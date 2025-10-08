11 órája
Mezey Györgyre emlékeznek edzőtársai és kollégái
Életének 85. évében elhunt Mezey György, az utolsó szövetségi kapitány, aki világbajnokságra vezette a nemzeti együttest, 1986-ban. A magyar futballszövetség MLSZ életműdíjas mesteredzőjét 1985-ban nem csak hazai pályán, Európában is a legjobb szakvezetőnek választották.
A kiváló szakvezetőre korábbi edzőtársai, kollégái emlékeznek. Egervári Sándorral még együtt futballozott a Budapesti Spartacus NB I/B-s, tehát másodosztályú együttesében, majd Egervárival indult a nagy menetelés a nemzeti együttessel még 1983-ban, később Kuvaitban is együtt dolgoztak. Valamint a 1990 tavaszán a Videotonnál, később BVSC-nél, utóbbi klubbal bajnoki ezüstérmet szereztek.
Egervári – aki szintén dolgozott szövetségi kapitányként, három éven át - hét esztendeje szenvedett agyvérzést, szellemileg teljesen ép, azonban mozgásában korlátozott, elektromos autóval közlekedik, valamint otthonában is néha segítségre szorul, a szomszédban élő lánya gondoskodik róla. A háromszoros bajnok trénert megviselte Mezey György halála.
-Tartottuk a kapcsolatot, az utolsó napokban is beszéltem a családjával, tudtam, hogy betegeskedik, hirtelen rosszabbra fordult az állapota. Húsz évet dolgoztunk közösen, futballoztunk is együtt. A Szpariban játszottunk, én az aktív labdarúgóként töltött utolsó fél évébe kapcsolódtam bele, ő abbahagyta a focit, a katedra irányába mozdult el, a Testnevelési Egyetem Tudományos Kutatóintézetében kezdett dolgozni. Jó játékos volt, középső védő, olvasta a játékot, később az edzőm lett az MTK-ban, a bronzérmes csapatban volt a szakvezető. Gyuri kilenc évvel volt idősebb nálam. Amikor Mészöly Kálán távozása után kinevezték szövetségi kapitánynak, azonnal felkért, legyek a segítője, Tajti Józseffel kerültünk mellé, megosztotta a feladatokat, egyenrangú félként kezelt bennünket, Tajti is pár évvel idősebb volt nálam. Mexikó után, 1986 őszén együtt mentünk ki Kuvaitba előbb a válogatotthoz, majd egy klubcsapathoz, aztán együtt jöttünk vissza Magyarországra, Gyuri ismét szövetségi kapitány lett. Jól is indultunk, aztán a bundabotrány elmosta azt a válogatottat. Később dolgoztunk Fehérváron, majd a BVSC-nél.
Egervári azt mondja, Mezey doktor megelőzte a korát, kivételesen felkészült volt.
-Meglátott olyan dolgokat, amiket más nem. Nem véletlenül érdekelte a futball tudományos oldala, a TF-en töltött időszak alatt nagyon sok mindent megtanult, a modern labdarúgás vívmányait ismerte és alkalmazta is. Fiatal edzőként már az MTK-nál is forradalmasított dolgokat, bronzérmesek lettünk, később kapitányként is klubedzőként is maradandót alkotott, nem véletlen, hogy az UEFA-nál is dolgozott, szakmai bizottságokban, a világversenyeken az elemzők között. Megdolgozott érte, hogy a kontinensünkön negyven éve őt választották a legjobb edzőnek. Aztán fél évvel később jött Mexikó, az utolsó világbajnoki szereplésünk. Még ma is vitatkozunk azon, mit kellett volna másként csinálnunk. Én úgy gondolom, nem szakmai hibákat vétettünk – persze, lehet, mi is elrontottunk dolgokat -, de én a legfőbb problémát abban látom, hogy a játékosok a saját karrierjükkel, a nyugati szerződésekkel foglalkoztak. Az egyéni továbblépésük, a karrierjük volt a döntő.
A tíz évvel későbbi, BVSC-nél töltött időszak kerül szóba. Bajnoki ezüstéremmel zártak.
-Szerintem hatalmas eredmény volt, mert minket nevelőklubként tartott számon mindenki. Nagyszerűen szerepeltünk, ám az utolsó meccsen, a Népstadionban 1-0-ra kikaptunk a Fraditól, ezzel ők lettek az aranyérmesek, nekünk az ezüst jutott. Gyuri volt a főnök, kiváló feltételeket teremtett, komoly keretünk volt, de a szintén erős FTC-t nem tudtuk megelőzni. Szerződést bontottunk, nem csak ő volt velem elégedetlen, hanem a csapat vezető szponzorai is, a második hely után nem maradhattam. Amit nem éltem meg jól, a folytatásban éveken át nem volt felhőtlen a viszonyunk, aztán rendeztük a nézeteltéréseket. Ahogy előtte, a későbbiekben is barátként kezeltük egymást. Tartottuk a kapcsolatot, egészen a haláláig. Mi nem csak játékostársak, edzőkollégák voltunk két évtizeden át, hanem barátok.
Csank János még játékosként, ellenfélként találkozott először Mezeyvel, később edzőként is gyakran rivalizáltak, a kölcsönös tisztelet jellemezte a kollegiális kapcsolatukat.
-Ő a Spartacusban focizott, én az Ózdban védtem, találkoztunk NB I/B-s bajnokin. Akkor nem különösebben foglalkoztunk egymással, ő a saját kapuja előtt söprögetett, én a saját portámat próbáltam a góltól megvédeni. Aztán ő tudományos munkába kezdett a TF-en, én pedig edző lettem az utánpótlásban, Egerben vezettem a serdülő, majd az ifi csapatot. Olvastam az írásait, könyveit a futballisták felkészítéséről, nagyon jó meglátásai voltak, tulajdonképpen példaképemnek tekintettem. Aztán én is szakedzői képesítést szereztem, a főiskolán többször találkoztunk, akkor ő már befutott edzőnek számított. Én is egyre jobb eredményeket értem el, közben ő szövetségi kapitány lett. Nyitott szemmel járt a világban, figyelte a nemzetközi ő trendeket, meg ki is talált, megreformált dolgokat, amivel válogatott szinten, a nemzetközi porondon is komoly eredményeket ért el. Az 1986-os világbajnokság előtti időszak volt különösen emlékezetes, remekül összerakta a csapatot, kiválóan válogatta a játékosokat, ennek voltak köszönhetőek a remek eredmények, a nemzeti együttes joggal vezette az európai ranglistát. A nemzetközi futballban is korszakos dolgokkal jelentkezett, meg is lepett, hogy 1985 végén a legjobb edzőnek választották a kontinensen, mégsem kapkodtak érte élklubok. Manapság, ha valakinek akár egy kicsi eredménye is van, azonnal elviszi valami nagyobb, nemzetközileg jegyzett egyesület. Mondjuk akkor nyilván nem is akart menni, hiszen előttünk volt a mexikói vb, ahova nagy célokkal utazott a nemzeti együttes. Kicsit meglepett, hogy később sem irányított nagycsapatot, vagy erős válogatottat, az ő képességei adottak voltak ehhez, kiválóan beszélt angolul, a futballt pedig mindig értette, tájékozott volt. Többször összecsaptunk edzőként, ő a Honvédot dirigálta, én a Vácot, mindig izgalmas meccseket játszottunk, utána természetesen beszélgettünk. Csak a legjobbakat mondhatom róla.
A német Bundesligában sikeres pályafutással rendelkező, ötszörös válogatott védővel, Bódog Tamással három éven át dolgozott Fehérváron, bajnoki aranyérmet nyertek, 2011-ben.
-Én 2008 nyarán írtam alá szerződést a Vidivel, úgy volt, Lothar Matthaus érkezik a vezetőedzői posztra, az ő pályaedzője leszek. A német nyelvtudásom fontos szempont volt, Lothar végül mégsem jött, Mezey Györggyel szerződtek a fehérvári klub vezetői. Három éven dolgoztunk közösen, eredményesen. A stáb tagjait hagyta dolgozni, nyilván mindenről ő döntött, de kikérte a véleményünket. Én hátvéd voltam, később vezetőedzőként is érthetően nagy hangsúlyt helyeztem a hátsó alakzatra, a Vidiben kikérte a véleményemet a védekezés megszervezése kapcsán. Sokat tanultam tőle, erről azt hiszem, mások is így gondolkodnak, aki dolgoztak vele. Játékosként a szintén nemrég elhunyt, szintén nagy szaktekintélynek örvendő Garami Józseffel dolgoztam sokat, örülök, hogy két ilyen, nagyszerű trénerrel tölthettem együtt éveket, Mezeyvel ráadásul edzőkollégaként. Rendet tartott, ha kellett, felemelte a hangját, büntetett, volt tekintélye, mindenki tudta, ki a főnök. Úgy gondolom, még évekig dolgozhatott volna a Vidinél, bajnoki aranyérem után távozott. Illetve távoztunk.
A fehérvári férfi kosarasok és női kézilabdázók klubelnöke, Balássi Imre anno játékosa, majd az edzőképzésen kollégája volt Mezey Györgynek. A veszprémi születésű Balássi több, mint ötven mérkőzésen védett az NB I-ben a BVSC-ben.
-A TF-en kezdtem meg a tanulmányaimat, valamint a BVSC-ben szerepeltem kapusként. A jelenben a Pakssal rendkívül sikeres trénerrel, Bognár Györggyel, valamint több, remek játékossal futballoztam együtt, Mezey volt a főnök, a szakosztályt irányította, nála futottak össze a szálak, a vasutasoknál töltött évek során Both József, Garaba Imre, Egervári Sándor, valamint Mezey is volt a vezetőedzőm. Később az edzőképzésen is dolgoztunk együtt, ő fogta össze a hazai oktatást, én a veszprémi részlegen dolgoztam a korábbi gólerős csatárral, Rugovics Vendellel. Amikor Fehérvárra került, a Vidinél lett vezetőedző, majd szakmai igazgató, gyakran találkoztunk, természetesen sokat beszélgettünk a futballról. Még játékos voltam, néha megdöbbentem, mennyire érti a futballt. Leültünk a tévé elé meccset nézni edzőtáborokban, vagy a bajnokik előtti összetartásokon, megdöbbentem, mennyire értette a játékot, pontosan tudta, mi következik. Észrevett összefüggéseket, megváltoztatta az elképzeléseimet a futballról.