Meztelenül látták a híres magyar színésznőt Kincsesbányán
Jelenleg úgy ismert Kincsesbánya, mint egy különleges, emeletes házakkal is rendelkező csendes település a Bakony oldalában. Valaha, amikor még működött a bauxit bánya, még hírességek is jártak a föld alatti tavak partján, ahol még egy meztelen művésznő is fürdőzött a szembogarak fényében.
Nem is olyan rég, a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság egy kiállítást szervezett személyes tárgyakból, eszközökből, fényképekből a helyi művelődési házban. Volt ott minden, ami bányász, vagyis lámpa, fokos, sisak, egyenruha, és persze sok-sok történet. A bányászok közössége rendkívül zárt és összetartó, így egy-egy érdekesebb esemény szinte örökre bevésődik a legendáriumba. Azonban Szolga Ferencné nem hagyja, hogy a bányászok búcsúztatásával elvesszenek a nehéz bányászélet vidám, kedves, vagy éppen megrázó emlékei. A tárlaton is látható gyűjteményében találtunk egy Szívjóság című írást, amelyben egy meztelen művésznő áll a reflektorok és a szembogarak kereszttüzében, a föld alatt.
Filmforgatás a bánya mélyén
„Filmet forgattak Bitóban. Mivel szigorú szabályok szerint lehetett csak a bányában tartózkodni, ezért a stábot nagy létszámú szakembergárda kísérte. A filmesek se voltak kevesen, mondhatni, nagy volt a tumultus a vágatban. Azért választották Bitót, mert ebben a tárnában már jó ideje feltört a meleg víz, valóságos kis tavat varázsoltak a bányászok a vágatba. A tó nem felelt meg a filmeseknek, ezért egy folyót kellett kialakítani a számukra. A bányászok a folyót nem nagyon értékelték, viszont nagy élvezettel használták a tavat, amiben kiszállás előtt meg lehetett mártózni. Néha úgy nézett ki az úszkáló bányászoktól, mint egy vízipók telep. Csak azért, mert a gatyájuk felfújódott, pont úgy, mint a vízipókok légbuborékjai. Mennyivel kellemesebb volt itt tisztálkodni, mint a klórszagú fürdőben egymás hegyén-hátán.
Meztelen művésznő a föld alatti folyónál
De térjünk vissza a folyóhoz, aminek a partján játszódott az ominózus film. Nagyon szép, fiatal színésznő volt a főszereplő, ha jól emlékszem Ónodi Eszter, akinek meztelenre kellett vetkőznie a szerep kedvéért. Erre a nagy élményre a kísérő bányászok népes csapata nem számított A meztelen színésznő megjelenése úgy érte őket, mint sötét felhők közül a villámcsapás. A tetszés moraja hallatszott a föld mélyén, és elkezdett fényárban úszni a vágat a sok örömtől csillogó szempártól, amit ez az esemény kiváltott.
Még a rendező is ismétlést kért
Hát még, amikor az elégedetlen rendező többször is megismételtette a felvételt. Vajon azért, mert annyira tetszett neki? Hogy a közönség őszintén el volt ragadtatva, az már biztos, talán még a nyáluk is kicsordult.
Kemény munka ez is, az is
Egy ember azért volt a csapatban egy idős bányász, Frank Gyuri bácsi, akiben szánalom ébredt a művésznő iránt és így szólt a mellette álló szaktársának: – Ferikém! Nehéz a bányászok élete, de a színésznőké se könnyű.
Ki gondolta volna eddig, hogy a színészmesterség és a bányászszakma között is van hasonlóság?