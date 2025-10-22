október 22., szerda

Előd névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felejthetetlen pillanat

24 perce

Meztelenül látták a híres magyar színésznőt Kincsesbányán

Címkék#Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság#bányászélet#művésznő föld#meztelen#bánya

Jelenleg úgy ismert Kincsesbánya, mint egy különleges, emeletes házakkal is rendelkező csendes település a Bakony oldalában. Valaha, amikor még működött a bauxit bánya, még hírességek is jártak a föld alatti tavak partján, ahol még egy meztelen művésznő is fürdőzött a szembogarak fényében.

Palocsai Jenő

Nem is olyan rég, a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság egy kiállítást szervezett személyes tárgyakból, eszközökből, fényképekből a helyi művelődési házban. Volt ott minden, ami bányász, vagyis lámpa, fokos, sisak, egyenruha, és persze sok-sok történet. A bányászok közössége rendkívül zárt és összetartó, így egy-egy érdekesebb esemény szinte örökre bevésődik a legendáriumba. Azonban Szolga Ferencné nem hagyja, hogy a bányászok búcsúztatásával elvesszenek a nehéz bányászélet vidám, kedves, vagy éppen megrázó emlékei. A tárlaton is látható gyűjteményében találtunk egy Szívjóság című írást, amelyben egy meztelen művésznő áll a reflektorok és a szembogarak kereszttüzében, a föld alatt.

A kincsesen dolgozó bányászok élete sosem volt könnyű, de akadtak páran, akik egy meztelen művésznő mesteri alakítását nézhették a föld alatt
A kincsesen dolgozó bányászok élete sosem volt könnyű, de akadtak páran, akik egy meztelen művésznő mesteri alakítását nézhették a föld alatt
Fotó: PJD

Filmforgatás a bánya mélyén

„Filmet forgattak Bitóban. Mivel szigorú szabályok szerint lehetett csak a bányában tartózkodni, ezért a stábot nagy létszámú szakembergárda kísérte. A filmesek se voltak kevesen, mondhatni, nagy volt a tumultus a vágatban. Azért választották Bitót, mert ebben a tárnában már jó ideje feltört a meleg víz, valóságos kis tavat varázsoltak a bányászok a vágatba. A tó nem felelt meg a filmeseknek, ezért egy folyót kellett kialakítani a számukra. A bányászok a folyót nem nagyon értékelték, viszont nagy élvezettel használták a tavat, amiben kiszállás előtt meg lehetett mártózni. Néha úgy nézett ki az úszkáló bányászoktól, mint egy vízipók telep. Csak azért, mert a gatyájuk felfújódott, pont úgy, mint a vízipókok légbuborékjai. Mennyivel kellemesebb volt itt tisztálkodni, mint a klórszagú fürdőben egymás hegyén-hátán.

Meztelen művésznő a föld alatti folyónál

De térjünk vissza a folyóhoz, aminek a partján játszódott az ominózus film. Nagyon szép, fiatal színésznő volt a főszereplő, ha jól emlékszem Ónodi Eszter, akinek meztelenre kellett vetkőznie a szerep kedvéért. Erre a nagy élményre a kísérő bányászok népes csapata nem számított A meztelen színésznő megjelenése úgy érte őket, mint sötét felhők közül a villámcsapás. A tetszés moraja hallatszott a föld mélyén, és elkezdett fényárban úszni a vágat a sok örömtől csillogó szempártól, amit ez az esemény kiváltott.

Még a rendező is ismétlést kért

Hát még, amikor az elégedetlen rendező többször is megismételtette a felvételt. Vajon azért, mert annyira tetszett neki? Hogy a közönség őszintén el volt ragadtatva, az már biztos, talán még a nyáluk is kicsordult.

Kemény munka ez is, az is

Egy ember azért volt a csapatban egy idős bányász, Frank Gyuri bácsi, akiben szánalom ébredt a művésznő iránt és így szólt a mellette álló szaktársának: – Ferikém! Nehéz a bányászok élete, de a színésznőké se könnyű.

Ki gondolta volna eddig, hogy a színészmesterség és a bányászszakma között is van hasonlóság?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu