1 órája

Minden lakat minden zár, balra nyit és jobbra zár

Címkék#Jó reggelt, Fejér vármegye!#mondóka#lecke#élet

Szabó Róbert

Minden nap tanul valamit az ember. Hol egyszerűbb leckét kapunk az élettől, hol pedig nagyobbat. Például volt, amikor azt tanultam meg egy kedves ismerősömtől, hogy „minden lakat minden zár, balra nyit és jobbra zár.” Ez azért annyira nem volt bonyolult, mégsem ismertem ezt a kis mondókát. Aztán a másik nap már azt tanultam meg, hogy nem szabad mindenkiben megbízni, még akkor sem, ha úgy érzem, az illetőre számíthatok a legnehezebb pillanatokban is. Egy valamit azonban nagyon szeretnék megtanulni: hogy lehet a dolgokat könnyen elengedni? Remélem egy nap ezt is sikerül majd elsajátítani.

 

