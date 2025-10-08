október 8., szerda

Sárbogárdi szűrési pont!

3 órája

Egyedülálló egészségprogram: 50 féle ingyenes szűrés a mobildiagnosztikai központban!

A Városi Sportcsarnok parkolójában bárki részt vehet az ország legnagyobb mozgó diagnosztikai egységének vizsgálatain, több mint ötvenféle ingyenes szűrés várja az érdeklődőket. Mobildiagnosztikai központ Sárbogárdon: október 14-én, kedden 9 és 16 óra között.

Bokányi Zsolt
Egyedülálló egészségprogram: 50 féle ingyenes szűrés a mobildiagnosztikai központban!

Mobildiagnosztikai központ Sárbogárdon segíti a lakosságot a megelőzésben és az egészségmegőrzésben. A Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja keretében érkező szűrőkamionban modern diagnosztikai eszközökkel és tapasztalt szakemberekkel várják a jelentkezőket.

Mobildiagnosztikai központ
Mobildiagnosztikai központ Sárbogárdon! Forrás: Az ökormányzattól

 A szervezők szerint a megelőzés és a korai felismerés életet menthet – ezért különösen fontos, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel. 

A helyszínen több mint 50 féle vizsgálat érhető el!

 Többek között vérnyomás-, koleszterin-, vércukor-, testösszetétel- és látásvizsgálat. A sorszámokat 9 órától osztják, a vizsgálatokat érkezési sorrendben végzik.

Mobildiagnosztikai központ, minden korosztályanak! 

A program nemcsak az egészségügyi szűrésekről szól: ismeretterjesztő bemutatók, interaktív anatómiai modellek és egy 3D mozi sátor is várja a látogatókat. A cél, hogy minden korosztály – gyerekektől a felnőttekig – közelebb kerüljön az egészségtudatos életmódhoz. A szervezők remélik, hogy a sárbogárdi esemény is hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen ismerjék fel: a rendszeres szűrés a legjobb befektetés a saját egészségünkbe.

 

