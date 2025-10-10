október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sajtótájékoztató keretében

47 perce

A Mi Hazánk Mozgalom bemutatta Fejér vármegyei országgyűlési jelöltjeit

Címkék#szervezet#Fejér vármegye#sajtóesemény#Mi Hazánk Mozgalom

Sajtótájékoztatót tartottak. A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei szervezete Székesfehérváron tartotta sajtótájékoztatóját, ahol bemutatták a 2026-os országgyűlési választásokra induló egyéni jelöltjeiket.

Feol.hu
A Mi Hazánk Mozgalom bemutatta Fejér vármegyei országgyűlési jelöltjeit

Fotó:  Fehér Gábor

A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegye öt választókerületében önállóan állít képviselőjelöltet, akik a szervezet közösségi elvei mentén kívánnak indulni a választáson.

Mi Hazánk Mozgalom
Novák Előd  mutatta be a Mi Hazánk Mozgalom Fejér-vármegyei jelöltjeit
Fotó: Fehér Gábor

A jelölteket Novák Előd, a párt alelnöke mutatta be az Országalma előtt tartott sajtóeseményen. A bemutatót követően lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, kérdések feltevésére és közös fotózásra is. Az esemény célja az volt, hogy a választók közvetlenül is megismerhessék a Fejér vármegyei jelölteket és elképzeléseiket.

Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei jelöltjei a 2026-os országgyűlési választáson:

  • Fejér vármegyei 1. sz. választókerület: Végh Annamária, a Mi Hazánk Mozgalom székesfehérvári önkormányzati képviselője.
  • Fejér vármegyei 2. sz. választókerület: Schmidt Roland, a Mi Hazánk Mozgalom móri önkormányzati képviselője, a vármegyei közgyűlés tagja.
  • Fejér vármegyei 3. sz. választókerület: Som Tamás, a Mi Hazánk Mozgalom ráckeresztúri szervezetének elnöke.
  • Fejér vármegyei 4. sz. választókerület: Adamasky Lőrinc.
  • Fejér vármegyei 5. sz. választókerület: Gieber Lajos, a Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei elnöke, a vármegyei közgyűlés tagja és a vármegyei frakcióvezető.

Az eseményen elhangzott: a Mi Hazánk Mozgalom célja, a képviselők külön külön is elmondták a területeikre vonatkozó terveiket, illetve kiderült, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon minden vármegye és választókerületben önálló jelöltekkel képviselteti magát a párt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu