Meztelenül látták a híres magyar színésznőt Kincsesbányán

Nem is olyan rég, a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság egy kiállítást szervezett személyes tárgyakból, eszközökből, fényképekből a helyi művelődési házban. Volt ott minden, ami bányász, vagyis lámpa, fokos, sisak, egyenruha, és persze sok-sok történet. A bányászok közössége rendkívül zárt és összetartó, így egy-egy érdekesebb esemény szinte örökre bevésődik a legendáriumba. Azonban Szolga Ferencné nem hagyja, hogy a bányászok búcsúztatásával elvesszenek a nehéz bányászélet vidám, kedves, vagy éppen megrázó emlékei. A tárlaton is látható gyűjteményében találtunk egy Szívjóság című írást, amelyben egy meztelen művésznő áll a reflektorok és a szembogarak kereszttüzében, a föld alatt.

A kincsesen dolgozó bányászok élete sosem volt könnyű, de akadtak páran, akik egy meztelen művésznő mesteri alakítását nézhették a föld alatt

Fotó: PJD

Filmforgatás a bánya mélyén

„Filmet forgattak Bitóban. Mivel szigorú szabályok szerint lehetett csak a bányában tartózkodni, ezért a stábot nagy létszámú szakembergárda kísérte. A filmesek se voltak kevesen, mondhatni, nagy volt a tumultus a vágatban. Azért választották Bitót, mert ebben a tárnában már jó ideje feltört a meleg víz, valóságos kis tavat varázsoltak a bányászok a vágatba. A tó nem felelt meg a filmeseknek, ezért egy folyót kellett kialakítani a számukra. A bányászok a folyót nem nagyon értékelték, viszont nagy élvezettel használták a tavat, amiben kiszállás előtt meg lehetett mártózni. Néha úgy nézett ki az úszkáló bányászoktól, mint egy vízipók telep. Csak azért, mert a gatyájuk felfújódott, pont úgy, mint a vízipókok légbuborékjai. Mennyivel kellemesebb volt itt tisztálkodni, mint a klórszagú fürdőben egymás hegyén-hátán.

Meztelen művésznő a föld alatti folyónál

De térjünk vissza a folyóhoz, aminek a partján játszódott az ominózus film. Nagyon szép, fiatal színésznő volt a főszereplő, ha jól emlékszem Ónodi Eszter, akinek meztelenre kellett vetkőznie a szerep kedvéért. Erre a nagy élményre a kísérő bányászok népes csapata nem számított A meztelen színésznő megjelenése úgy érte őket, mint sötét felhők közül a villámcsapás. A tetszés moraja hallatszott a föld mélyén, és elkezdett fényárban úszni a vágat a sok örömtől csillogó szempártól, amit ez az esemény kiváltott.