyi kezdeményezésekre fordítódik. A borászok előadásokkal, a zenekar élőzenével tette teljessé az estét. 

 

