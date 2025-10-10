A Mi Hazánk Mozgalom bemutatta Fejér vármegyei országgyűlési jelöltjeit

A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegye öt választókerületében önállóan állít képviselőjelöltet, akik a szervezet közösségi elvei mentén kívánnak indulni a választáson.

Novák Előd mutatta be a Mi Hazánk Mozgalom Fejér-vármegyei jelöltjeit

Fotó: Fehér Gábor

A jelölteket Novák Előd, a párt alelnöke mutatta be az Országalma előtt tartott sajtóeseményen. A bemutatót követően lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, kérdések feltevésére és közös fotózásra is. Az esemény célja az volt, hogy a választók közvetlenül is megismerhessék a Fejér vármegyei jelölteket és elképzeléseiket.

Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei jelöltjei a 2026-os országgyűlési választáson:

Fejér vármegyei 1. sz. választókerület: Végh Annamária, a Mi Hazánk Mozgalom székesfehérvári önkormányzati képviselője.

Fejér vármegyei 2. sz. választókerület: Schmidt Roland, a Mi Hazánk Mozgalom móri önkormányzati képviselője, a vármegyei közgyűlés tagja.

Fejér vármegyei 3. sz. választókerület: Som Tamás, a Mi Hazánk Mozgalom ráckeresztúri szervezetének elnöke.

Fejér vármegyei 4. sz. választókerület: Adamasky Lőrinc.

Fejér vármegyei 5. sz. választókerület: Gieber Lajos, a Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei elnöke, a vármegyei közgyűlés tagja és a vármegyei frakcióvezető.

Az eseményen elhangzott: a Mi Hazánk Mozgalom célja, a képviselők külön külön is elmondták a területeikre vonatkozó terveiket, illetve kiderült, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon minden vármegye és választókerületben önálló jelöltekkel képviselteti magát a párt.